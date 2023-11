saiu edital com 2.700 vagas para médio e superior

Concurso Polícia Militar libera edital com salários que podem ultrapassar R$ 10 mil

Se você deseja entrar para PM, saiba que o edital do concurso Polícia Militar libera edital para médio e superior. Sobre as vagas, as chances são para soldado e oficial. Veja como se inscrever.

Ficou interessado? Confira também quem pode se inscrever nas vagas ofertadas. É importante mencionar que as chances são da Polícia Militar de Pernambuco.

Concurso Polícia Militar e oportunidade

Neste sábado, 11 de novembro, o Diário Oficial anunciou o tão aguardado edital de abertura para o novo concurso da Polícia Militar do Estado de Pernambuco (PM PE). Um total de 2.700 vagas está em oferta, sendo 2.400 para soldados, requerendo ensino médio, e 300 para o cargo de 2º tenente, exigindo nível superior.

As remunerações iniciais chegam a R$ 10.855,91, com uma carga horária de 40 horas semanais. A divulgação era esperada desde 11 de outubro, quando a banca organizadora disponibilizou o link para a liberação do edital. As inscrições serão aceitas a partir da próxima segunda-feira, 13 de novembro, com atendimento até 13 de dezembro.

Distribuição de Vagas e Requisitos dos Soldados e 2º Tenente

No caso dos soldados, as 2.400 vagas estão distribuídas entre ampla concorrência (2.280 vagas) e portadores de deficiência (120 vagas). Para concorrer, é necessário ter ensino médio, idade entre 18 e 30 anos na data de inscrição, altura mínima de 1,65m para homens e 1,60m para mulheres, além da carteira de habilitação categoria “B”. A remuneração inicial é de R$ 3.419,88.

Para o cargo de 2º tenente, são oferecidas 285 vagas para ampla concorrência e 15 para portadores de deficiência. Os requisitos incluem formação de nível superior em direito, idade entre 18 e 30 anos na data de inscrição, altura mínima de 1,65m para homens e 1,60m para mulheres, e carteira de habilitação a partir da categoria “B”. A remuneração inicial é de R$ 10.855,91.



Provas e Cronograma

A aplicação das provas objetivas e de redação está marcada para 28 de janeiro, pela manhã para os soldados e à tarde para os 2º tenentes, ambas com duração de cinco horas.

A prova objetiva para soldados abrangerá temas como língua portuguesa, história de Pernambuco, raciocínio lógico, informática, direito constitucional, direitos humanos e legislação extravagante. A redação, valendo 40 pontos, exigirá uma abordagem dissertativa sobre um tema proposto.

Já a prova objetiva para 2º tenente incluirá disciplinas como língua portuguesa, língua estrangeira, raciocínio lógico, estatística, informática, direito constitucional, direito administrativo, direito penal, direito processual penal, direitos e garantias fundamentais, direito penal militar, e direito processual penal militar. A redação, valendo 30 pontos, seguirá a mesma tipologia textual.

Exames e Avaliações

Ambas as categorias passarão por exames médicos, exames de aptidão física e avaliação psicológica como parte do processo seletivo. Esteja preparado para enfrentar esses desafios e contribuir com o compromisso da Polícia Militar de Pernambuco em manter a segurança e a ordem pública.

Como se inscrever no concurso Polícia Militar

Os interessados poderão se inscrever no site da banca do Instituto AOCP.

As taxas são as seguintes:

soldados – R$ 180

2 tenente – R$ 220

Função da PM PE

Suas funções abrangem uma variedade de atividades destinadas a garantir a proteção da população e a preservação da paz social. Aqui estão algumas das principais responsabilidades e funções da PM PE:

Preservação da Ordem Pública:

Manter a ordem e a tranquilidade em locais públicos.

Responder prontamente a incidentes que ameacem a segurança e o bem-estar da comunidade.

Prevenção e Combate ao Crime:

Realizar patrulhamento ostensivo para prevenir atividades criminosas.

Investigar e tomar medidas eficazes contra crimes em andamento.

Atendimento a Ocorrências:

Responder a chamados de emergência e atender ocorrências diversas.

Prestar socorro imediato em situações de acidentes, violência ou outras emergências.

Fiscalização e Controle de Trânsito:

Fiscalizar e controlar o tráfego de veículos.

Aplicar leis de trânsito para garantir a segurança nas vias públicas.

Apoio em Eventos e Grandes Concentrações:

Garantir a segurança em eventos públicos, festas e grandes concentrações.

Coordenar operações para prevenir tumultos e assegurar a integridade dos participantes.

Atuação em Situações de Desastres e Calamidades:

Participar de operações de resgate e assistência em casos de desastres naturais.

Coordenar evacuações e prestar auxílio às vítimas de calamidades.

Apoio a Outras Agências de Segurança:

Colaborar com outras agências de segurança e órgãos públicos em operações conjuntas.

Participar de ações integradas para combater o crime organizado e fortalecer a segurança pública.