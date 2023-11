A situação financeira precária afeta uma parcela significativa dos brasileiros, como apontado por um levantamento recente que revelou que aproximadamente 43% dos adultos no país estão endividados.

Saiba como organizar suas finanças e sair das dívidas ainda em 2023

Com um total de 7 milhões de pessoas com débitos, bancários ou não, o Brasil testemunhou um crescimento alarmante do endividamento nos últimos anos, especialmente durante a pandemia. No entanto, mesmo diante desse cenário desafiador, é possível tomar medidas para reorganizar as finanças pessoais e começar a trilhar um caminho rumo à estabilidade econômica ainda em 2023.

Diagnóstico financeiro: entenda suas dívidas

O primeiro passo para sair das dívidas é fazer um diagnóstico preciso da situação financeira. Para isso, pegue papel e caneta para listar todas as dívidas e despesas essenciais. Ou ainda, elabore uma planilha detalhada que inclua cada item, permitindo uma visualização clara do panorama financeiro.

Controle de gastos: identifique e corte despesas

Identificar onde é possível reduzir gastos é crucial. Uma vez que pequenas despesas diárias podem ser eliminadas. Além disso, práticas simples, como desligar luzes ao sair de um cômodo e ajustar o chuveiro para a posição verão durante o calor, podem economizar recursos. De modo geral, estabeleça um limite para gastos adicionais e mantenha-se fiel a ele.

Diálogo familiar: compartilhe metas e cortes

Envolver a família nesse processo é essencial. Em suma, explique os cortes que serão feitos e como todos podem contribuir para o pagamento das dívidas. Sendo assim, abra espaço para sugestões de redução de gastos e construa uma lista de prioridades.



Orçamento: planeje e priorize pagamentos

Depois de listar suas despesas, é hora de fazer o mesmo com sua receita. Desse modo, estabeleça um plano de pagamento das dívidas, priorizando aquelas com juros mais altos, como as do cartão de crédito. Mantenha o foco em quitar as dívidas antes de considerar novos gastos.

Estabeleça metas realistas

Defina metas alcançáveis, como pagar todas as mensalidades escolares até o final do ano, e elabore estratégias para atingi-las. Assim, divida essas metas por prioridade e mensure seu progresso mês a mês, adaptando-as conforme sua capacidade financeira.

Renegocie suas dívidas

Com metas claras, busque renegociar suas dívidas. A renegociação pode render descontos e melhores condições de pagamento. Certifique-se de negociar diretamente com a empresa devedora ou por meio de programas como o Feirão Limpa Nome do Serasa e o Desenrola, sempre considerando suas possibilidades de pagamento.

É válido ressaltar que os programas citados oferecem descontos consideráveis para o cliente. Além disso, na plataforma do programa Desenrola é possível parcelar seus débitos. Para isso, é necessário acessar o site oficial do programa através da sua conta Gov, nível ouro ou prata.

Renda extra: explore novas oportunidades

Considere buscar uma fonte de renda extra para complementar suas finanças. Resumindo, invista em algo que você já saiba fazer bem, aproveitando suas habilidades para gerar mais dinheiro.

Educação financeira: aprenda a gerenciar suas finanças

Em resumo, adquirir conhecimento sobre finanças é fundamental para evitar futuros endividamentos. Desse modo, esteja sempre em busca de aprendizado sobre como administrar melhor o seu dinheiro.

Reserva de emergência: proteção para futuros imprevistos

De forma sucinta, construa aos poucos uma reserva de emergência, destinada a situações críticas. Contudo, essa reserva deve ser utilizada somente em casos de necessidade genuína, evitando novos endividamentos.

Sendo assim, diante dessas etapas, é importante ressaltar que buscar ajuda de um profissional especializado em finanças pode ser valioso para desenvolver estratégias personalizadas.

Assim sendo, sair das dívidas e conquistar estabilidade financeira requer disciplina, comprometimento e um plano bem estruturado. Certamente, com determinação e as ferramentas adequadas, é possível alcançar esse objetivo ainda em 2023 para iniciar o ano de 2024 com a sua vida financeira organizada.