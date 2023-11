Saiba quem NÃO vai receber o benefício em Novembro

O Bolsa Família, uma iniciativa de transferência de renda do governo federal, surgiu há duas décadas para prestar assistência aos brasileiros em situação de vulnerabilidade social. Ao longo dos anos, o programa passou por inúmeras transformações, enfrentando atualmente uma série de cortes por parte do Governo Federal. Nesta matéria do Notícias Concursos abordaremos as regras do Bolsa Família, quem tem direito ao benefício e como realizar a consulta.

O que é o Bolsa Família?

O Bolsa Família é um auxílio social destinado a socorrer as famílias brasileiras em situação de pobreza. Para se candidatar ao programa, é preciso estar registrado no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e se encaixar na faixa de renda definida pelo Governo. O valor do benefício varia conforme o perfil da família, levando em conta o número de membros e a renda per capita.

Quem tem direito ao Bolsa Família?

Segundo as diretrizes do Bolsa Família, podem acessar o benefício as famílias cuja renda per capita seja de até R$ 218 mensais. Cabe destacar que cada família só pode se inscrever uma única vez, isto é, se um membro já recebe o benefício, os outros não poderão se registrar. Tal medida visa prevenir fraudes e assegurar que o benefício seja direcionado às famílias que realmente necessitam.

Cortes no Bolsa Família

Durante este ano, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) efetuou cortes no Bolsa Família, resultando na exclusão de milhões de pessoas do programa. O Governo Federal anunciou recentemente novos cortes, o que tem gerado preocupação entre os beneficiários. Para evitar fraudes e garantir que o benefício seja direcionado às famílias que realmente necessitam, o MDS está realizando uma verificação minuciosa para averiguar quem está recebendo o benefício de forma irregular.

Consulta do Bolsa Família

Os beneficiários do Bolsa Família que desejam realizar a consulta do benefício podem utilizar o aplicativo Caixa Tem, disponível para download na Apple Store e Google Play Store. Também é possível realizar a consulta através do site da Caixa Econômica Federal, utilizando o link. É importante destacar que aqueles que cumprirem os critérios estabelecidos não serão excluídos do programa e poderão continuar recebendo o benefício.



Últimas atualizações sobre o Programa

É fundamental estar sempre atualizado sobre as alterações e atualizações relacionadas ao Bolsa Família. Recentemente, foram realizadas mudanças nas parcelas do benefício e o bloqueio de benefícios para aqueles que não atualizam o CadÚnico. Para obter informações atualizadas, é recomendado acompanhar os canais oficiais do Governo Federal e do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.

Esteja Atento às Regras do Programa e se Mantenha Atualizado

O Bolsa Família é um programa de transferência de renda que visa auxiliar as famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade social. Contudo, nos últimos anos, o programa vem sofrendo cortes e alterações, o que tem gerado preocupação entre os beneficiários. É importante estar atento às regras do programa, realizar a consulta do benefício e manter o cadastro atualizado no CadÚnico. Assim, é possível garantir que o benefício seja direcionado às famílias que realmente necessitam.

Calendário de Pagamento do mês de novembro

O governo federal já divulgou o calendário de pagamento do Bolsa Família referente ao mês de novembro. Como de costume, os repasses ocorrerão nos últimos dez dias úteis do mês, isto é, entre os dias 17 e 30 de novembro. Os depósitos serão feitos de acordo com o Número de Identificação Social (NIS). Confira abaixo o calendário de pagamento para cada final do NIS:

NIS com final 1 – 17/11

NIS com final 2 – 20/11

NIS com final 3 – 21/11

NIS com final 4 – 22/11

NIS com final 5 – 23/11

NIS com final 6 – 24/11

NIS com final 7 – 27/11

NIS com final 8 – 28/11

NIS com final 9 – 29/11

NIS com final 0 – 30/11