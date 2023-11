Saiba agora o montante do Bolsa Família destinado a famílias com bebês! Confira a tabela completa com os bônus

O pagamento do bônus por idade do Bolsa Família foi iniciado. Portanto é crucial que os beneficiários que possuem crianças realizem alguns cálculos para compreender o impacto no valor total do benefício.

Destaca-se a importância de observar que os grupos que incluem bebês receberão uma quantia ainda maior. Com isso, o governo pretende proporcionar um apoio financeiro significativo para as famílias numerosas.

Desde março, o valor do Bolsa Família foi incrementado com montantes adicionais por cada membro da família. Assim, esse aumento representa o cumprimento de uma promessa de campanha feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O objetivo é aumentar os benefícios para grupos familiares mais amplos que enfrentam despesas mais substanciais. Este aumento no auxílio financeiro busca promover uma distribuição mais equitativa dos recursos.

Sendo assim, garante que as famílias maiores recebam um suporte financeiro proporcional às suas necessidades.

Quais os valores do benefício para famílias com recém-nascidos?

Um fator crucial determina a quantia do benefício do Bolsa Família para as famílias com bebês: o número de recém-nascidos que compõem esse núcleo familiar. A quantia a ser recebida aumenta proporcionalmente ao número de crianças presentes.



Contudo, para que esses pequenos sejam elegíveis ao benefício, é necessário que estejam devidamente inscritos no Cadastro Único, garantindo assim o reconhecimento pelo governo.

Assim, será um suporte financeiro mais robusto às famílias que enfrentam os desafios inerentes à criação de múltiplos filhos. Dessa forma, os novos valores do Bolsa Família promovem uma assistência mais eficaz e abrangente.

A partir de outubro, o governo implementou um novo programa de benefícios que ampliou a distribuição financeira. O valor padrão do benefício para 2023 é de R$ 600, garantindo um suporte fundamental para aqueles elegíveis;

No Benefício Primeira Infância (BPI) há um adicional de R$ 150 por criança com idade entre zero e sete anos. Portanto, pretende-se atender às necessidades específicas das famílias com os membros mais jovens.

Já o Benefício Variável Familiar (BVF) oferece um suplemento de R$ 50 para gestantes, assim como para crianças e adolescentes com idades entre 7 e 18 anos.

Por fim, o Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN) destina-se a membros com até seis meses de idade. Assim, este benefício garante um auxílio financeiro adicional de R$ 50 ao Bolsa Família.

Reconhecendo as demandas específicas relacionadas à nutrição infantil, essa adição promove o bem-estar das famílias.

Esses benefícios do Bolsa Família são um passo significativo para assegurar uma assistência abrangente, contemplando diversas faixas etárias e situações familiares. Além disso, proporciona suporte financeiro onde é mais necessário.

Descubra como verificar a quantia do Bolsa Família

Os beneficiários do Bolsa Família agora têm a facilidade de verificar o valor do benefício tanto no aplicativo específico do programa quanto do Caixa Tem.

No mês de outubro, uma importante ampliação foi implementada, concedendo benefícios adicionais para famílias com crianças de até seis meses.

No referido mês, aproximadamente 283,7 mil famílias receberam esse valor extra de forma expressiva.

O intuito é fortalecer o suporte financeiro às famílias mais vulneráveis, especialmente aquelas com crianças. Dessa maneira, se proporciona uma abordagem mais abrangente e solidária no âmbito do programa Bolsa Família.

Todavia, é de extrema importância que os dados do Cadastro Único estejam atualizados para que você receba os valores adicionais.

Portanto, é por meio desse sistema que o governo acessará as informações de sua família ao se cadastrar em programas sociais.

Para manter os dados constantemente atualizados, é essencial que você visite a unidade do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) mais próxima de sua região.

Depois de realizar a atualização essencial, é crucial que os beneficiários do Bolsa Família estejam cientes de como verificar a quantia do benefício.

Para obter informações precisas sobre o valor que será creditado em sua conta, é simples. O titular do benefício pode realizar a consulta de diversas maneiras:

Aplicativo Bolsa Família : acesse o aplicativo e procure pela opção “Extrato de Pagamentos”;

: acesse o aplicativo e procure pela opção “Extrato de Pagamentos”; Aplicativo Caixa Tem: dentro do aplicativo, busque por “ Bolsa Família ” e, em seguida, clique em “Consultar Saldo”. Outra alternativa é selecionar “Extrato” e depois “Futuro”;

” e, em seguida, clique em “Consultar Saldo”. Outra alternativa é selecionar “Extrato” e depois “Futuro”; Telefone Caixa: Ligue para o número 111 para obter informações sobre o benefício;

Telefone Ministério do Desenvolvimento Social: para consultas, entre em contato pelo número 121.

Essas opções proporcionam maneiras convenientes para que os beneficiários do programa Bolsa Família verifiquem os detalhes e o valor que será depositado em suas contas.