Saiba como bloquear e desbloquear de maneira ONLINE

O empréstimo consignado do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) é uma opção financeira vantajosa para aposentados e pensionistas que buscam crédito com taxas de juros mais baixas. No entanto, o assédio dos bancos pode tornar-se um inconveniente, com obrigações frequentes ao oferecer o produto. Felizmente, agora existe a opção de desbloquear e desbloquear a contratação do consignado de forma online, trazendo mais controle e comodidade para os beneficiários. Neste artigo, vamos explorar como realizar esse bloqueio e desbloqueio, além de fornecer informações úteis sobre o empréstimo consignado do INSS.

O que é o empréstimo consignado do INSS?

O empréstimo consignado do INSS é uma modalidade de crédito em que o valor das parcelas é descontado diretamente do benefício do aposentado ou pensionista. Esse tipo de empréstimo apresenta taxas de juros mais baixas em comparação com outras opções no mercado, devido à garantia de pagamento fornecida pelo desconto em folha. A taxa de juros atualmente exigida pela Previdência Social é de 1,84% ao mês, mas os bancos têm a liberdade de oferecer taxas ainda mais baixas aos seus clientes.

Bloqueio e desbloqueio on-line

Com o objetivo de oferecer mais autonomia aos beneficiários, foi disponibilizada uma ferramenta online que permite realizar o bloqueio e desbloqueio da contratação de novos empréstimos consignados do INSS. Essa funcionalidade pode ser acessada tanto pelo aplicativo Meu INSS quanto pelo site oficial do Instituto. Dessa forma, não é mais necessário comparecer pessoalmente à agência da Previdência Social ou ao banco para realizar essa operação.

Como bloquear ou desbloquear o consignado do INSS?

O processo de bloqueio e desbloqueio do consignado do INSS é bastante simples e pode ser realizado de forma rápida e prática. Ao acessar o Meu INSS, seja no site ou no aplicativo, basta seguir os seguintes passos:

Clique no botão “Novo Pedido”. Digite as palavras-chave “bloquear” ou “desbloquear”. Na lista de serviços/benefícios, selecione o que corresponde à operação desejada. Leia atentamente as informações da tela e siga as instruções específicas.

É importante ressaltar que o Instituto Nacional do Seguro Social é responsável apenas por repassar o valor do benefício ao banco. Portanto, qualquer questão relacionada ao valor a ser emprestado, número de parcelas ou outros detalhes do contrato deve ser diretamente tratada com a instituição financeira. Eventuais reclamações ou problemas relacionados ao crédito consignado também devem ser registrados no portal do governo, como o Fala.BR ou Consumidor.Gov.



Vantagens do empréstimo consignado do INSS

O empréstimo consignado do INSS apresenta diversas vantagens que tornam uma opção atrativa para aposentados e pensionistas. Além das taxas de juros mais baixas, outras vantagens incluem:

Facilidade de contratação: como o desconto é feito diretamente na folha de pagamento, não é necessário se preocupar em realizar pagamentos mensais ou quitar o empréstimo por conta própria.

Prazos mais longos: o consignado do INSS permite prazos de pagamento mais estendidos, o que pode facilitar o planejamento financeiro.

Menos burocracia: o processo de contratação é simplificado, não exigindo comprovação de renda ou consulta aos órgãos de proteção ao crédito.

Possibilidade de refinanciamento: em alguns casos, é possível refinanciar o empréstimo consignado, obtendo novas condições de pagamento.

Cuidados ao contratar o consignado do INSS

Apesar das vantagens, é fundamental tomar alguns cuidados ao contratar o empréstimo consignado do INSS. A seguir, destacamos algumas orientações importantes:

Comparar ofertas: antes de fechar negócio, é fundamental pesquisar e comparar as condições oferecidas por diferentes instituições financeiras. Desta forma, é possível encontrar as melhores taxas de juros e prazos adequados às suas necessidades. Analise seu orçamento: antes de contratar um empréstimo, é essencial avaliar sua capacidade de pagamento. Certifique-se de que as parcelas não comprometam sua renda mensal de forma excessiva. Evite contratar novos empréstimos: embora seja possível bloquear e desbloquear a contratação do consignado do INSS, é importante evitar contrair novas dívidas desnecessárias. Avalie cuidadosamente sua real necessidade antes de solicitar um novo empréstimo. Esteja atento às fraudes: infelizmente, existem golpistas que se aproveitam da modalidade de empréstimo consignado para aplicar. Desconfie de propostas muito vantajosas e sempre verifique a idoneidade da instituição financeira antes de fechar o negócio.

Siga as orientações e desfrute dos benefícios

O empréstimo consignado do INSS é uma alternativa interessante para aposentados e pensionistas que buscam crédito com taxas de juros mais baixas. Com a possibilidade de desbloquear e desbloquear a contratação de forma online, o beneficiário ganha mais controle sobre seu crédito consignado. No entanto, é fundamental fazer uma análise cuidadosa das condições oferecidas pelos bancos, evitando contrair dívidas desnecessárias. Ao seguir essas orientações, é possível desfrutar dos benefícios dessa modalidade de empréstimo com mais tranquilidade e segurança.