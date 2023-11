Saiu a divisão de vagas por lotação do concurso Receita Federal; Confira!

Candidatos podem indicar ordem de preferência do concurso Receita Federal

Antes suspenso, concurso da Receita Federal foi retomado. Agora, saiu a divisão de vagas por lotação. Confira a lista a seguir.

Não deixe de conferir o nome das cidades abaixo.

Divulgação da Divisão de Vagas e Atualizações sobre o Concurso Receita Federal

Foi anunciada a divisão de vagas por lotação no aguardado Concurso Receita Federal, cuja publicação ficou a cargo da Fundação Getulio Vargas (FGV). Os candidatos têm o período entre 22 e 26 de novembro para indicar a ordem de preferência das cidades de realização das provas.

Principais Cidades e Número de Vagas por Cargo

Analista Tributário: Diversas cidades foram indicadas, e a distribuição das vagas é a seguinte:

AC DRF – RIO BRANCO: 1

AL DRF – MACEIO: 1

AM ALF – AEROPORTO INTERNACIONAL EDUARDO GOMES: 1

AM ALF – PORTO DE MANAUS: 17

BA ARF – PAULO AFONSO: 2

BA DRF – FEIRA DE SANTANA: 6

BA DRF – VITORIA DA CONQUISTA: 1

BA IRF – ILHÉUS: 1

BA SRRF – 5ª REGIÃO FISCAL: 9

DF ASCOM – ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL: 1

DF ASLEG – ASSESSORIA LEGISLATIVA: 2

DF AUDIT – COORDENAÇÃO-GERAL DE AUDITORIA INTERNA E GESTÃO DE RISCOS: 3

DF CARF – CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS: 2

DF CETAD – CENTRO DE ESTUDOS TRIBUTARIOS E ADUANEIROS: 3

MG ARF – CONSELHEIRO LAFAIETE: 1

MG ARF – ITUIUTABA: 1

MG ARF – POUSO ALEGRE: 2

MS ALF – CORUMBÁ: 7

MS ALF – MUNDO NOVO: 15

MS ALF – PONTA PORÃ: 12

PR ALF – FOZ DO IGUAÇU: 31

PR ALF – PORTO DE PARANAGUÁ: 3

PR ARF – SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE: 3

RJ ALF – PORTO DE ITAGUAÍ: 6

RJ ARF – DUQUE DE CAXIAS: 1

RJ ARF – NOVA FRIBURGO: 1

RJ ARF – RIO BONITO: 1

RJ ARF – TRÊS RIOS: 1

RS ARF – CRUZ ALTA: 1

RS ARF – SANTIAGO: 1

RS ARF – SAO GABRIEL: 1

RS DRF – CAXIAS DO SUL: 3

RS DRF – NOVO HAMBURGO: 8

SP ALF – AEROPORTO INTERNACIONAL DE SAO PAULO – GUARULHOS: 19

SP ALF – PORTO DE SANTOS: 27

SP ALF – SAO PAULO: 3

SP ARF – BARUERI: 3



Auditor Fiscal: Algumas das lotações previstas para o cargo de Auditor Fiscal incluem:

AM ALF – AEROPORTO INTERNACIONAL EDUARDO GOMES: 4

AM ALF – PORTO DE MANAUS: 27

AM DRF – MANAUS: 6

AM IRF – TABATINGA 1

DF CORAT – COORDENAÇÃO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO: 3

DF COSIT – COORDENAÇÃO-GERAL DE TRIBUTAÇÃO: 2

DF EAUD1 – ESCRITÓRIO DE AUDITORIA INTERNA: 12

DF SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (PREVIC) MINSTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL:11

MG ARF – POUSO ALEGRE: 1

MS ALF – CORUMBÁ: 5

MS ALF – MUNDO NOVO: 5

MS ALF – PONTA PORÃ: 6

RO DRF – PORTO VELHO: 12

RO IRF – GUAJARA-MIRIM: 5

RR DRF – BOA VISTA: 4

RR IRF – PACARAIMA: 2

SP ALF – AEROPORTO INTERNACIONAL DE SAO PAULO – GUARULHOS: 1

SP ALF – PORTO DE SANTOS:13

SP DECEX – SÃO PAULO: 6

SP DEFIS – SÃO PAULO: 2

SP DEINF – SAO PAULO: 1

SP DEOPE – SAO PAULO: 1

Retomada do Concurso Receita Federal

O Concurso Receita Federal, suspenso em 13 de outubro pela 9ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal (SJDF), voltou à ativa no final de outubro, sinalizando uma nova fase que aguarda a divulgação de um cronograma de datas atualizado.

A suspensão do certame ocorreu em decorrência de uma ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal (MPF). A anulação de questões consideradas fora do edital desencadeou uma revisão das provas e a reclassificação dos participantes, promovendo uma revisão no processo seletivo.

Posteriormente, o presidente do TRF1, desembargador José Amilcar Machado, revogou a liminar de suspensão. Em sua decisão, afirmou que “o direito de candidato apurado posteriormente, no curso do processo, após regular tramitação, poderá ser integralmente assegurado pelo Judiciário, com determinação de inclusão em próximo curso de formação”.

Oferta de Vagas e Remuneração do concurso Receita Federal

O certame apresenta um total de 699 vagas distribuídas entre os cargos de Auditor-Fiscal e Analista-Tributário. Os salários oferecidos alcançam o valor de R$ 21.029,09. Essa retomada representa uma oportunidade significativa para os candidatos que almejam ingressar na Receita Federal, uma instituição de extrema importância no cenário fiscal do país.

A continuidade do processo seletivo após as atualizações e correções demonstra o comprometimento das instituições envolvidas em garantir a transparência e a lisura do concurso. Agora, com a perspectiva de um novo cronograma, os candidatos aguardam ansiosos por informações mais detalhadas para planejar sua preparação de forma eficaz.