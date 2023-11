Desde que foi retomado em março de 2023, o programa de assistência financeira Bolsa Família tem proporcionado uma vida mais digna para mais de 20 milhões de beneficiários mensalmente.

Saiba como manter seu Bolsa Família ativo e receber benefícios extras

No entanto, a fim de garantir a continuidade do auxílio, os beneficiários devem manter suas informações atualizadas no Cadastro Único, evitando assim o risco de suspensão ou mesmo cancelamento dos benefícios.

Chegou a hora de atualizar

Mensalmente, como parte de suas operações regulares, o Governo Federal, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), realiza uma minuciosa análise cadastral no Cadastro Único (CadÚnico).

Em suma, a finalidade desse processo é detectar e corrigir possíveis discrepâncias e dados desatualizados relacionados aos beneficiários do programa Bolsa Família.

Beneficiários do programa Bolsa Família que possuem registros desatualizados são convocados

Nesse sentido, aqueles que apresentem qualquer tipo de irregularidade em seu cadastro são convocados pelo MDS para realizar a devida atualização. Certamente, isso é de fundamental importância, pois, caso não realizem as devidas atualizações, o benefício concedido pelo programa social será suspenso para o beneficiário e sua família.

Portanto, se você receber uma notificação, é crucial que você regularize sua situação o mais rapidamente possível. No entanto, o principal objetivo dessa ação é garantir que todos os beneficiários estejam em total conformidade com as diretrizes do programa. Assim, assegurando que o auxílio financeiro seja direcionado exclusivamente para aqueles que realmente necessitam desse suporte.



Entenda como regularizar o cadastro

Para evitar a suspensão do Bolsa Família, o processo de atualização cadastral é relativamente simples e pode ser realizado de forma ágil. Nesse cenário, os beneficiários que identificarem dados desatualizados ou qualquer sinal de irregularidades em seus registros devem encaminhar-se a uma das unidades do CRAS (Centro de Referência da Assistência Social).

Desse modo, em casos em que a cidade não disponha de uma unidade do CRAS, a alternativa é procurar a prefeitura local. É importante ressaltar que o responsável familiar deve estar munido de toda a documentação dos membros da família ao realizar a atualização.

Uma vez que o procedimento seja finalizado, os pagamentos que estavam temporariamente suspensos serão geralmente desbloqueados em um prazo que oscila de 15 a 45 dias. Assim, dependendo exclusivamente da complexidade da situação do beneficiário.

Se atente quanto ao prazo

Após receber a notificação, que pode ser enviada por meio do aplicativo do Bolsa Família ou da plataforma do Caixa Tem, o beneficiário irregular tem um prazo de 60 dias para efetuar a atualização cadastral no CRAS.

No entanto, se o prazo não for cumprido, o cadastro será removido do programa. Por outro lado, aqueles que atenderem à determinação terão direito a receber as parcelas retroativas que foram suspensas.

Portanto, a atualização cadastral se mostra como um passo fundamental para manter o benefício concedido pelo Bolsa Família ativo. Reforçamos a importância de que, se você foi notificado pelas autoridades, procure imediatamente uma unidade do CRAS e regularize sua situação.

Seguir as regras garante benefícios extras

De modo geral, desde o seu retorno em março de 2023, o Bolsa Família tem concedido benefícios adicionais aos seus beneficiários. Contudo, desde que estes cumpram determinadas regras e condicionalidades. Dessa forma, os beneficiários do programa têm a possibilidade de receber valores superiores ao mínimo de R$ 600. Abaixo, apresentamos os benefícios adicionais disponíveis:

Benefício Primeira Infância: esse auxílio, no montante de R$ 150, é direcionado a famílias que tenham crianças de zero a seis anos de idade.

Benefício Variável Familiar: este é um suplemento de R$ 50 concedido a cada gestante ou a cada criança e adolescente com idade entre sete e 18 anos incompletos.

Além de cumprir com as regras mencionadas acima, os beneficiários também devem se comprometer com deveres relacionados à saúde e educação, conhecidos como condicionalidades.