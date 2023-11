saiu EDITAL com salários acima de R$ 16 MIL + benefícios

Saiu o edital do concurso FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos). Os salários são atrativos e os aprovados poderão receber valores acima de R$ 16 mil.

Concurso FINEP

O aguardado edital do concurso da Finep (Financiadora de Estudos e Projetos) foi finalmente divulgado, oferecendo oportunidades empolgantes para profissionais de nível superior. O certame visa o preenchimento de 27 vagas para o cargo de analista, com um enfoque especial na promoção da diversidade e inclusão.

Dessas 27 vagas, seis são reservadas para pessoas com deficiência e cinco para candidatos negros, demonstrando o compromisso da Finep em promover a equidade e a representatividade. Os profissionais aprovados atuarão sob o regime da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), desfrutando de um ambiente de trabalho favorável.

As oportunidades do concurso FINEP oferecidas abrangem diversas especialidades, como análise estratégica em ciência, tecnologia e inovação, crédito, finanças e orçamento, jurídica, gestão corporativa e tecnologia da informação, tanto na área de infraestrutura quanto de software.

Isso proporciona uma variedade de caminhos para os candidatos explorarem, de acordo com seus interesses e qualificações.

Salários do concurso FINEP

Além disso, a remuneração oferecida é bastante atraente, totalizando R$ 16.776,59, acrescida de uma gratificação por titulação. Essa gratificação varia de acordo com o nível de formação do candidato, sendo de R$ 776,71 para pós-graduação lato sensu, R$ 1.553,39 para mestrado e R$ 3.106,78 para doutorado. Isso reconhece e incentiva a busca constante por aprimoramento acadêmico.



Uma característica interessante desse concurso é que os candidatos aprovados podem ser lotados em qualquer cidade onde a Finep atua ou venha a atuar. Isso amplia as possibilidades de localização e oferece uma flexibilidade adicional aos futuros profissionais.

Em resumo, o concurso da Finep é uma oportunidade imperdível para profissionais de nível superior que desejam fazer parte de uma organização comprometida com a inovação, tecnologia e inclusão. Com vagas em diversas especialidades e um pacote salarial atrativo, este certame promete atrair candidatos talentosos em busca de uma carreira desafiadora e recompensadora.

Sobre as provas do concurso FINEP

O processo seletivo do concurso da Finep é composto por duas etapas importantes: a prova objetiva e a prova discursiva. Ambas são cruciais para avaliar o conhecimento e as habilidades dos candidatos, sendo de caráter eliminatório e classificatório.

A prova objetiva do concurso FINEP é uma avaliação abrangente, com 70 questões de múltipla escolha. Elas abrangem uma variedade de áreas de conhecimento:

30 questões de conhecimentos gerais, que incluem tópicos como língua portuguesa, língua inglesa, ética no serviço público, raciocínio lógico e quantitativo, bem como inovação;

As outras 40 questões dizem respeito a conhecimentos específicos, relacionados às áreas de atuação dos candidatos. Essas questões são projetadas para medir o conhecimento e a competência técnica dos candidatos em suas especialidades.

Além da prova objetiva, os candidatos também enfrentarão a prova discursiva. Nesta etapa, os candidatos devem escrever um texto dissertativo com até 30 linhas, abordando temas atuais e relevantes. Esta parte da avaliação testa a capacidade dos candidatos de expressar suas ideias de forma clara e coesa.

É importante destacar que as provas serão realizadas em várias cidades, incluindo Brasília/DF, Belém/PA, Florianópolis/SC, Recife/PE, Rio de Janeiro/RJ e São Paulo/SP. As datas, locais e horários exatos serão comunicados por meio do edital de convocação, que será publicado oportunamente.

Portanto, os candidatos devem estar preparados para enfrentar essas provas desafiadoras e demonstrar seu conhecimento, habilidades e capacidade de comunicação. A dedicação aos estudos e a preparação adequada são essenciais para garantir um desempenho de destaque nesse concurso da Finep

Como se inscrever

Os interessados no concurso FINEP poderao se inscrever das 10h do dia 21 de novembro até as 18h de 11 de dezembro de 2023, pelo portal Cebraspe, banca organizadora.

Após a conclusão do cadastro, é importante que o candidato siga as etapas necessárias para a efetivação da inscrição no concurso da Finep. Para isso, será preciso imprimir o boleto bancário que corresponde à taxa de participação, cujo valor é de R$ 90,30. Certifique-se de realizar o pagamento desse boleto até a data limite, que é o dia 3 de janeiro de 2024. É importante observar o horário de funcionamento do banco para garantir que o pagamento seja efetuado dentro do prazo estipulado. A quitação da taxa de inscrição é um passo fundamental para confirmar a participação no processo seletivo da Finep. EDITAL