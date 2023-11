Saiba detalhes sobre o concurso Petrobras: edital ainda este ano

Se você também está ansioso pelo concurso Petrobras, saiba que os preparativos estão a todo vapor! Afinal, a realização do certame, que disponibilizará 458 vagas para cargos de níveis médio/técnico, acaba de ter a definição da banca organizadora.

Quer saber qual banca é essa e ficar por dentro de muitos outros detalhes sobre o concurso da Petrobras? Então fique com a gente e leia até o final!

Qual será a banca organizadora do concurso Petrobras?

O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) será responsável por coordenar o certame, conforme confirmado pela Assessoria de Imprensa da estatal nesta segunda-feira, 6.

Além disso, a oficialização da banca, por meio de publicação no Diário Oficial, está prevista ainda para esta semana, abrindo caminho para a divulgação do aguardado edital.

Assim, a expectativa é que isso ocorra dentro do prazo estipulado, ou seja, ainda este ano. O número exato de vagas e os cargos contemplados permanecem sob sigilo, aguardando a publicação do documento.

De todo modo, a Petrobras assegurou que 40% das vagas do concurso estarão reservadas para cotas. Desse percentual, 20% são destinados a pessoas com deficiência (PcDs) e os outros 20% são para pessoas negras.

Benefícios oferecidos pela empresa

Até o momento, a Petrobras divulgou que serão oferecidas 458 vagas para cargos de níveis médio/técnico, exigindo a conclusão do ensino médio e os cursos técnicos especificados no edital.



Quanto aos salários, a remuneração ainda não foi detalhada, mas espera-se que seja competitiva, considerando os padrões da estatal.

A saber, no edital anterior, divulgado em fevereiro deste ano, os ganhos atingiram a marca de R$ 5.563,90. E além do salário base, a Petrobras oferece benefícios, incluindo:

Previdência complementar opcional;

Plano de saúde abrangente (médico, hospitalar, odontológico, psicológico e benefício farmácia);

Auxílios educacionais para dependentes, entre outros.

A empresa também se destaca por oferecer a possibilidade de prorrogação da licença maternidade por mais 60 dias, além do estabelecido pela legislação (120), totalizando até 180 dias.

Além disso, salas de apoio à amamentação estão disponíveis em diversas unidades, e há a opção de redução da jornada de trabalho para lactantes em até duas horas por dia durante o primeiro ano de vida da criança.

Algo interessante sobre a estatal, é que as contratações ocorrem de acordo com as normas da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o que garante direitos trabalhistas típicos do regime.

Petrobras convoca aprovados em concursos anteriores

Em um comunicado anterior, em 8 de agosto, a Petrobras anunciou o início da convocação de mais 289 aprovados que estavam no cadastro de reserva do concurso realizado em 2021.

Desse modo, os convocados abrangem áreas como:

Administração;

Análise de Sistemas – Engenharia de Software;

Análise de Sistemas – Infraestrutura;

Análise de Sistemas – Processos de Negócio;

Ciência de Dados;

Economia;

Engenharia Ambiental;

Engenharia de Processamento;

Engenharia de Produção.

Esses novos profissionais se juntarão aos cerca de 1.800 empregados oriundos do concurso de nível superior realizado anteriormente. Por fim, a previsão é que todo o cadastro de reserva seja convocado até o final da vigência do concurso, que se encerra em maio de 2024.

Vale destacar que a Petrobras já completou a convocação do cadastro de reserva do concurso para nível/técnico júnior, iniciado em fevereiro de 2023, com provas realizadas em abril. No total, 1.119 candidatos foram chamados para comprovação de requisitos e avaliação médica.

Como foi o último concurso Petrobras?

No processo seletivo anterior, os candidatos foram submetidos a provas objetivas com 100 questões, que se dividia entre 40 de Conhecimentos Básicos (Língua Portuguesa e Matemática) e 60 de Conhecimentos Específicos.

Como se preparar para esse certame?

Preparar-se para o concurso público da Petrobras requer dedicação, organização e um plano de estudos eficaz. Em primeiro lugar, é essencial compreender a estrutura do exame, analisando o edital, assim que ele sair, para identificar as disciplinas, conteúdos específicos e o peso de cada matéria.

Em seguida, é fundamental escolher materiais de estudo de qualidade, como livros, videoaulas e questões de concursos anteriores, preferencialmente focando em conteúdos específicos relacionados à área de atuação na Petrobras.

Além disso, a prática constante por meio de simulados e resolução de questões é crucial para familiarizar-se com o estilo das perguntas e aprimorar o raciocínio lógico. O candidato também deve estabelecer um cronograma de estudos realista. Considerando a quantidade de horas disponíveis por dia e distribuindo o tempo de forma equilibrada entre as disciplinas.

Outra dica importante é analisar bem o perfil da banca, no caso o Cebraspe, pois essa análise pode dar diversos insights valiosos para você se preparar para o que está por vir.

Gostou de saber que os preparativos para o concurso Petrobras estão caminhando? Então se prepare e volte sempre para mais atualizações!