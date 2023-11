Saber como renegociar valores do FIES é essencial pois trata-se de uma oportunidade valiosa para estudantes e ex-estudantes aliviarem o fardo financeiro de seus empréstimos educacionais.

Desse modo para que você saiba como fazer isso da melhor maneira possível reunimos algumas das principais informações para te passar.

Portanto, não deixe de acompanhar a leitura até o final para não perder nada importante sobre este assunto.

Saiba como renegociar valores do FIES

Conforme mencionado acima, saber como renegociar valores do FIES é essencial para os estudantes que possuem pendências no programa. Isso porque o Ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou recentemente o início do processo de renegociação do FIES, oferecendo alívio financeiro para milhares de devedores.

O processo já está em andamento nas agências da Caixa Econômica Federal (CEF) e do Banco do Brasil (BB).

Veja a abrangência da renegociação do FIES

De acordo com a regulamentação, a renegociação do FIES visa beneficiar uma ampla base de devedores, incluindo aproximadamente 300 mil beneficiários do Cadastro Único (CadÚnico).

Ademais, estimativas apontam ainda que cerca de 1,24 milhão de universitários e ex-estudantes terão a oportunidade de renegociar um montante total de dívidas que chega a impressionantes R$ 54 bilhões.

Qual é o objetivo do programa FIES?

O FIES é um programa de financiamento estudantil do Governo que oferece apoio financeiro para estudantes que desejam ingressar em instituições de ensino superior privado com base no desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Diferentemente do Programa Universidade para Todos (Prouni), o FIES oferece empréstimos que os estudantes devem pagar após a graduação, levando em consideração a renda do beneficiário.

Como aderir à renegociação do FIES?

Para participar do processo de renegociação do FIES, siga os passos a seguir:

Primeiramente, é necessário verificar se o contrato está apto para renegociação; Confira os dados do contrato; Então, simule os tipos de renegociação disponíveis; Confirme os dados da renegociação; Aceite o termo aditivo e aderir à renegociação e; Por fim, emita o boleto de entrada.

Lembre-se de que a renegociação será efetivada somente após o pagamento da primeira parcela.

Além disso, vale ressaltar que o aplicativo do FIES oferece uma variedade de serviços úteis, como a visualização de um resumo dos dados do contrato e a geração de boletos para parcelas em aberto.

Ampliação do prazo para renegociar valores do FIES

O Projeto de Lei 3016/22 estende o prazo de renegociação das dívidas do FIES até 31 de dezembro de 2023.

Assim, isso oferece mais tempo para que os devedores aproveitem a oportunidade de renegociar suas dívidas. A proposta está em análise na Câmara dos Deputados e passará por várias comissões antes de ser aprovada.

Conheça melhor o FIES

Bem como já mencionado, o FIES tem como objetivo possibilitar que estudantes ingressem na rede privada de ensino superior para cursos de graduação.

Desse modo, para ser elegível ao financiamento estudantil, os interessados devem participar do Enem a partir de 2010 e obter médias positivas pelo Ministério da Educação (MEC) e pelas instituições de ensino privadas.

Requisitos do FIES

Para se qualificar ao FIES, é necessário:

Ter participação no Enem a partir de 2010;

Apresentar uma média igual ou superior a 450 pontos nas 5 últimas provas do Enem, e;

Obter uma nota maior que 0 na redação.

Passo a passo para se inscrever no programa

Para se inscrever no FIES, basta seguir estas etapas:

Acesse o site do FIES;

Clique em “Minha Inscrição”;

Selecione a opção “Fazer Cadastro”;

Então, faça login no site gov.br e preencha o formulário;

Após o cadastro, você será redirecionado à página do FIES;

Clique em “Entrar com GOV.BR” e forneça o CPF e senha cadastrados e;

Finalmente, complete um novo formulário com todas as informações solicitadas.

Benefícios da renegociação das pendências com o programa

Assim como é de se esperar, a renegociação do FIES oferece inúmeras vantagens, incluindo:

A oportunidade de reduzir o valor das parcelas mensais;

Estender o prazo de pagamento e;

Em alguns casos, obter descontos adicionais.

Sendo assim, isso permite que os devedores aliviem sua carga financeira e continuem a investir em suas carreiras e educação.

Aproveite essa oportunidade e resolva suas pendências

Por fim, cabe observar que a renegociação dos valores do financiamento estudantil é uma iniciativa essencial para aliviar o fardo financeiro de estudantes e ex-estudantes que financiaram seus estudos por meio deste programa.

Desse modo, ao seguir os passos corretos e aproveitar as oportunidades de renegociação, os devedores podem obter alívio financeiro e continuar a investir em sua educação e futuro.

Agora que você já sabe como renegociar valores do FIES, siga as orientações e aproveite essa oportunidade de resolver suas pendências com o programa!