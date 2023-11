Saiba como excluir uma conta na rede social

O TikTok é uma rede social que tem crescido bastante nos últimos tempos, com milhões de usuários em todo o mundo. A princípio, um grande número de seus conteúdos midiáticos tem se tornado virais, como por exemplo, as dancinhas e alguns trends que acabaram chamando a atenção de quem utiliza a plataforma.

Todavia, não é todo mundo que vê na rede social como algo interessante. De fato, alguns usuários no início ficam curiosos para saber como a plataforma de vídeos funciona e acabam desistindo e procuraram saber como que se deleta sua conta. Para quem deseja sair, são passos simples e rápidos para se retirar do TikTok.

Analogamente, é preciso mencionar que se você decidir excluir sua conta do TikTok, poderá perder uma série de informações e dados. Isso se deve ao fato de que depois de deletar seu perfil, não será mais possível reativar a conta, e todos os conteúdos midiáticos compartilhados na plataforma não poderão ser recuperados.

Desse modo, o ideal é que você pense bem antes de sair do TikTok, já que tudo o que foi postado, como mensagens, informações do perfil na rede social, e seguidores, serão definitivamente perdidos. Sendo assim, após tomar uma decisão, você pode seguir os passos abaixo para deletar a sua conta da plataforma de vídeos.

Exclusão de conta no TikTok

A exclusão de uma conta no TikTok é um processo rápido e fácil, que você pode fazer em poucos minutos. Aliás, todo o processo pode ser feito através de um aparelho celular ou mesmo por um computador. Se você se arrepender de ter deletado sua conta da rede social, há um prazo de 30 dias para recuperá-la.

Para excluir sua conta no TikTok, você deve abrí-la, acessar o seu perfil tocando no “Eu”. Em seguida, é preciso tocar no botão com três linhas que fica no canto superior direito da tela. Você deve acessar “Configurações e Privacidade”. Vá em “Gerenciar conta”, “Excluir conta”. Preencha todas as informações para finalizar o processo.

No caso de você resolver recuperar a sua conta, o processo também é bastante simples. Durante o período de um mês, depois de excluir a conta, é só fazer novamente o login na plataforma de vídeos para ter seu perfil de volta. Por essa razão, se quiser realmente sair da rede social, não entre na conta neste período.



Desativar o perfil no TikTok

Ademais, é preciso dizer que o TikTok oferece um recurso parecido com os de outras redes sociais. Se você desejar escolher apenas se afastar da plataforma de vídeos por um tempo, é possível fazê-lo, sem ter que excluir seu perfil. Neste caso, se tiver realmente a necessidade, é só seguir o passo a passo e desativá-lo.

Em síntese, para você desativar seu perfil no TikTok, só é necessário seguir o passo a passo mencionado anteriormente. Entretanto, ao invés de escolher a opção “Excluir conta”, é preciso selecionar “Desativar conta”. Com a sua conta desativada, pode-se reativá-la em qualquer momento, quando quiser, sem um prazo definido.

Quando você desativa sua conta no TikTok, não há um prazo máximo estabelecido para que possa recuperá-la novamente. Aliás, esse pode ser um descanso dentro da rede social, que lhe permite retornar à plataforma de vídeos sem perder todos os seus conteúdos midiáticos, dados e informações já publicadas.

Curtidas na rede social

Em algumas situações, você pode querer continuar a utilizar o TikTok de uma maneira mais forte, ou seja, publicando conteúdos em busca de uma maior interação dentro da plataforma de vídeos. Existem algumas estratégias que podem ajudá-lo a ganhar mais curtidas com todos os seus conteúdos publicados.

O primeiro passo é que você deve criar conteúdos de qualidade, em busca de atrair seu público dentro do TikTok. É preciso ter uma boa produção, com boa iluminação, áudio, chamando a atenção dos usuários. Dessa maneira, é preciso postar regularmente, com uma programação consistente, para aumentar as suas visualizações.

Em conclusão, você também deve utilizar hashtags relevantes, populares, para que possa alcançar um público mais amplo. Além disso, o ideal é que você inclua legendas de seus vídeos que sejam de interesse das pessoas. Deve-se participar de desafios, aproveitar tendências atuais, e também usar efeitos especiais e música.