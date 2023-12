saiu a CONCORRÊNCIA por VAGA; provas neste domingo (03)

Concurso FNDE aplicará provas objetiva e discursiva a fim de avaliar os candidatos ao cargo de Especialista em financiamento e execução de programas e projetos educacionais.

O Cebraspe, banca responsável pela organização do concurso público do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), divulgou a estatística de inscritos e a concorrência por vaga do certame.

De acordo com a banca, foram recebidas 8.939 candidaturas. Os candidatos inscritos concorrem a uma das 100 vagas ofertadas para o cargo de Especialista em financiamento e execução de programas e projetos educacionais.

Tendo em vista o número de inscrições deferidas, a concorrência é de pouco mais de 89 candidatos para cada vaga.

Lembrando que os candidatos inscritos já podem fazer a consulta diretamente pelo site do Cebraspe para consultar o local de prova.

As provas, objetiva e discursiva, estão agendadas para este domingo, 03.

Os candidatos serão avaliados da seguinte forma:

Prova 1: 50 questões de Conhecimentos básicos (objetiva)

Prova 2: 120 questões de Conhecimentos específicos (objetiva)

Prova 3: 1 dissertação (discursiva)

Prova 4: 1 questão (discursiva)

As provas serão aplicadas em dois turnos, conforme segue:



Turno 1 : às 8h da manhã. Prova Objetiva 1 e Prova Discursiva 3. O candidato terá 4h45 minutos para realizar o exame.

: às 8h da manhã. Prova Objetiva 1 e Prova Discursiva 3. O candidato terá 4h45 minutos para realizar o exame. Turno 2: às 15h da manhã. Prova Objetiva 2 e Prova Discursiva 4. O candidato terá 4 horas para realizar o exame.

A prova objetiva valerá, no total, 170 pontos, sendo que o candidato ganha um ponto para cada resposta certa e perde um ponta para cada resposta errada. A ausência de marcação ou marcação dupla não vale ponto.

O candidato será reprovado caso obtenha nota inferior a dez pontos na prova objetiva de Conhecimentos Básicos, 16 pontos na Específica ou nota inferior a 51 pontos no conjunto das provas.

Para a prova discursiva, o candidato deverá elaborar uma resposta com até 90 linhas. Os temas propostos para a prova estarão relacionados aos temas de Administração Pública, Direito Constitucional, Direito Administrativo ou Legislação Educacional.

O certame visa contratação de profissionais com nível superior completo em qualquer área para o cargo de Especialista em financiamento e execução de programas e projetos educacionais.

Os candidatos aprovados nesta primeira etapa passarão ainda por um curso de formação, de caráter eliminatório e classificatório, a ser realizado na cidade de Brasília.

Confira mais informações.

Quais são as vagas?

Ao todo, são oferecidas 100 vagas para contratação imediata para o cargo de Especialista em financiamento e execução de programas e projetos educacionais, distribuídas da seguinte forma:

75 vagas para ampla concorrência;

5 vagas para candidatos com deficiência;

20 vagas para candidatos negros.

As vagas são todas destinadas para o Distrito Federal.

O salário oferecido pelo FNDE é de R$ 7.938,37 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

O valor da remuneração inclui os vencimentos básicos mais as gratificações.

Os aprovados ainda podem receber retribuição de titulação no valor de R$ 1.139,83, para os que tiverem pós-graduação e R$ 2.917,19 para os candidatos com título de doutorado.

Quais os requisitos para o cargo?

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar os seguintes requisitos:

Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa com direitos e obrigações políticas e civis reconhecidos no País;

Ter, no mínimo, 18 anos completos até a data da contratação;

Ter cumprido as obrigações e encargos militares previstos em lei, se do sexo masculino;

Estar em dia com as obrigações eleitorais;

Possuir os requisitos mínimos de ingresso exigidos para o desempenho da função;

Não receber Proventos de Aposentadoria decorrente do Artigo 40 ou dos Artigos 42 e 142, com proibição prevista no §10 do Artigo 37, da Constituição Federal;

Não exercer Cargo, Emprego ou Função Pública remunerada em qualquer dos Órgãos da Administração Direta, Indireta e Fundacional do Governo Federal, Estadual ou Municipal, Autarquias, Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista, suas subsidiárias e sociedade controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público, ou em qualquer um dos Poderes, senão naqueles casos previstos nas alíneas “a”, “b” e “c”, do inciso XVI, do artigo 37 da Constituição Federal;

Não ter sofrido no exercício de função pública penalidade de demissão;

Não estar condenado por sentença criminal transitada em julgado e não cumprida;

Não participar de gerência ou administração de empresa privada, de sociedade civil ou exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir maiores informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.