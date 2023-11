Saiba como foi o segundo dia de ENEM

Depois de muita preparação, movimentações, alunos correndo para chegar antes que os portões fechassem, o segundo dia de ENEM passou. Agora, quem participou das duas etapas da prova aguarda ansioso pelos resultados, cujos gabaritos saem hoje, mas as notas só devem ser divulgadas em 16 de janeiro de 2024.

E se você quiser saber tudo o que rolou no segundo dia do exame, é só ler até o final, pois vamos explicar tudo a você!

Como foi o segundo dia de ENEM: polêmicas

No segundo dia de ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) de 2023, realizado no último domingo (12), os estudantes foram desafiados com questões que abordaram temas relacionados ao setor agrícola. E isso trouxe à tona novamente a polêmica que envolveu o exame na semana anterior.

Na prova de Ciências da Natureza, foram cobrados conhecimentos sobre pesticidas e as consequências do desmatamento. Diferentemente do outro domingo (5), quando o ENEM foi alvo de críticas de deputados ligados ao agronegócio por suposto viés ideológico, muitos professores de cursinhos afirmam que as perguntas foram indiretas, sem inclinação política.

De acordo com relatos de participantes, uma das questões do segundo dia de prova abordava o uso de pesticidas. A questão perguntava, ainda, quais amostras de fluidos humanos poderiam conter maior concentração desse produto.

Outro tema relevante foi o desmatamento, abordado de maneira indireta ao tratar da redução da população de abelhas. E sugerir o replantio de árvores nativas como forma de reverter esse quadro.

Opinião de entidades sobre o segundo dia de ENEM

A presidente do Instituto Singularidades, Claudia Costin, avaliou que as questões não promovem uma visão negativa do agronegócio. Segundo ela, o enfoque nas questões está no consenso científico sobre a proteção do solo e a inadequação do mesmo para certas formas de agricultura.



Como dissemos antes, na primeira fase do exame, deputados ligados ao agronegócio criticaram o que chamaram de “ideologização do ENEM”, destacando questões com viés ideológico.

A Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) chegou a pedir a anulação de três questões relacionadas à exploração do Cerrado, prejuízos do agronegócio para os camponeses e desmatamento da Amazônia no cultivo da soja. No entanto, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) descartou a anulação dessas questões.

Dessa forma, a polêmica que essas questões trouxeram, ressalta a importância do debate sobre o papel do ENEM. Além disso, também evidencia a necessidade de manter a imparcialidade do exame.

Outros temas que caíram nas provas de Ciências da Natureza e Matemática

Além das questões relacionadas ao setor agrícola, as provas de Ciências da Natureza e Matemática abordaram uma variedade de temas do cotidiano. Também trouxeram questões pertinentes à atualidade.

A prova de Biologia, por exemplo, incluiu questões sobre assuntos bem atuais, como:

Vacinação (tecnologia do RNA mensageiro);

Gravidez de um casal com síndrome de Down;

Causas hormonais da Tensão Pré-Menstrual (TPM), dentre outros.

A interdisciplinaridade também marcou presença no segundo dia de ENEM. Como, por exemplo, pela utilização de uma conversa entre Cascão e Cebolinha, personagens da Turma da Mônica, para abordar noções de ondas sonoras na prova de Física.

Ademais, o tema do funcionamento das usinas nucleares de Chernobyl e Fukushima também foi explorado na prova de Química.

Desafios logísticos e vazamento de prova no segundo dia de ENEM

Apesar da avaliação positiva de professores quanto à diversidade e atualidade dos temas, o segundo dia do ENEM 2023 não escapou de desafios logísticos. A saber, o ministro da Educação, Camilo Santana, revelou que 32% dos estudantes estavam ausentes, mantendo uma estabilidade em relação à edição anterior.

Entre os motivos de eliminação, destacam-se:

O uso de equipamentos eletrônicos;

Problemas logísticos como emergências médicas;

Interrupções temporárias de energia elétrica;

Problemas com abastecimento de água.

O ministro também informou sobre um vazamento de prova, que ocorreu após o horário de finalização do exame. Embora a Polícia Federal tenha sido acionada para investigar, Santana assegurou que não houve prejuízo. Isso porque as imagens não foram vazadas antes do início do Enem.

Como consultar o gabarito da prova?

Os resultados oficiais e os conjuntos de perguntas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) estarão acessíveis a partir das 19h hoje. A saber, o site do Inep será o local de divulgação desses dados.

Aliás, a data original para a divulgação dos gabaritos, conforme estipulado no edital do Enem, era até 24 de novembro. No entanto, o ministro da Educação, Camilo Santana, e o presidente do Instituto, Manuel Palacios, ajustaram a data para 14 de novembro durante a última fase das provas no domingo (12).

Os candidatos do Enem 2023 podem conferir o gabarito oficial e o Caderno de Questões especificamente na seção “Provas e Gabaritos” do Enem.

Nessa área, os participantes devem selecionar a cor de sua prova para visualizar os gabaritos separados pelos dois dias de exame.

