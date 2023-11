SAIU edital com 660 vagas para oficiais e soldados

Com vagas para médio e superior, concurso Bombeiros liberou o edital neste sábado, 11 de novembro

O concurso Bombeiros de Pernambuco teve o edital liberado para médio e superior. Portanto, se você tem interesse, saiba que são quase 700 vagas de oportunidades.

Confira como se inscrever e veja quem tem direito a se inscrever.

Novo Concurso para Bombeiros em Pernambuco com 660 Vagas é Anunciado

Neste sábado, 11 de novembro, o Diário Oficial trouxe as informações sobre o aguardado concurso do Corpo de Bombeiros do Estado de Pernambuco. Um total de 660 vagas está sendo oferecido, sendo 600 destinadas a soldados, com requisito de ensino médio, e 60 para 2º tenente, exigindo nível superior. As remunerações iniciais atingem até R$ 10.855,91, com uma carga horária de 40 horas semanais.

Expectativa Antecipada e Banca Organizadora Definida do concurso Bombeiros

A expectativa para esse certame começou em outubro, quando a banca organizadora foi escolhida. As inscrições para participar desse desafio começarão na segunda-feira, 13 de novembro, e ficarão abertas até 13 de dezembro.

Soldados: Requisitos e Distribuição de Vagas

Para os aspirantes a soldado, as 600 vagas se distribuem assim: 570 para ampla concorrência e 30 para portadores de deficiência. Os requisitos incluem ensino médio, idade entre 18 e 30 anos na data de inscrição, altura mínima de 1,65m para homens e 1,60m para mulheres, além da habilitação categoria “B”. A remuneração inicial é de R$ 3.419,88.



2º Tenente: Requisitos e Vagas Disponíveis

Já para os interessados em se tornar 2º tenente, são oferecidas 57 vagas para ampla concorrência e 3 para portadores de deficiência. Exigências incluem formação superior em qualquer área, idade entre 18 e 30 anos, altura mínima de 1,65m para homens e 1,60m para mulheres, e carteira de habilitação a partir da categoria “B”. A remuneração inicial é atrativa, atingindo R$ 10.855,91.

Provas e Cronograma do concurso Bombeiros

As provas objetivas e de redação estão previstas para 21 de janeiro, com a manhã reservada para os soldados e a tarde para os 2º tenentes, ambas com duração de cinco horas.

Soldados: Conteúdo Programático e Redação

Os candidatos a soldado enfrentarão 60 questões, abrangendo temas como língua portuguesa, informática, matemática, raciocínio lógico, física, biologia, direito constitucional, atualidades e história de Pernambuco. A redação, valendo 40 pontos, exigirá uma abordagem dissertativa com base em um tema proposto.

2º Tenente: Conteúdo Programático e Redação

Para os concorrentes a 2º tenente, a prova será composta por 70 questões, abordando língua portuguesa, língua estrangeira, informática, estatística, matemática, física, química, biologia, direito constitucional, direito administrativo, legislação militar estadual e direito penal militar. A redação, valendo 30 pontos, seguirá a mesma linha dissertativa.

Etapas Adicionais do Processo Seletivo

Além das provas, o processo seletivo incluirá etapas de avaliação médica, exame de aptidão física e avaliação psicológica para ambas as categorias. Esteja preparado para ingressar nessa emocionante jornada rumo ao Corpo de Bombeiros de Pernambuco.

Como se inscrever

Os interessados poderão se inscrever pelo site da banca organizadora, que é o Instituto AOCP.

No primeiro dia, o acesso poderá ser feito a partir das 9 horas, enquanto no último dia o acesso será até às 23h59. Os valores das taxas são:

soldado – R$ 180

2 tenente – R$ 220

O que faz um bombeiro?

Suas atribuições abrangem diversas áreas, refletindo a versatilidade e dedicação necessárias para lidar com uma variedade de situações. Aqui estão algumas das principais responsabilidades dos bombeiros:

Combate a Incêndios:

Responder prontamente a chamados de incêndio.

Utilizar técnicas avançadas para extinguir chamas e controlar situações de emergência.

Resgate de Pessoas:

Executar operações de resgate em acidentes de trânsito, afogamentos, deslizamentos de terra, entre outros.

Utilizar equipamentos especializados para acessar e evacuar vítimas de locais de difícil acesso.

Atendimento Pré-Hospitalar:

Prestar socorro imediato em casos de acidentes e emergências médicas.

Administração de primeiros socorros e suporte básico de vida.

Atuação em Desastres Naturais:

Participar de operações em casos de inundações, terremotos, furacões e outras catástrofes naturais.

Coordenar evacuações e oferecer assistência às comunidades afetadas.

Resgate em Altura e Espaços Confinados:

Realizar operações de resgate em locais elevados ou de difícil acesso.

Atuar em espaços confinados para resgatar pessoas ou animais.

E muito mais.