Viver na era digital significa lidar com uma série de aplicativos em nossos dispositivos móveis, o que frequentemente nos desafia a exercitar nossa memória para lembrar senhas de acesso. No entanto, quando se trata do Nubank, lidar com problemas relacionados à senha se torna incrivelmente simples graças à praticidade oferecida pela fintech em seu aplicativo.

Segurança digital: saiba como reaver a senha do Nubank com praticidade

O aplicativo do Nubank é conhecido pela sua facilidade de uso. Pois permite que os usuários acessem a senha do cartão de crédito de maneira ágil e segura, diretamente pelo celular. Contudo, para garantir a segurança das informações, a confirmação da identidade do usuário é fundamental e isso é feito por meio do reconhecimento facial.

Um simples processo

Para começar, é essencial ter o aplicativo Nubank instalado no seu celular, disponível tanto para Android quanto para iOS. Depois de instalado, o processo para recuperar a senha se torna acessível até mesmo para aqueles que não estão tão habituados com a tecnologia, graças a um passo a passo simples e intuitivo.

Instruções para redefinir a senha do cartão Nubank:

Em suma, abra o aplicativo e, na tela inicial, toque sobre o ícone localizado acima do nome de usuário, no canto superior esquerdo da tela.

Em seguida, deslize a tela para baixo e selecione a aba “Segurança”.

Por conseguinte, na próxima tela, escolha a opção “Consultar senha de 4 dígitos”.

O aplicativo solicitará a confirmação da identidade antes de fornecer essa informação sensível, o que é feito por meio do reconhecimento facial. Toque em “Continuar”.

Sobre o reconhecimento facial no app Nubank

Siga as instruções na tela para posicionar seu rosto conforme as demarcações indicadas. Sendo assim, clique em “Começar” e siga as orientações fornecidas.



Após alguns segundos processando sua imagem, o aplicativo confirmará sua identidade e revelará a senha do cartão de crédito. Desse modo, agora você tem a senha e pode retomar a utilização do seu cartão Nubank para compras e transações.

Uma opção segura e prática para o cliente Nubank

Em resumo, esse processo enfatiza o compromisso da fintech com a segurança do usuário, ao confirmar a identidade antes de fornecer informações sensíveis, e com a praticidade, ao permitir que essa consulta seja rápida e segura.

Essa funcionalidade não apenas oferece comodidade aos usuários, mas também possibilita testar a conexão e a iluminação antes de iniciar transmissões ao vivo com convidados.

Certamente, isso reforça o compromisso da fintech em oferecer um serviço cada vez mais completo e inovador para seus clientes. Assim, abrangendo não só a segurança, mas também a experiência do usuário em diferentes situações.

Cuidado com golpes que envolvem o Nubank

É fundamental estar atento a certos sinais que podem indicar uma tentativa de golpe:

Pedidos de informações pessoais

O Nubank nunca solicita informações confidenciais por e-mail, telefone ou mensagem de texto, como senhas, códigos de verificação ou dados pessoais completos.

Ofertas suspeitas

Desconfie de ofertas ou promoções enviadas por canais não oficiais do Nubank, especialmente se exigirem ação imediata ou parecerem muito vantajosas.

Proteja-se de golpes

Em resumo, para se proteger de possíveis golpes envolvendo o Nubank, adote as seguintes práticas:

Sempre verifique o remetente das mensagens recebidas e desconfie de comunicações não solicitadas.

Certifique-se de utilizar apenas os canais oficiais de comunicação do Nubank, como o aplicativo oficial ou o site da instituição.

Nunca compartilhe senhas, códigos de segurança ou outros dados pessoais por telefone, e-mail ou mensagens de texto.

Pressão para tomar decisões rápidas

Golpistas frequentemente tentam pressionar as pessoas a agirem rapidamente, sem tempo para reflexão. Ao permanecer atento aos sinais de alerta e adotar práticas de segurança, você pode reduzir significativamente o risco de se tornar vítima de golpes envolvendo o Nubank ou qualquer outra instituição financeira.