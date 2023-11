Saiba tudo sobre os novos exames e prazos

A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) está passando por uma série de mudanças significativas que entrarão em vigor em 2024. Estas alterações afetarão todos os motoristas no Brasil. Nesta matéria do Notícias Concursos vamos tratar dessas alterações e entender o que muda na CNH 2024.

Revisão das Regras da CNH 2024

A principal mudança na CNH 2024 envolve a validade e a pontuação. Além disso, haverá exames toxicológicos obrigatórios e a adição de categorias para alinhar o sistema brasileiro ao internacional.

Validade da CNH

A partir de 2024, os prazos de validade da CNH serão reajustados. Aqueles com menos de 50 anos deverão renovar a CNH a cada 10 anos. Para aqueles entre 50 e 70 anos, a renovação ocorrerá a cada 5 anos. Já para quem tem mais de 70 anos, a renovação será a cada 3 anos.

Pontuação da CNH

A pontuação da CNH também sofrerá alterações, mas os detalhes ainda estão sendo definidos.

Exame Toxicológico Obrigatório

Outra alteração importante é a obrigatoriedade do exame toxicológico para todas as categorias. O objetivo é aumentar a segurança nas estradas e minimizar o risco de acidentes.



Renovação da CNH em 2024

Para renovar a CNH em 2024, os motoristas devem seguir as seguintes etapas:

Acesse o site do Detran do seu estado; Faça login com o seu CPF ou CNPJ, se aplicável, e a senha cadastrada; Confirme seus dados e siga as instruções para a renovação.

É fundamental cumprir essas etapas dentro do tempo estabelecido para evitar penalidades, como multa de R$ 293,47 e acúmulo de 7 pontos na carteira por não renovar no prazo determinado.

CNH Popular

Para quem está tirando a primeira CNH, alguns estados brasileiros oferecem o programa CNH Popular. Este programa oferece a gratuidade total na obtenção do primeiro documento de habilitação. Para verificar se o seu estado participa deste programa, acesse o site do Detran local ou entre em contato presencialmente em uma agência para obter maiores informações.

Prazo de Tolerância para Renovação

Com o ajuste nos prazos de validade da CNH, os motoristas têm um período de tolerância de 30 dias após a data de vencimento do documento para cumprirem com as suas obrigações. No entanto, é sempre importante estar atento para não ultrapassar o período permitido de renovação e não incorrer em penalidades desnecessárias.

Para finalizar, é essencial que os motoristas estejam cientes das alterações na CNH 2024 e se preparem para elas. Fique atento aos prazos de renovação e realize os exames necessários. Dirigir é uma responsabilidade, e estar em dia com as obrigações é parte dessa responsabilidade.

Possível exigência

Um Projeto de Lei 98/2015, apresentado pelo senador Davi Alcolumbre, prevê que a avaliação psicológica seja um requisito obrigatório para todas as renovações da CNH a partir de 2024. Este projeto já recebeu o apoio do relator, o senador Fabiano Contarato, e agora está em tramitação na Câmara dos Deputados.

Isso significa que cada vez que você precisar renovar sua CNH, terá que passar por uma avaliação psicológica. Atualmente, essa avaliação é necessária apenas para motoristas que usam seus veículos para fins comerciais ou que estão obtendo sua CNH pela primeira vez.

A Visão do Senador Alcolumbre

O senador Davi Alcolumbre argumenta que várias doenças psicológicas podem impactar a capacidade de um motorista no trânsito. Ele sustenta que o estado mental de uma pessoa pode mudar entre a obtenção inicial da CNH e a data de renovação, tornando a avaliação psicológica periódica fundamental.

Atuais Situações que Exigem Avaliação Psicológica

A avaliação psicológica no trânsito é exigida em várias situações, que incluem:

Processos de obtenção da primeira habilitação; Renovação da habilitação, especialmente quando se trata de pessoa condutora que exerce atividade remunerada como motorista (EAR); Registro de estrangeiro; Reabilitação de permissionário e de condutor; Casos encaminhados em que foi constatado risco à segurança do trânsito.

Custos Adicionais

Uma preocupação legítima que surge com essa proposta é o custo adicional que isso poderia representar para os motoristas. O preço atual para o exame psicológico, conforme a tabela do Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG), é de R$ 200,20. Em caso de falha no teste, o motorista tem que pagar novamente, mas a um custo reduzido de R$ 80,07.

Para motoristas que não usam seus veículos para fins comerciais, a renovação da CNH já envolve um custo adicional. Além dos valores padrão estipulados pelo Detran-MG, que atualmente é de R$ 120,89, ainda seria necessário pagar os R$ 200,20 referentes ao exame psicológico. Contudo, é importante destacar que a proposta ainda está em discussão.