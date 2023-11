Saiba como editar mensagens dentro do aplicativo

O Whatsapp apresentou um novo recurso no qual seus usuários poderão editar uma mensagem compartilhada. A princípio, será possível utilizar a funcionalidade em até 15 minutos depois de um post ser feito dentro da plataforma em uma conversa. Segundo a Meta, a ferramenta pode ser útil na correção de inúmeros erros.

A princípio, os usuários poderão agora editar o conteúdo da mensagem para a correção de erros ortográficos, ou ainda, para dar mais contexto ao texto apresentado. No momento em que a pessoa faz uma alteração, o aplicativo diz o horário em que foi feita a edição para todos os participantes do chat de conversas.

Ademais, para editar as mensagens do Whatsapp você deve, primeiramente, tocar e segurar a mensagem enviada. Em seguida, é preciso tocar em “Editar”. Nos celulares Android, deve-se tocar primeiro no ícone de três pontos que fica no topo da tela. É necessário reescrever a mensagem e selecionar o botão “Enviar”.

Desse modo, é importante ressaltar que em alguns casos, o novo recurso pode ainda não estar disponível para todos os usuários do Whatsapp. Isso se deve ao fato de que a plataforma de mensagens muitas vezes libera uma funcionalidade aos poucos. Portanto, é preciso checar por atualizações na Play Store ou App Store.

Recurso do Whatsapp

Analogamente, uma atualização no Whatsapp não garante totalmente que o recurso estará disponível em seu aplicativo de mensagens. Mesmo assim, o usuário terá uma plataforma instalada em seu dispositivo móvel pronta para receber a nova funcionalidade. É possível deletar a mensagem com erros enviada aos contatos.

Enquetes para Canais

O Whatsapp em sua versão Beta tem testado alguns recursos com o objetivo principal de aumentar exponencialmente a segurança de seus usuários dentro da plataforma de mensagens. Além disso, há uma disposição da Meta, empresa dona do aplicativo, de aprimorar a experiência de quem utiliza o mensageiro no dia a dia.



De acordo com informações divulgadas pelo site WABetaInfo, especialista em atualizações do Whatsapp, o aplicativo de mensagens agora permite a seus usuários, criarem uma enquete e figurinhas exclusivas para os seus canais. Deve-se observar que o novo recurso está presente na atualização 2.23.24.12 no app.

Utilizar o novo recurso é bastante simples, sendo necessário escolher a opção de enquete, adicionar as opções de forma manual, e definir o tempo em que ela ficará ativa dentro da plataforma de mensagens. Os administradores poderão configurar as respostas dos usuários para uma única escolha, garantindo também sua privacidade.

O Whatsapp não apresentará o número de telefone das pessoas que responderam a enquete. O mensageiro afirma que, “a introdução de enquetes pode encorajar uma interação mais ativa em comparação com reações simples com emojis. Esse recurso ajudará os proprietários de canais a coletar insights valiosos de seu público”.

Reprodução de vídeos no Whatsapp

O Whatsapp, além de lançar filtros para seus canais e ajuste para os seus perfis, também apresentou uma outra atualização bastante esperada. Com a funcionalidade, é possível aos seus usuários, avançar ou retroceder a sua visualização de vídeos dentro do mensageiro, de uma forma prática e veloz.

Esse novo recurso já está presente na versão Beta do Whatsapp para aparelhos celulares Android. De fato, seus usuários já pediam a funcionalidade a um longo tempo nos canais de feedback. De acordo com o site WABetaInfo, a novidade da plataforma de mensagens já está presente na atualização 2.23.24.6 do aplicativo.

Para fazer a atualização do aplicativo de mensagens, o usuário deve baixá-la na Play Store. O funcionamento do recurso é bastante intuitivo, e se parece com o padrão apresentado pelo YouTube. Para avançar o vídeo em 10 segundos, em exibição dentro da plataforma, deve-se dar dois toques rápidos para a direita.

Recurso de vídeo

Dessa maneira, para o usuário que desejar retroceder a visualização do vídeo em 10 segundos, precisará então dar dois toques rápidos para a esquerda na tela de seu aparelho celular. O novo recurso do Whatsapp pode ser utilizado não apenas para os vídeos recebidos pelo aplicativo, mas também nos enviados pelo usuário.

Em conclusão, a Meta afirma que o novo recurso não apenas economiza tempo, mas aprimora a navegação de conteúdo, visto que os usuários podem retroceder para observar algum momento em específico. Ele também poderá pular partes do vídeo que não considerar relevantes. Em breve a novidade estará disponível para todos.