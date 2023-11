Saiu! Confira edital do concurso Câmara de Anápolis GO

Para a alegria dos concurseiros de plantão, acaba de sair o edital do concurso Câmara de Anápolis. Assim, o edital foi divulgado em 8 de novembro de 2023 e revela que candidatos com níveis médio, técnico e superior poderão participar do certame.

Além disso, também já se sabe que a banca examinadora será o Instituto Verbena/UFG. As provas objetivas estão programadas para ocorrer em 28 de janeiro de 2024.

Quer saber mais detalhes sobre o concurso Câmara de Anápolis GO e como se preparar para ele? Então leia até o final e confira.

Cenário geral do concurso Câmara de Anápolis GO até o momento

A definição da banca examinadora ocorreu em 15 de junho de 2023, e desde então, a expectativa vinha aumentando entre os interessados. Desse modo, a publicação do edital veio finalmente em 8 de novembro de 2023, trazendo consigo informações muito importantes sobre o certame.

Veja a seguir um resumo das principais dessas informações.

Inscrições para o Concurso Câmara de Anápolis GO

O período para as inscrições estará aberto de 12 de dezembro de 2023 a 11 de janeiro de 2024. A saber, os candidatos podem se inscrever exclusivamente no site da banca organizadora, o Instituto Verbena/UFG.

Vale ressaltar que as taxas de inscrição variam de R$ 100,00 a R$ 130,00, dependendo do cargo escolhido. A data limite para o pagamento da taxa de inscrição é 11 de janeiro de 2024, e os candidatos têm até 14 de dezembro de 2023 para solicitar isenção de taxa.

Aliás, para estar a apto à isenção, é preciso estar inscrito no Cadastro Único do Governo Federal ou ser doador de medula óssea.

Cargos e vagas oferecidas do certame

Conforme informações do edital, o concurso disponibiliza 15 vagas para provimento imediato, além de 45 vagas destinadas à formação de cadastro de reserva, abrangendo diversos cargos.

O documento também destaca a reserva de 20% das vagas para candidatos negros, 10% para pessoas com deficiência, e 5% para candidatos idosos.

Estrutura da prova do concurso Câmara de Anápolis GO

A prova objetiva está marcada para acontecer em 28 de janeiro de 2024. Além disso, consistirá em questões de múltipla escolha, com quatro alternativas (A, B, C, D), das quais apenas uma é correta.

Com caráter eliminatório e classificatório, a prova visa avaliar o conhecimento teórico do candidato necessário para o desempenho do cargo, totalizando 100 pontos. Inclusive, é importante observar que a pontuação mínima para aprovação é de 50 pontos, sendo eliminados do concurso aqueles que não atingirem essa pontuação mínima.

Como se preparar para o certame?

Preparar-se para um concurso público exige estratégia e dedicação. E com o Concurso Câmara de Anápolis GO se aproximando, é muito importante adotar uma abordagem organizada e eficaz para garantir o melhor desempenho possível.

Como está se tornando um padrão ultimamente, os editais dos certames estão saindo bem próximos da data de aplicação das provas. Por isso, é cada vez mais primordial se preparar com o máximo de antecedência possível.

Nesse sentido, veja algumas dicas valiosas:

Estabeleça um cronograma de estudos

Organize seu tempo de maneira eficiente, distribuindo as disciplinas de acordo com suas dificuldades e prioridades. Desse modo, estabeleça metas diárias e semanais, garantindo uma cobertura abrangente do conteúdo.

Foque nos pontos principais do concurso Câmara de Anápolis GO

Identifique os tópicos mais frequentes e relevantes abordados nas provas anteriores. Dê atenção especial a esses pontos, concentrando seus esforços nas áreas que têm maior probabilidade de aparecer no exame.

Utilize recursos adequados

Utilize uma variedade de materiais de estudo, incluindo livros, videoaulas, e simulados. Porém, opte por fontes confiáveis e atualizadas que estejam alinhadas com o conteúdo programático do edital.

Plataformas online e cursos preparatórios podem ser aliados valiosos, então, lance mão deles.

Pratique com simulados

A prática é essencial para o sucesso. Portanto, realize simulados regularmente para se familiarizar com o formato da prova, aprimorar sua gestão de tempo e identificar áreas que necessitam de mais atenção.

Mantenha uma rotina saudável

Cuidar da saúde é crucial durante o período de preparação. Por isso, garanta horas adequadas de sono, cuide da sua hidratação e adote uma alimentação balanceada. Lembre-se de que uma mente e corpo saudáveis contribuem significativamente para o rendimento nos estudos.

Atenção aos detalhes do concurso Câmara de Anápolis GO

Esteja atento aos prazos de inscrição, pagamento de taxas e demais detalhes do processo seletivo. Dessa forma, organize a documentação necessária com antecedência para evitar contratempos.

Gostou de saber que o edital do concurso Câmara de Anápolis GO saiu? Então coloque essas dicas em prática e aumente suas chances de aprovação!