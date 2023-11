saiba quando e quanto você pode ganhar

O Abono Natalino do Bolsa Família consiste em um pagamento extra realizado pelo governo federal como um alívio financeiro para inúmeras famílias brasileiras. Este benefício adicional, anunciado pelo governo federal, será depositado até o final de dezembro para quase 695 mil pessoas. Se você reside na Paraíba, deve prestar atenção especial para não perder esta oportunidade.

O que é o Abono Natalino do Bolsa Família?

O Abono Natalino do Bolsa Família é um dinheiro extra que as famílias mais necessitadas ganham para aumentar seu poder de compra durante a temporada festiva. Dada a situação econômica desafiadora que o Brasil enfrenta, este benefício é crucial.

Valor do Abono Natalino do Bolsa Família

Para este ano, o valor do abono natalino foi fixado em R$ 64, que será depositado automaticamente na última parcela do Bolsa Família de 2023. Este valor extra é somado aos montantes regulares do programa, proporcionando um reforço significativo no orçamento das famílias participantes.

Benefícios Adicionais do Programa Social

O programa Bolsa Família também oferece pagamentos extras para certas situações familiares. Famílias com crianças com idade entre 0 a 6 anos ou entre 7 a 18 anos receberão um adicional de R$ 150 e R$ 50, respectivamente. Famílias com gestantes receberão um adicional de R$ 50 e o Auxílio-Gás adicionará mais R$ 110 ao orçamento familiar.

Quando será feito o pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família?

É crucial acompanhar o calendário de pagamentos do Bolsa Família para garantir que você receba o benefício pontualmente. As datas de pagamento são determinadas com base no último dígito do seu Número de Identificação Social (NIS). As datas de pagamento para o mês de novembro já foram divulgadas e são as seguintes:



NIS com final 1 – 17 de novembro

NIS com final 2 – 20 de novembro

NIS com final 3 – 21 de novembro

NIS com final 4 – 22 de novembro

NIS com final 5 – 23 de novembro

NIS com final 6 – 24 de novembro

NIS com final 7 – 27 de novembro

NIS com final 8 – 28 de novembro

NIS com final 9 – 29 de novembro

NIS com final 0 – 30 de novembro

Vulnerabilidade social

O Abono Natalino do Bolsa Família representa um apoio financeiro crucial para muitas famílias brasileiras, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade social. Portanto, se você é beneficiário deste programa, mantenha-se informado e certifique-se de que todos os requisitos estejam devidamente preenchidos para a obtenção desse recurso adicional.

Como se cadastrar no Bolsa Família em 2023?

Para se cadastrar no Bolsa Família em 2023, é necessário realizar o pré-cadastro no Cadastro Único (CadÚnico). Essa etapa pode ser feita pela internet, por meio de um site/aplicativo chamado MOPS, lançado pelo Governo Federal. No MOPS, é possível verificar qual é o posto de atendimento mais próximo da sua casa ou trabalho.

No momento do cadastro, é importante ter em mãos alguns documentos, tanto do solicitante quanto dos demais membros da família. Os documentos necessários incluem:

Documentos necessários para o cadastro no Bolsa Família:

Solicitante: Documento com foto (RG ou CNH); Título de eleitor ou CPF; Comprovante de endereço; Comprovante de tutela (documento de guarda ou outros documentos que comprovem a tutela do dependente declarado).

Demais familiares: Documento com foto (RG); CPF; Certidão de nascimento, certidão de casamento; Carteira de trabalho (quando houver).

Outros documentos importantes: Comprovante de vacinação; Comprovante de matrícula e frequência escolar dos dependentes; Comprovante de acompanhamento pré-natal, no caso de gestantes.



Após o cadastro, é necessário comparecer a um posto da assistência social, prefeitura ou outro órgão público para passar por uma entrevista. Essa entrevista serve para confirmar as informações presentes nos documentos apresentados e não é necessário levar toda a família, apenas o solicitante pode comparecer e levar os documentos de cada um dos dependentes.

A partir da entrevista, caso ainda não tenha sido feito, o solicitante receberá o NIS, que é o número de cadastro para cidadãos que já recebem algum benefício social.

https://www.youtube.com/watch?v=HX1rXp4Nnx0