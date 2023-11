Saiba como receber e confira os valores atualizados

O abono salarial é um benefício importante para os trabalhadores brasileiros. Ele pode representar um valor significativo para o orçamento de cada um, e por isso é fundamental ficar atento aos critérios e prazos para recebê-lo.

Neste artigo, vamos explicar como funciona o abono salarial, quem tem direito a recebê-lo e quais são os valores atualizados para o ano de 2023. Continue lendo para não perder essa oportunidade!

O que é o abono salarial?

O abono salarial, também conhecido como PIS/Pasep, é um benefício pago anualmente aos trabalhadores que se encaixam nos critérios estabelecidos. Ele é destinado aos empregados do setor privado (PIS) e aos servidores públicos e empregados de empresas públicas e de economia mista (Pasep).

Esse benefício é concedido com base no ano-base, ou seja, no ano anterior ao pagamento. Por exemplo, em 2023, o abono salarial refere-se ao ano de 2022. O valor do abono pode chegar a um salário mínimo vigente na data do pagamento.

Quem tem direito ao abono salarial?

Para ter direito ao abono salarial, é necessário atender a alguns critérios estabelecidos pelo governo. Veja quais são eles:

Ter trabalhado com registro em carteira no ano-base: É necessário ter tido vínculo empregatício formal durante pelo menos 30 dias no ano anterior ao do pagamento. Receber até dois salários mínimos mensais: O trabalhador deve ter recebido uma média mensal de até dois salários mínimos no ano-base. Estar cadastrado no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos: É preciso estar registrado no Fundo de Participação PIS/Pasep (no caso do PIS) ou no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) por um período superior a cinco anos.

É importante ressaltar que cada benefício tem sua própria forma de gestão. O PIS é administrado pela Caixa Econômica Federal, enquanto o Pasep é gerido pelo Banco do Brasil.



Você também pode gostar:

Como calcular o valor do abono salarial?

O valor do abono salarial varia conforme o tempo de trabalho e o valor do salário mínimo vigente na data do pagamento. Para quem trabalhou durante os 12 meses do ano-base, o valor integral do abono é um salário mínimo.

No entanto, para quem trabalhou por menos tempo, o valor é calculado de forma proporcional. Por exemplo, se o trabalhador atuou por apenas seis meses, receberá metade do valor do abono.

Valores atualizados para o ano de 2023

Os valores do abono salarial são atualizados anualmente conforme o salário mínimo vigente. Em 2023, o valor do salário mínimo é de R$ 1.320, e o abono salarial acompanha essa atualização.

Para aqueles que tiveram o benefício depositado até o mês de maio, receberam o valor máximo de R$ 1.302. Já para os que tiveram o depósito realizado a partir de maio, o valor foi atualizado para R$ 1.320.

Como receber o abono salarial?

O prazo para o saque do abono salarial é um ponto importante a ser observado. Em geral, o período de saque se encerra no mês de dezembro do ano de referência. No caso do abono salarial de 2023, o prazo final é dia 28 de dezembro.

O saque pode ser realizado nas agências responsáveis pelo pagamento, como a Caixa Econômica Federal (para o PIS) e o Banco do Brasil (para o Pasep). Além disso, também é possível realizar o saque por meio de plataformas digitais, como aplicativos bancários.

Caso o trabalhador não realize o saque dentro do prazo estabelecido, será necessário entrar em contato com a entidade competente para solicitar o resgate dos valores.

Consulte se você tem direito ao abono salarial

Antes de ir até a agência ou plataforma digital para realizar o saque do abono salarial, é possível consultar se você tem direito a receber o benefício. Para isso, você pode acessar o aplicativo Carteira de Trabalho Digital no portal gov.br ou ligar para o telefone 158.

Essa consulta é importante para evitar deslocamentos desnecessários e garantir que você está apto a receber o abono.

Ademais, o abono salarial é um benefício importante para os trabalhadores brasileiros. Ele pode representar um valor significativo para o orçamento de cada um, sendo fundamental ficar atento aos critérios e prazos para recebê-lo.

Lembre-se de que o abono salarial é pago com base no ano-base e o valor varia segundo o tempo de trabalho e o salário mínimo vigente. Não deixe de consultar se você tem direito ao benefício e fique atento ao prazo para o saque.

Aproveite essa oportunidade de receber o abono salarial e utilize-o da melhor forma possível. Seja para quitar dívidas, investir ou mesmo realizar algum sonho, esse valor pode fazer a diferença na sua vida financeira. Não deixe passar essa chance!