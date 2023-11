Saiu valor atualizado DESTA MOEDA de 1 Real das Olimpíadas. Fature até R$900

A numismática, ciência que estuda as moedas e seus valores, é repleta de curiosidades e fatos interessantes. No contexto brasileiro, a moeda de 1 real ocupa um lugar especial, com algumas versões raras que podem valer muito mais do que seu valor facial. Mas você sabia que uma versão específica dessa moeda pode valer até R$ 900?

Fatores que Determinam a Raridade de uma Moeda

A raridade de uma moeda é determinada por diversos fatores, incluindo:

Quantidade produzida; Ano de cunhagem; Estado de conservação; Presença de erros de cunhagem.

Moeda de 1 Real que vale R$ 900

A moeda de 1 Real que pode valer até R$ 900 é a moeda da Olimpíadas do Voleibol do ano de 2015. A quantidade produzida e colocada em circulação para essa modalidade foi 19.986.500 unidades.

O Valor da Moeda de 1 Real

A moeda de 1 real de 2015 do voleibol que pode valer até R$ 900 é a moeda com reverso invertido. Confira todos os valores abaixo:



Muito Bem Conservada (MBC): R$ 600,00

Soberba (S): R$ 750,00

Flor de Cunho (FC): R$ 900

Estados de Conservação das Moedas

O estado de conservação de uma moeda é um fator crucial para determinar seu valor. As moedas podem ser classificadas em diversas categorias, dependendo do seu grau de desgaste e preservação.

Onde Vender Moedas Raras

Existem diversas opções para quem deseja vender suas moedas raras, incluindo lojas especializadas, leilões de moedas, comércio eletrônico, entre outros.

Quem Compra Moedas Raras

Existem diversos compradores em potencial para moedas raras, incluindo casas de colecionadores, lojas de antiguidades, entre outros.

Dicas para Vender Moedas Antigas

Na hora de vender suas moedas antigas, existem alguns fatores que podem afetar o preço, como a história da moeda, a autenticidade e o estado de conservação.

Concluindo, a numismática é um universo fascinante que pode render lucros significativos para quem possui moedas raras, como a moeda de 1 real com cunho descentralizado. Se você possui uma dessas moedas, não perca tempo e procure um comprador!

Como Comprar e Vender Moedas Raras?

Existem diversas formas de comprar e vender moedas raras. Além das lojas especializadas e leilões, marketplaces online como Mercado Livre são plataformas ideais para anunciar suas moedas raras e buscar vendedores. No entanto, é importante ter cuidado com possíveis golpes. Recomenda-se que a negociação de compra ou venda seja feita presencialmente sempre que possível, para garantir a segurança da transação.

Onde Vender Moedas Raras? Se você possui moedas raras e está interessado em vendê-las, existem várias opções disponíveis. No entanto, é importante fazer uma avaliação prévia do valor da moeda. Brasil Moedas Leilões Você pode enviar fotos e informações para especialistas, como a Brasil Moedas Leilões. Outras Opções Algumas das melhores opções para vender suas moedas raras incluem: Site da Sociedade Numismática Brasileira Lojas especializadas em numismática Leilões de moedas Comércio eletrônico, como eBay, Amazon e Mercado Livre Casas de compra de moedas Encontros presenciais Anúncios especializados em numismática Quem Compra Moedas Raras? Existem vários compradores de moedas raras que podem estar interessados em suas peças. Alguns dos principais incluem: Casa do Colecionador: acesse o site ou entre em contato no número (41) 99927-7034;

Caravelas Coleções: acesse o site ou entre em contato no número (19) 97129-2030;

Mercado Negro de Antiguidades: acesse o site ou entre em contato no número (51) 99314-2007. Anunciar suas moedas em sites como eBay ou Mercado Livre pode ser vantajoso, pois você pode encontrar compradores dispostos a pagar um pouco mais pelas suas moedas raras. Além disso, você não precisará pagar taxas ou comissões para terceiros, pois toda a transação será diretamente entre você e o comprador. No entanto, esteja atento aos custos de frete e possíveis taxas administrativas do site antes de fechar o negócio.