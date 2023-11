Desde sua retirada de circulação há quase duas décadas, a nota de 1 real tornou-se um verdadeiro tesouro para colecionadores e entusiastas da numismática. Confira pontos importantes sobre o mercado de cédulas e moedas colecionáveis!

A jornada da nota de 1 REAL: saiba como obter um valor além do nominal no mercado de MOEDAS E CÉDULAS RARAS

O encerramento de sua circulação em 2005 pelo Banco Central do Brasil não apenas a transformou em uma raridade, mas também despertou um crescente interesse, potencializando seu valor de mercado.

Razões econômicas por trás da retirada

Resumidamente, a decisão do Banco Central do Brasil de retirar de circulação as notas de 1 real foi fundamentada em questões econômicas sólidas. Comparadas às moedas, essas cédulas possuíam uma vida útil consideravelmente menor, além de acarretarem um custo de produção mais elevado.

Contudo, a transição para moedas representou não apenas uma economia significativa, mas também uma medida prática para o sistema financeiro do país.

A perda de utilidade comercial

Embora essas notas mantenham um valor intrínseco para colecionadores, perderam sua utilidade para transações comerciais após sua descontinuação. Assim, não são mais aceitas como meio de pagamento em estabelecimentos ou serviços, tornando-se exclusivamente objetos de coleção.

Para aqueles interessados em vender ou adquirir essas notas, diversos canais online, como Enjoei.com, Mercado Livre e OLX, oferecem oportunidades. No entanto, o estado da cédula é um fator crucial na determinação do preço, onde aquelas em perfeito estado de conservação ou com características especiais são mais valorizadas.

O valor de uma nota de 1 real no mercado de colecionadores varia conforme sua raridade, estado de conservação e características únicas, como erros de impressão ou números de série específicos.

Em suma, algumas cédulas podem alcançar preços consideráveis, especialmente aquelas com números de série entre 001 e 0072, chegando a valer até R$ 300. A depender de sua raridade e estado de conservação. No entanto, outras podem variar entre R$ 10 e R$ 95, dependendo da série.

Outras cédulas valiosas no mercado

Além da nota de 1 real, outras cédulas da família do Real podem ter valores consideráveis no mercado de colecionadores. Por exemplo, a cédula de R$ 100 da primeira família, sem o dístico “Deus Seja Louvado”, pode ser extremamente valiosa, assim como certas séries das notas de R$ 2, R$ 5 e R$ 20, que tiveram tiragens limitadas.

A importância da numismática

Em resumo, a numismática abrange o estudo e coleção de moedas e cédulas, tanto antigas quanto modernas. No entanto, a nota de 1 real, oficialmente retirada de circulação em 2005, não possui mais valor comercial, sendo exclusivamente valiosa para colecionadores.

O valor além do financeiro

Apesar de não ser mais parte do fluxo financeiro diário, a nota de 1 real mantém um papel fascinante no mundo da numismática. Resumidamente, seu valor transcende o financeiro, transformando um simples pedaço de papel em um item de valor histórico e colecionável.

Para muitos, essa cédula representa não apenas um fragmento da história monetária do Brasil, mas também uma peça que evoca interesse em colecionadores e entusiastas por todo o país.

Como vender moedas e cédulas raras de forma segura?

Faça uma pesquisa detalhada sobre as moedas ou cédulas que deseja vender. Avalie seu valor atual no mercado e verifique se possuem características especiais, como erros de produção, números de série únicos ou edições limitadas, que possam aumentar seu valor.

Autenticidade

Certifique-se da autenticidade dos itens. Se possível, obtenha certificados de autenticidade de fontes confiáveis ou consulte especialistas em numismática para validar a legitimidade das moedas ou cédulas.

Escolha plataformas confiáveis

Por fim, opte por plataformas de venda reconhecidas e confiáveis. Sites especializados em numismática, leiloeiros respeitáveis e casas de leilão renomadas são opções que oferecem segurança para vender itens colecionáveis.