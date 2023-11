Saiu! Confira edital PM MG

O edital PM MG saiu! A saber, a Polícia Militar de Minas Gerais acaba de lançar seu edital de concurso público, oferecendo 2.901 vagas para Soldado.

Portanto, você que é concurseiro e sonha com uma colocação como policial de uma das organizações mais poderosas e prestigiadas do Brasil, pode se preparar para realizar esse sonho!

E para te ajudar com isso, hoje trouxemos um apanhado geral sobre o edital desse certame, além de dicas de como você pode estudar e estar pronto para ser aprovado. Sendo assim, continue lendo até o final e não perca nenhuma dica importante.

Edital PM MG saiu: Inscrições Abertas

O período de inscrições para o concurso da Polícia Militar de Minas Gerais já está em andamento e se estenderá até o dia 6 de fevereiro de 2024. Para participar do processo seletivo, é necessário acessar o site oficial da PMMG no endereço https://www.policiamilitar.mg.gov.br/site/crs.

Vale lembrar, ainda, que a taxa de inscrição é de R$ 101,00. Porém, para aqueles que se enquadram nos critérios estabelecidos, a isenção da taxa de inscrição é uma possibilidade.

Segundo o edital, podem solicitar a isenção os candidatos amparados pela Lei Estadual n.º 13.392, de 7 de dezembro de 1999, pelo Decreto n.º 11.016, de 29 de março de 2022. Ou, ainda, aqueles que comprovarem não ter condições financeiras para arcar com a taxa de inscrição sem prejudicar seu próprio sustento ou o de suas famílias.

Os candidatos que passarem no concurso para Soldado de 2ª Classe poderão receber uma remuneração básica inicial no valor de R$ 4.360,83. Além disso, durante o período de formação, terão direito a diversos benefícios, incluindo:

Abono fardamento;

Assistência médico-hospitalar;

Assistência psicológica e odontológica.

Requisitos para participar, segundo edital PM MG

Antes de decidir se candidatar ao Curso de Formação de Soldados, é de extrema importância que você verifique cuidadosamente se preenche todos os requisitos essenciais para ingressar no programa. Estes critérios são detalhadamente estabelecidos e devem ser rigorosamente observados. A lista de requisitos necessários inclui:

Ser brasileiro(a);

Possuir nível superior de escolaridade;

Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares;

Ter idade entre 18 e 30 anos;

Possuir Carteira Nacional de Habilitação válida, no mínimo, na categoria “B”;

Apresentar idoneidade moral;

Altura mínima de 1,60 m;

Sanidade física e mental;

Aptidão física;

Aprovação em avaliação psicológica;

Não apresentar tatuagens visíveis que sejam incompatíveis com o exercício das atividades de policial militar.

Quais serão as etapas do Concurso

O concurso PMMG seguirá três fases distintas, sendo elas:

Prova de conhecimentos (prova objetiva); Avaliações Psicológicas e Exames de Saúde; Avaliação Física Militar (AFM).

Retrospectiva do último edital PM MG

O último concurso para Soldado da PMMG, realizado em 2021, contou com três fases:

Uma prova de conhecimentos (caráter classificatório e eliminatório);

Avaliações psicológicas;

Exame físico militar (caráter eliminatório e classificatório).

Além disso, a matrícula exigiu a realização de exames de saúde preliminares e complementares, juntamente com um exame toxicológico.

Como se preparar para o concurso da Polícia Militar

Para se destacar no concurso, é essencial entender as nuances da atuação de um policial militar e as responsabilidades inerentes a esse cargo. Afinal, compreender a natureza do trabalho é o primeiro passo para uma preparação eficaz.

Primeiramente, é importante saber que a prova de conhecimentos geralmente abrange áreas como:

Língua Portuguesa;

Raciocínio Lógico e Matemático;

Noções de Informática.

Além disso, um dos temas centrais em conhecimentos gerais é o Direito Penal Militar. Portanto, é fundamental montar um plano de estudo abrangente que inclua todas essas matérias. Assim, distribua seu tempo de estudo de forma equilibrada, revisando os tópicos e resolvendo questões de provas anteriores.

Já a avaliação de aptidão mental visa avaliar características importantes para a função policial, como controle emocional, domínio psicomotor, autoconfiança e resistência à frustração. Por isso, certifique-se de que está preparado para demonstrar essas qualidades.

Edital MP MG: preparo físico e de saúde

O exame de saúde é crucial, e uma preparação antecipada é essencial para garantir um bom estado de saúde na data da avaliação. Então, mantenha uma rotina saudável, com alimentação balanceada, exercícios físicos regulares e controle do estresse.

Lembre-se de que o exame de capacidade física é outra etapa fundamental do edital PM MG. Portanto, treine regularmente, focando em força, coordenação, agilidade, flexibilidade e resistência. Esteja preparado para os testes específicos, como flexão na barra fixa, abdominal remador, apoio de frente sobre o solo, corrida de 12 minutos e natação em piscina.

Gostou de saber que o edital PM MG saiu? Agora, se inscreva, se prepare e volte sempre para mais atualizações sobre esse e outros concursos!