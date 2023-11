Saiba o que pode e o que não pode levar no dia da prova

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é uma das provas mais importantes para os estudantes brasileiros que desejam ingressar em universidades e instituições de ensino superior. Com a aplicação do Enem de 2023 se aproximando, é essencial que os candidatos estejam cientes das regras e dos materiais permitidos e proibidos durante a realização do exame. Neste artigo, vamos listar tudo o que você precisa saber sobre o que levar e o que não levar no dia do Enem, para que você possa se preparar adequadamente e evitar qualquer contratempo que possa comprometer seu desempenho.

Documento de identificação: o que é aceito?

Um dos principais pontos de atenção para os candidatos é o documento de identificação. É fundamental que você apresente um documento original com foto para poder realizar o exame. Os seguintes documentos são aceitos:

Cédulas de identidades, expedidas por secretarias de Segurança Pública, Forças Armadas, Polícia Militar e Polícia Federal;

Identidade expedida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros, inclusive aqueles reconhecidos como refugiados;

Carteira de Registro Nacional Migratório;

Documento Provisório de Registro Nacional Migratório;

Identificação fornecida por ordens ou conselhos de classes que por lei tenha validade como documento de identidade;

Passaporte;

Carteira Nacional de Habilitação ( CNH ).

Além dos documentos físicos, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) também aceita as versões digitais com foto (e-Título, CNH Digital e RG Digital) como documentos de identificação. É importante ressaltar que somente serão aceitos os documentos digitais apresentados nos aplicativos oficiais, sendo proibidos quaisquer prints ou capturas de tela.

Caso você tenha perdido seu documento de identificação, é possível apresentar um boletim de ocorrência de até 90 dias antes do primeiro dia de provas, juntamente com uma coleta de suas informações pessoais. Da mesma forma, se o documento oficial apresentado estiver rasurado ou ilegível, será necessário passar pelo processo de identificação especial.

Caneta esferográfica preta: a escolha correta

Durante a realização do Enem, é obrigatório o uso de caneta esferográfica de tinta preta, com tubo transparente. O uso de canetas com tinta de outras cores pode comprometer a leitura óptica do gabarito da prova, que é utilizado para verificar as respostas e determinar a nota do participante. Portanto, certifique-se de levar uma caneta preta de qualidade e evite problemas durante o exame.

Cartão de Confirmação de Inscrição: facultativo, mas recomendado



Embora seja facultativo, é aconselhável que você leve consigo o Cartão de Confirmação de Inscrição no Enem. Esse cartão contém informações importantes sobre o local de prova, como endereço, sala, língua estrangeira escolhida durante a inscrição, além dos horários relevantes, como abertura e fechamento dos portões e início e término da prova. Ter essas informações em mãos pode ajudar a evitar atrasos e garantir que você chegue ao local correto no horário adequado.

Alimentos e hidratação: o que é permitido levar?

Durante a prova do Enem, você pode levar alimentos para consumir e se manter energizado ao longo das horas de exame. É recomendável optar por alimentos leves, que ajudem a repor a energia, como barrinhas de cereais e chocolates. Além disso, é permitido levar garrafas de água para se manter hidratado durante o exame. No entanto, é importante lembrar que a garrafa de água deve ser transparente e sem rótulo, e todos os alimentos e bebidas serão inspecionados pelos fiscais de prova.

Máscaras e álcool em gel: cuidados contra a Covid-19

Devido à pandemia da Covid-19, o uso de máscaras de proteção facial é obrigatório durante a realização do Enem, a menos que as legislações locais permitam o contrário. É essencial seguir as determinações de cada estado e município em relação ao uso de máscaras. Além disso, é permitido levar álcool em gel para higienizar as mãos e garantir a segurança sanitária durante o exame.

Itens proibidos: o que não pode ser levado?

Ao entrar na sala de prova, o participante recebe um envelope porta-objetos fornecido pelo aplicador do exame. Nesse envelope, devem ser colocados todos os itens que não podem ser utilizados durante a realização do Enem. Alguns dos itens proibidos são:

Óculos escuros e artigos de chapelaria, como boné, chapéu, viseira, gorro ou similares;

Caneta de material não transparente, lápis, lapiseira, borrachas, réguas, corretivos;

Livros, manuais, impressos, anotações;

Protetor auricular;

Relógio de qualquer tipo;

Dispositivos eletrônicos, como telefones celulares, smartphones, tablets, wearable tech, máquinas calculadoras, agendas eletrônicas, ipods, gravadores, pen drives, mp3 e similares;

Alarmes, chaves com alarme ou com qualquer outro componente eletrônico;

Fones de ouvido e qualquer transmissor, gravador ou receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens;

Quaisquer outros materiais estranhos à realização da prova.

O envelope deve ser colocado embaixo da carteira do participante, com os aparelhos eletrônicos desligados. Além disso, é importante ressaltar que não é permitido entrar no local de provas com bebidas alcoólicas, drogas ilícitas, cigarros ou outros derivados do tabaco.

Esteja preparado e cumpra as exigências

Ao se preparar para o Enem 2023, é essencial estar ciente das regras e dos materiais permitidos e proibidos durante a realização do exame. Certifique-se de levar um documento de identificação válido, uma caneta esferográfica preta, o Cartão de Confirmação de Inscrição (caso tenha sido emitido), alimentos leves, garrafa de água transparente, máscara de proteção facial e álcool em gel. Evite levar itens proibidos, conforme estabelecido pelas regras do Enem, e siga todas as orientações dos fiscais de prova. Com uma boa preparação e cumprindo todas as exigências, você estará pronto para realizar o Enem com tranquilidade e obter um bom desempenho. Boa sorte!