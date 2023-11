Saiba como economizar no supermercado sem deixar de comprar nenhum produto

Com a inflação em alta, é importante que o trabalhador brasileiro saiba economizar em suas compras no supermercado. A princípio, é possível adquirir todos os produtos de sua lista sem gastar mais com isso. São inúmeras estratégias que garantem um alívio para o bolso, além de mudanças de hábitos de consumo.

Em uma compra em um supermercado, o ideal é que você cheque o preço do produto por quilo. Em algumas situações, é possível que encontre as chamadas embalagens tamanho família. Neste caso, é preciso checar se a economia é verdadeira, ou uma pegadinha. Procure saber os valores por quilo, litro ou metro.

Analogamente, ao fazer a comparação de um produtos em diversos tamanhos, pode-se chegar a um preço mais em conta. De fato, o supermercado é obrigado, pelo Código de Defesa do Consumidor, a informar o valor por quilo, litro ou metro. O ideal é que você cheque as etiquetas, com os dados, antes de levar o item para casa.

Desse modo, você deve procurar na etiqueta do produto selecionado, se o valor da embalagem está em mililitros, ou se ela diz qual é o preço por litro. Se estiver em grama, haverá a informação sobre um quilo, ou ainda, 500mg. Se o item estiver em centímetro, será apresentado os dados referentes ao metro, como no papel higiênico.

Como economizar no mercado

Ademais, muitas vezes os valores relacionados ao produto em questão são apresentados em letras pequenas. Mesmo assim, você deve ficar de olho e procurar pela informação. Esses preços ficam em cima dos códigos de barras do item selecionado. Isso ajuda na comparação de preços de artigos em tamanhos diferentes.

Ao comparar dois produtos em embalagens diferentes, você pode garantir qual será o item mais em conta na hora de fazer as suas compras, gerando uma grande economia nestas horas. O consumidor deve ficar atento às pegadinhas, como por exemplo, em algumas promoções bastante conhecidas, como Leve 3 pague 2.

Em um cenário como esse, você deve ficar de olho e calcular o preço real por unidade, e com o preço unitário do produto, fora da promoção. Em alguns casos, o acaba por colocar o preço lá em cima, com más intenções. É possível em alguns lugares encontrar uma promoção um pouco mais cara que o valor normal.

Isso se deve ao fato de que em alguns momentos, os fabricantes dos produtos buscam oferecer a seus clientes o preço promocional. Mas o lojista prefere não reajustar os valores, que utiliza da propaganda relacionada ao item com um preço menor, mas que mantém os valores negociados no mesmo patamar de antes.



Mudanças de hábitos

Se você deseja realmente economizar ao ir até o supermercado, é preciso mudar alguns de seus hábitos de consumo. Uma das soluções mais efetivas é levar uma calculadora e fazer as devidas contas na hora de escolher algum produto. Neste caso não é preciso ser nenhum gênio da matemática, é só fazer o cálculo.

Podemos citar como exemplo, um produto em uma embalagem promocional, compre 2 leve 3. É só fazer o cálculo do valor do produto unitário, para saber se há realmente uma redução no preço do item escolhido. Aliás, outra questão é a compra de um produto em maior quantidade. Deve-se ter o cuidado de não estragar.

Dessa forma, não adianta você comprar uma grande quantidade de produtos perecíveis se não os consumir até o período do término de sua validade, o seu vencimento. Mesmo se os itens estiverem em promoção não é muito vantajoso, visto que no final das contas, é possível que acabe gastando mais do que o normal no supermercado.

Educação financeira

Comprar um grande número de produtos pode ser uma boa estratégia para economizar em alguns casos em que o item possui um prazo de validade maior. Podemos citar por exemplo, alguns produtos como enlatados, de higiene pessoal, bebidas e descartáveis. Isso se deve ao fato de que eles duram um pouco mais.

Em conclusão, você deve repensar consideravelmente seus hábitos de consumo, e a indispensabilidade de cada produto a ser adquirido. Uma boa dica é não comprar por impulso, reduzir a frequência da ida aos supermercados, não levar crianças às compras e ter sempre uma lista em mãos, de todos os itens.