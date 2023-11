salários de até R$12,5 mil, prazo para pagar a taxa de inscrição acaba hoje (1/11)

O prazo para se inscrever no concurso EBSERH acaba de chegar ao fim, tendo encerrado ontem, 31 de outubro às 23h. Dessa forma, os candidatos interessados se inscreveram pelo site da banca organizadora, o IBFC.

E se você se inscreveu, precisa ficar atento para não perder a data de pagamento da taxa, cujo prazo se encerra hoje.

Para te ajudar na preparação, trouxemos muitas dicas e informações, como resumo do edital, data das provas, perfil da banca e muito mais. Portanto, não deixe de ler até o final para não perder nada importante.

Concurso EBSERH

O concurso da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares oferece um total de 695 vagas, além de oportunidades para formação de cadastro de reserva. Além disso, os cargos são de níveis médio, técnico e superior em diversas áreas do conhecimento. A data das provas objetivas está marcada para o dia 17 de dezembro de 2023.

A remuneração varia significativamente, oscilando entre R$ 2.626,01 e R$ 12.524,35, dependendo do cargo escolhido pelo candidato. As vagas que devem ser providas pelo certame estão distribuídas em três áreas distintas:

Administrativa;

Assistencial;

Médica.

Cenário geral do Concurso EBSERH até o momento

Até agora, muita coisa rolou na preparação do certame, com retificações do edital e tudo mais. Dessa forma, veja a seguir o status atual do concurso EBSERH:



Banca em definição: 09 de maio de 2023;

Comissão formada: 10 de maio de 2023;

Projeto básico: 09/06/2023;

Termo de referência atualizado: 30/08/2023;

Banca definida: 27/09/2023;

Sessão pública para realização de sorteio de vagas reservadas a candidatos negros e pessoas com deficiência: 29/09/2023;

Extrato de edital: 02/10/2023;

Editais publicados: 02/10/2023;

Edital retificado: 04/10/2023.

Cargos e vagas no certame

De acordo com os editais publicados, o concurso EBSERH oferece o seguinte número de vagas em cada área:

Além disso, as vagas são distribuídas em diferentes modalidades, incluindo ampla concorrência, pessoas com necessidades especiais (PCD) e pessoas negras e pardas (PNP).

Conforme informações fornecidas pela assessoria da EBSERH, existem um total de 11.250 cargos vagos em toda a estrutura da empresa pública. A saber, esses cargos vagos abrangem todas as carreiras da empresa.

Carreiras na EBSERH

A EBSERH possui quatro principais carreiras:

Carreira Médico e Enfermeiro (CME);

Carreira Nível Superior (S);

Carreira Nível Técnico (T);

Carreira Nível Médio (M).

As contratações na EBSERH seguem o regime celetista, o que garante aos funcionários direitos como seguro-desemprego e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

O Plano de Cargos, Carreiras e Salários da EBSERH tem como base o modelo do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), de acordo com a Lei nº 12.550 de 15 de dezembro de 2011.

Progressão salarial no concurso EBSERH

O plano de carreira na EBSERH segue um sistema de níveis salariais, com critérios específicos para a progressão horizontal e vertical. Dessa forma, a progressão horizontal envolve mudanças para níveis salariais superiores e pode ocorrer com base no mérito ou na antiguidade. Já a progressão vertical se baseia no crescimento decorrente da complexidade das tarefas desempenhadas e na qualificação profissional.

De todo modo, os aprovados terão grandes oportunidades de crescimento dentro da empresa.

Qual o perfil da banca IBFC, responsável por esse certame?

A Banca IBFC possui classificação de dificuldade média/alta e suas questões são elaboradas por um grupo diversificado de professores e doutores em diversas áreas. Além disso, é comum que todas as informações previstas no edital caiam nas provas.

As avaliações organizadas por essa banca geralmente seguem o formato de múltipla escolha, e a penalização por respostas erradas não é uma prática comum, ou seja, os candidatos não perdem pontos por chutar.

Apesar da profundidade das questões, a Banca IBFC é conhecida por apresentar textos e enunciados diretos e objetivos, evitando pegadinhas ou questões controversas. No entanto, os candidatos devem ficar atentos, pois os enunciados podem alternar entre pedir a alternativa correta e incorreta.

Um ponto a destacar nas provas discursivas da Banca IBFC é a importância do correto uso da língua portuguesa, que muitas vezes prevalece sobre o conteúdo da redação. Em termos de perfil, a Banca IBFC é frequentemente comparada com a Fundação Cesgranrio.

Quais as matérias mais cobradas pelo IBFC, responsável pelo concurso EBSERH

As disciplinas básicas mais cobradas (excluindo medicina e Direito Sanitário, que são específicas da área da saúde) incluem:

Raciocínio Lógico; Legislação dos Órgãos; Informática; Legislação Federal; Matemática.

Agora que você já sabe tudo sobre o concurso EBSERH, pague agora mesmo a taxa de inscrição para não perder a vaga, se prepare e boa sorte!