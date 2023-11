Saiba como vincular sua conta do Facebook com a do Instagram

Atualmente, um grande número de usuários, em todo o mundo, possui uma conta no Facebook e outra no Instagram. A princípio, existem pessoas que desejam conectar as duas redes sociais, visto que garante alguns benefícios. Com uma integração das plataformas, é possível compartilhar um conteúdo ao mesmo tempo.

Todavia, ao vincular a conta do Facebook com a do Instagram, o usuário das duas redes sociais economiza tempo e ganha mais visibilidade dentro das plataformas. A pessoa pode postar suas fotos e vídeos de uma maneira simultânea, aumentando seu alcance exponencialmente, o que pode ser benéfico para influenciadores.

Desse modo, se você possui interesse em expandir a sua audiência, e alcançar um maior número de contatos dentro das duas redes sociais, é possível fazê-lo com alguns simples passos. Sendo assim, a vinculação entre o Facebook e o Instagram torna mais prático, produtiva e rápida, a utilização das duas plataformas da Meta.

Analogamente, um produtor de conteúdo consegue compartilhar, por exemplo, um vídeo ao mesmo tempo, tanto no Facebook, quanto no Instagram. Seus contatos em ambas as plataformas irão receber o arquivo midiático. Não haverá a necessidade de ter de entrar em cada uma das redes sociais para enviar o conteúdo.

Vínculo entre facebook e Instagram

Para vincular as duas redes sociais, é preciso entrar no aplicativo do Instagram, e fazer o login de sua conta na plataforma. Depois, é necessário clicar no botão de seu perfil. Ao entrar, é preciso tocar no menu que se localiza no canto superior direito do aplicativo, onde se apresenta o ícone de três barrinhas juntas.

Em seguida, o usuário deve clicar em “Configurações e privacidade”, e depois em “Central de contas”. Nesta seção, é preciso clicar em “Experiências conectadas”, e em “Compartilhamento de perfis”. Depois, deve-se ir em “Adicionar contas” para que se possa, devidamente, vincular a sua conta do Instagram com a do Facebook.

Dessa maneira, uma nova tela será aberta, sendo preciso clicar então em “Adicionar conta do Facebook”. Será necessário informar seu login na plataforma, através de seu e-mail, e senha, ou pelo número de seu celular e senha. Em seguida, deve-se clicar no botão “Entrar” que irá aparecer na tela do seu dispositivo móvel.Fin

almente, deverá aparecer uma nova tela no aparelho celular, afirmando que o Instagram precisa acessar algumas informações de sua conta no Facebook. Deve-se clicar no botão “Continuar” e fazer o mesmo nos botões seguintes. As duas redes sociais estão então vinculadas para uma mesma conta dentro de seus apps.



Como desvincular o Facebook do Instagram

Ademais, é possível desvincular com alguns simples passos, o Facebook do Instagram a partir de um aparelho celular, com um sistema operacional Android ou iOS. Sendo assim, pode-se separar as duas plataformas e terminar com a sincronização de dados entre as redes sociais, através da sua Central de Contas.

Dessa maneira, com o fim do vínculo entre as duas redes sociais, não será possível ao usuário realizar algumas ações, como, por exemplo, compartilhar dados de login, entre as duas plataformas, ou compartilhar stories e publicações simultaneamente nas duas contas. Não haverá mais uma conexão entre o Facebook e o Instagram.

Depois que as duas redes sociais estiverem desvinculadas, a Meta não poderá mais sugerir amizades, ou anúncios personalizados que tenham como base, a conexão entre as plataformas. Em síntese, ela passará a enviar suas recomendações baseada em um perfil individual, tanto no Facebook, quanto no Instagram.

Passo a passo

Para desvincular o Instagram do Facebook, deve-se acessar o perfil da primeira rede social e tocar nas três linhas horizontais que ficam dispostas para abrir o menu. Em seguida, é preciso selecionar a opção “Configurações”. Com a tela de configurações aberta, é necessário clicar na opção “Central de contas”.

Depois, é preciso clicar no banner que irá mostrar os perfis que estão conectados em sua conta. Para fazer a desvinculação, deve-se tocar no ícone do perfil do Facebook, e selecionar a opção “Remover central de contas”. Na tela seguinte, deve-se clicar no botão “Continuar” e confirmar a ação no botão “Remover”.

Em conclusão, ao terminar o passo a passo, as duas contas do Facebook do Instagram estarão desvinculadas. Não será mais possível compartilhar o mesmo documento nas redes sociais ao mesmo tempo. O usuário então terá novamente seus serviços normais, diferenciados em cada uma das plataformas.