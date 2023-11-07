Salários no Brasil: Confira as profissões mais bem pagas no ranking de mais de 400 cargos

Neste artigo, vamos explorar as profissões mais bem pagas no Brasil e apresentar um ranking com mais de 400 posições. Sabemos que o salário é um fator importante na escolha de uma carreira, e ter conhecimento sobre as profissões mais lucrativas pode ajudar a tomar decisões mais informadas.
O panorama salarial no Brasil
Antes de mergulharmos no ranking das profissões mais bem pagas, é importante entender o panorama salarial no Brasil. O salário médio varia de acordo com diversos fatores, como a região do país, nível de experiência, nível educacional e setor de atuação. Além disso, a economia do país e as tendências do mercado de trabalho também têm impacto nos salários.
Profissões mais bem pagas no Brasil
Sem mais delongas, vamos apresentar as profissões mais bem pagas no Brasil. É importante ressaltar que os salários mencionados são valores médios e podem variar de acordo com os fatores mencionados anteriormente.
Confira o ranking dos salários e profissões
|Titulação em jun/23
|Ocupados
|Rendimento médio
|JUÍZES
|3.919
|R$ 24.732
|DIRIGENTES E GERENTES DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE
|43.352
|R$ 21.536
|MATEMÁTICOS, ATUÁRIOS E ESTATÍSTICOS
|9.502
|R$ 20.927
|DIRETORES GERAIS E GERENTES GERAIS
|114.383
|R$ 19.018
|FÍSICOS E ASTRÔNOMOS
|1.840
|R$ 18.292
|DIRIGENTES FINANCEIROS
|95.002
|R$ 17.954
|MÉDICOS ESPECIALISTAS
|358.839
|R$ 17.753
|DIRIGENTES DE EXPLORAÇÕES DE MINERAÇÃO
|4.809
|R$ 16.950
|OPERADORES DE MÁQUINAS DE PROCESSAMENTO DE TEXTO E MECANÓGRAFOS
|917
|R$ 16.465
|MÉDICOS GERAIS
|181.371
|R$ 13.595
|ESCRITURÁRIOS GERAIS
|27.697
|R$ 13.266
|DIRIGENTES DE POLÍTICAS E PLANEJAMENTO
|19.087
|R$ 13.150
|PROFISSIONAIS DA SAÚDE E DA HIGIENE LABORAL E AMBIENTAL
|1.382
|R$ 13.083
|OFICIAIS DAS FORÇAS ARMADAS
|69.767
|R$ 12.581
|DIRIGENTES DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES
|104.312
|R$ 12.561
|DIRIGENTES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
|25.686
|R$ 12.384
|PILOTOS DE AVIAÇÃO E AFINS
|12.404
|R$ 11.994
|DIRIGENTES DE PUBLICIDADE E RELAÇÕES PÚBLICAS
|19.133
|R$ 11.293
|TRABALHADORES DO SERVIÇO DIRETO AOS PASSAGEIROS
|7.558
|R$ 10.963
|ENGENHEIROS MECÂNICOS
|87.235
|R$ 10.854
|INSPETORES DE POLÍCIA E DETETIVES
|78.241
|R$ 10.611
|GERENTES DE SUCURSAIS DE BANCOS, DE SERVIÇOS FINANCEIROS E DE SEGUROS
|232.838
|R$ 10.327
|PROFISSIONAIS EM DIREITO NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE
|162.333
|R$ 10.258
|DIRIGENTES DE EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO
|81.770
|R$ 10.211
|ENGENHEIROS NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE
|47.213
|R$ 10.130
|DIRIGENTES DE ADMINISTRAÇÃO E DE SERVIÇOS NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE
|522.130
|R$ 9.802
|DIRIGENTES DE VENDAS E COMERCIALIZAÇÃO
|350.559
|R$ 9.761
|GEÓLOGOS E GEOFÍSICOS
|10.739
|R$ 9.735
|ECONOMISTAS
|29.929
|R$ 9.693
|ESPECIALISTAS EM POLÍTICAS DE ADMINISTRAÇÃO
|4.236
|R$ 9.407
|ENGENHEIROS INDUSTRIAIS E DE PRODUÇÃO
|32.339
|R$ 9.322
|DIRIGENTES DE SERVIÇOS DE SAÚDE
|54.484
|R$ 9.273
|PROFESSORES DE UNIVERSIDADES E DO ENSINO SUPERIOR
|313.328
|R$ 9.237
|ENGENHEIROS ELETRICISTAS
|77.808
|R$ 9.206
|DIRIGENTES DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA E SILVICULTURA
|76.900
|R$ 9.198
|ENGENHEIROS QUÍMICOS
|25.600
|R$ 9.167
|OPTOMETRISTAS
|566
|R$ 9.000
|PROFISSIONAIS EM REDE DE COMPUTADORES
|11.325
|R$ 8.978
|DESENVOLVEDORES DE PROGRAMAS E APLICATIVOS (SOFTWARE)
|160.530
|R$ 8.965
|ENGENHEIROS ELETRÔNICOS
|27.453
|R$ 8.768
|AGRÔNOMOS E AFINS
|63.920
|R$ 8.680
|AGENTES DE SERVIÇOS DE SEGURIDADE SOCIAL
|14.404
|R$ 8.592
|ASSESSORES FINANCEIROS E EM INVESTIMENTOS
|19.192
|R$ 8.386
|AGENTES DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
|40.780
|R$ 8.382
|CAPITÃES, OFICIAIS DE COBERTA E PRÁTICOS
|31.203
|R$ 8.377
|ANALISTAS DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO
|430.925
|R$ 8.019
|ENGENHEIROS EM TELECOMUNICAÇÕES
|6.500
|R$ 7.989
|ADVOGADOS E JURISTAS
|962.090
|R$ 7.966
|DIRIGENTES DE PRODUÇÃO DA AQUICULTURA E PESCA
|2.396
|R$ 7.924
|DENTISTAS
|332.440
|R$ 7.877
|DIRIGENTES DE EMPRESAS DE ABASTECIMENTO, DISTRIBUIÇÃO E AFINS
|81.126
|R$ 7.762
|ANALISTAS DE SISTEMAS
|394.388
|R$ 7.754
|PROFISSIONAIS DE VENDAS TÉCNICAS E MÉDICAS (EXCLUSIVE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES)
|41.772
|R$ 7.692
|ATORES
|8.441
|R$ 7.670
|ENGENHEIROS DE MINAS, METALÚRGICOS E AFINS
|5.345
|R$ 7.624
|DESENHISTAS DE PRODUTOS E VESTUÁRIO
|23.038
|R$ 7.585
|DESENHISTAS E ADMINISTRADORES DE BASES DE DADOS
|20.561
|R$ 7.564
|CONTADORES
|531.929
|R$ 7.407
|TRABALHADORES DE ARQUIVOS
|46.735
|R$ 7.345
|LEGISLADORES
|39.331
|R$ 7.281
|ENGENHEIROS CIVIS
|311.728
|R$ 7.211
|OPERADORES DE INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO DE ENERGIA
|10.570
|R$ 7.129
|POLICIAIS
|156.953
|R$ 6.761
|DIRETORES DE CINEMA, DE TEATRO E AFINS
|37.611
|R$ 6.691
|ANALISTAS FINANCEIROS
|186.013
|R$ 6.668
|DIRIGENTES SUPERIORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
|83.782
|R$ 6.662
|ATLETAS E ESPORTISTAS
|20.203
|R$ 6.659
|DIRIGENTES DE INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO
|232.203
|R$ 6.657
|AGENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA APLICAÇÃO DA LEI E AFINS NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE
|29.886
|R$ 6.500
|PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO DE MEDICINA TRADICIONAL E ALTERNATIVA
|35.087
|R$ 6.489
|PROFISSIONAIS DA PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE
|29.788
|R$ 6.458
|URBANISTAS E ENGENHEIROS DE TRÂNSITO
|5.719
|R$ 6.434
|AGENTES E CORRETORES DE BOLSA, CÂMBIO E OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS
|92.448
|R$ 6.324
|FONOAUDIÓLOGOS
|32.285
|R$ 6.250
|COZINHEIROS
|69.849
|R$ 6.203
|GERENTES DE CENTROS ESPORTIVOS, DE DIVERSÃO E CULTURAIS
|33.456
|R$ 6.133
|DESENVOLVEDORES E ANALISTAS DE PROGRAMAS E APLICATIVOS (SOFTWARE) E MULTIMÍDIA NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE
|15.259
|R$ 6.098
|GERENTES DE HOTÉIS
|45.934
|R$ 6.068
|SECRETÁRIOS (GERAL)
|341.652
|R$ 6.051
|OUTROS ESCREVENTES
|1.734
|R$ 6.000
|ENGENHEIROS DE MEIO AMBIENTE
|19.153
|R$ 5.978
|DIRIGENTES DE RECURSOS HUMANOS
|92.571
|R$ 5.965
|SOCIÓLOGOS, ANTROPÓLOGOS E AFINS
|4.155
|R$ 5.938
|DESENVOLVEDORES DE PÁGINAS DE INTERNET (WEB) E MULTIMÍDIA
|22.621
|R$ 5.926
|TRADUTORES, INTÉRPRETES E LINGUISTAS
|21.000
|R$ 5.890
|ESPECIALISTAS EM FORMAÇÃO DE PESSOAL
|15.376
|R$ 5.866
|PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO DO DIREITO E SERVIÇOS LEGAIS E AFINS
|380.673
|R$ 5.780
|CARTÓGRAFOS E AGRIMENSORES
|4.824
|R$ 5.777
|TÉCNICOS EM DOCUMENTAÇÃO SANITÁRIA
|5.252
|R$ 5.770
|ARQUITETOS DE EDIFICAÇÕES
|189.178
|R$ 5.743
|GUARDIÕES DE PRESÍDIOS
|105.443
|R$ 5.685
|DIRIGENTES DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO
|146.189
|R$ 5.672
|TÉCNICOS EM OPTOMETRIA E ÓPTICOS
|6.332
|R$ 5.638
|MECÂNICOS E REPARADORES DE MOTORES DE AVIÃO
|13.940
|R$ 5.601
|CONSTRUTORES DE CASAS
|77.357
|R$ 5.596
|PRODUTORES E TRABALHADORES QUALIFICADOS DE EXPLORAÇÃO AGROPECUÁRIA MISTA
|4.648
|R$ 5.575
|PROGRAMADORES DE APLICAÇÕES
|75.028
|R$ 5.570
|MEMBROS DAS FORÇAS ARMADAS, POLICIAIS E BOMBEIROS M ILITARES
|17.519
|R$ 5.546
|PSICÓLOGOS
|360.820
|R$ 5.474
|VETERINÁRIOS
|132.183
|R$ 5.335
|ESCRITORES
|49.555
|R$ 5.272
|ESPECIALISTAS EM BASE DE DADOS E EM REDES DE COMPUTADORES NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE
|13.928
|R$ 5.255
|OPERADORES DE INSTALAÇÕES DE REFINO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL
|2.589
|R$ 5.241
|OPERADORES DE MÁQUINAS PARA FABRICAR PRODUTOS FOTOGRÁFICOS
|3.007
|R$ 5.156
|TRABALHADORES DE SERVIÇOS ESTATÍSTICOS, FINANCEIROS E DE SEGUROS
|121.555
|R$ 5.124
|PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PÚBLICAS
|28.486
|R$ 5.047
|PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO
|701.686
|R$ 5.022
|QUÍMICOS
|21.896
|R$ 5.017
|GERENTES DE COMÉRCIOS ATACADISTAS E VAREJISTAS
|519.016
|R$ 5.000
|PROFISSIONAIS DA MEDICINA TRADICIONAL E ALTERNATIVA
|5.621
|R$ 4.969
|ESPECIALISTAS EM MÉTODOS PEDAGÓGICOS
|340.904
|R$ 4.860
|TÉCNICOS EM QUÍMICA INDUSTRIAL
|69.261
|R$ 4.858
|FARMACÊUTICOS
|213.993
|R$ 4.850
|TÉCNICOS AGROPECUÁRIOS
|43.966
|R$ 4.848
|PROFISSIONAIS DA PUBLICIDADE E DA COMERCIALIZAÇÃO
|366.731
|R$ 4.827
|DIETISTAS E NUTRICIONISTAS
|127.388
|R$ 4.796
|SECRETÁRIOS EXECUTIVOS E ADMINISTRATIVOS
|177.008
|R$ 4.780
|PROFISSIONAIS DE VENDAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES
|7.999
|R$ 4.687
|GERENTES DE RESTAURANTES
|237.978
|R$ 4.644
|PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM
|477.937
|R$ 4.641
|MÚSICOS, CANTORES E COMPOSITORES
|127.457
|R$ 4.612
|CORRETORES DE COMERCIALIZAÇÃO
|9.415
|R$ 4.593
|CAIXAS DE BANCO E AFINS
|44.467
|R$ 4.585
|DIRIGENTES DE SERVIÇOS DE BEM-ESTAR SOCIAL
|692
|R$ 4.495
|BIÓLOGOS, BOTÂNICOS, ZOÓLOGOS E AFINS
|70.605
|R$ 4.473
|TÉCNICOS DE ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES
|55.072
|R$ 4.467
|JORNALISTAS
|174.423
|R$ 4.464
|SUPERVISORES DE SECRETARIA
|445.918
|R$ 4.427
|AGENTES IMOBILIÁRIOS
|325.507
|R$ 4.422
|AVALIADORES
|4.562
|R$ 4.403
|SUPERVISORES DA MINERAÇÃO
|10.939
|R$ 4.375
|ASSISTENTES SOCIAIS
|127.841
|R$ 4.294
|SUPERVISORES DE INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO
|185.465
|R$ 4.291
|TRABALHADORES DE AGÊNCIAS DE VIAGEM
|66.280
|R$ 4.267
|SUPERVISORES DA CONSTRUÇÃO
|125.631
|R$ 4.265
|AGENTES DE SEGUROS
|159.471
|R$ 4.263
|FISIOTERAPEUTAS
|251.020
|R$ 4.236
|REPRESENTANTES COMERCIAIS
|359.599
|R$ 4.164
|ORGANIZADORES DE CONFERÊNCIAS E EVENTOS
|150.639
|R$ 4.146
|DIRIGENTES DE SERVIÇOS DE CUIDADOS INFANTIS
|16.085
|R$ 4.135
|ESPECIALISTAS EM POLÍTICAS E SERVIÇOS DE PESSOAL E AFINS
|206.318
|R$ 4.127
|AGENTES DE COMPRAS
|131.300
|R$ 4.063
|MAQUINISTAS DE LOCOMOTIVAS
|8.993
|R$ 4.026
|BIBLIOTECÁRIOS, DOCUMENTARISTAS E AFINS
|39.010
|R$ 4.022
|PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL
|1.483.286
|R$ 3.977
|AGENTES DE SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE LICENÇAS E PERMISSÕES
|9.804
|R$ 3.950
|TRABALHADORES ENCARREGADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO
|22.528
|R$ 3.949
|CONTROLADORES DE INSTALAÇÕES DE PROCESSAMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS
|3.044
|R$ 3.900
|TRABALHADORES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE
|52.387
|R$ 3.893
|TÉCNICOS EM CIÊNCIAS FÍSICAS E QUÍMICAS
|21.444
|R$ 3.891
|TÉCNICOS DA WEB
|25.366
|R$ 3.854
|INSPETORES DE SAÚDE LABORAL, AMBIENTAL E AFINS
|168.116
|R$ 3.837
|GRADUADOS E PRAÇAS DAS FORÇAS ARMADAS
|301.125
|R$ 3.832
|ADMINISTRADORES DE SISTEMAS
|27.851
|R$ 3.804
|TÉCNICOS EM ENGENHARIA DE MINAS E METALURGIA
|39.942
|R$ 3.798
|PERFURADORES E SONDADORES DE POÇOS E AFINS
|19.296
|R$ 3.796
|TÉCNICOS EM APARELHOS DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO MÉDICO
|72.532
|R$ 3.787
|SUPERVISORES DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE EDIFÍCIOS EM ESCRITÓRIOS, HOTÉIS E ESTABELECIMENTOS
|29.797
|R$ 3.761
|GERENTES DE SERVIÇOS NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE
|45.784
|R$ 3.758
|PROFISSIONAIS DA SAÚDE NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE
|37.892
|R$ 3.743
|ARQUIVOLOGISTAS E CURADORES DE MUSEUS
|980
|R$ 3.717
|AGENTES DE SERVIÇOS COMERCIAIS NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE
|132.033
|R$ 3.706
|DESENHISTAS E DECORADORES DE INTERIORES
|49.553
|R$ 3.703
|OPERADORES DE INCINERADORES, INSTALAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E AFINS
|16.034
|R$ 3.687
|OPERADORES DE INSTALAÇÕES PARA A PREPARAÇÃO DE PASTA DE PAPEL E PAPEL
|22.529
|R$ 3.644
|TÉCNICOS EM OPERAÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DAS COMUNICAÇÕES
|221.275
|R$ 3.625
|COMERCIANTES DE LOJAS
|3.421.413
|R$ 3.605
|TRABALHADORES ELEMENTARES DE MINAS E PEDREIRAS
|32.877
|R$ 3.591
|OUTROS PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO EM ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS
|29.769
|R$ 3.569
|AGENTES DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO
|42.809
|R$ 3.534
|SECRETÁRIOS JURÍDICOS
|23.990
|R$ 3.531
|SUPERVISORES DE LOJAS
|284.409
|R$ 3.526
|TÉCNICOS EM ELETRÔNICA
|136.984
|R$ 3.502
|FILÓSOFOS, HISTORIADORES E ESPECIALISTAS EM CIÊNCIA POLÍTICA
|1.430
|R$ 3.498
|ELETROTÉCNICOS
|157.028
|R$ 3.474
|TÉCNICOS DE REDES E SISTEMAS DE COMPUTADORES
|249.330
|R$ 3.449
|PROFESSORES DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
|110.638
|R$ 3.428
|TÉCNICOS EM ASSISTÊNCIA AO USUÁRIO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DAS COMUNICAÇÕES
|70.790
|R$ 3.399
|AUXILIARES DE SERVIÇO DE BORDO
|23.484
|R$ 3.388
|DESPACHANTES ADUANEIROS
|27.795
|R$ 3.383
|DESENHISTAS GRÁFICOS E DE MULTIMÍDIA
|166.488
|R$ 3.375
|CONTABILISTAS E GUARDA LIVROS
|165.461
|R$ 3.372
|TÉCNICOS DE PRÓTESES MÉDICAS E DENTÁRIAS
|53.437
|R$ 3.354
|CONTROLADORES DE TRÁFEGO AÉREO
|3.056
|R$ 3.293
|TÉCNICOS DE RADIODIFUSÃO E GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL
|99.771
|R$ 3.281
|TÉCNICOS EM ENGENHARIA MECÂNICA
|188.854
|R$ 3.249
|DESENHISTAS E PROJETISTAS TÉCNICOS
|70.987
|R$ 3.231
|MINISTROS DE CULTOS RELIGIOSOS, MISSIONÁRIOS E AFINS
|111.589
|R$ 3.198
|PROFESSORES DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR
|754.290
|R$ 3.185
|TRABALHADORES DE SERVIÇOS DE CORREIOS
|50.404
|R$ 3.163
|OUTROS PROFESSORES DE IDIOMAS
|97.864
|R$ 3.124
|MECÂNICOS E REPARADORES DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS E INDUSTRIAIS
|600.150
|R$ 3.119
|TÉCNICOS DE LABORATÓRIOS MÉDICOS
|74.033
|R$ 3.113
|TRABALHADORES SUBAQUÁTICOS
|1.045
|R$ 3.106
|OUTROS PROFESSORES DE MÚSICA
|52.516
|R$ 3.104
|VENDEDORES POR TELEFONE
|292.082
|R$ 3.054
|DIRIGENTES DE SERVIÇOS DE CUIDADO A PESSOAS IDOSAS
|3.271
|R$ 2.996
|LOCUTORES DE RÁDIO, TELEVISÃO E OUTROS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
|38.301
|R$ 2.994
|TÉCNICOS EM ENGENHARIA CIVIL
|135.177
|R$ 2.976
|CHEFES DE COZINHA
|50.150
|R$ 2.975
|TRABALHADORES DE FUNERÁRIAS E EMBALSAMADORES
|23.145
|R$ 2.959
|MECÂNICOS MONTADORES DE MAQUINARIA MECÂNICA
|117.936
|R$ 2.955
|INSTRUTORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ATIVIDADES RECREATIVAS
|323.600
|R$ 2.953
|TÉCNICOS EM CIÊNCIAS FÍSICAS E DA ENGENHARIA NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE
|131.372
|R$ 2.950
|AGRICULTORES E TRABALHADORES QUALIFICADOS DE CULTIVOS MISTOS
|17.621
|R$ 2.945
|TREINADORES, INSTRUTORES E ÁRBITROS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS
|52.701
|R$ 2.938
|MECÂNICOS E REPARADORES DE INSTRUMENTOS DE PRECISÃO
|18.421
|R$ 2.931
|TÉCNICOS E ASSISTENTES FARMACÊUTICOS
|69.721
|R$ 2.930
|FERRAMENTEIROS E AFINS
|84.340
|R$ 2.930
|CONDUTORES DE CAMINHÕES PESADOS
|1.937.171
|R$ 2.918
|OPERADORES DE GUINDASTES, GRUAS, APARATOS DE ELEVAÇÃO E AFINS
|81.057
|R$ 2.884
|AGENTES DE EMPREGO E AGENCIADORES DE MÃO DE OBRA
|10.617
|R$ 2.845
|CONFECCIONADORES E AFINADORES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS
|2.326
|R$ 2.831
|CLASSIFICADORES E PROVADORES DE PRODUTOS (EXCETO DE BEBIDAS E ALIMENTOS)
|228.574
|R$ 2.814
|INSTALADORES E REPARADORES DE LINHAS ELÉTRICAS
|74.063
|R$ 2.776
|TRABALHADORES DA AQUICULTURA
|16.360
|R$ 2.767
|EDUCADORES PARA NECESSIDADES ESPECIAIS
|31.411
|R$ 2.757
|TRABALHADORES DE BIBLIOTECAS
|15.760
|R$ 2.730
|PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO DE ENFERMAGEM
|1.119.436
|R$ 2.710
|BOMBEIROS
|35.027
|R$ 2.692
|OPERADORES DE MÁQUINAS POLIDORAS, GALVANIZADORAS E RECOBRIDORAS DE METAIS
|57.001
|R$ 2.689
|TRABALHADORES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
|96.702
|R$ 2.659
|TRABALHADORES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE
|437.929
|R$ 2.639
|REGULADORES E OPERADORES DE MÁQUINAS-FERRAMENTAS
|322.893
|R$ 2.635
|CONDUTORES DE ÔNIBUS E BONDES
|413.233
|R$ 2.633
|TÉCNICOS E PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (EXCLUSIVE DA MEDICINA)
|13.813
|R$ 2.625
|OPERADORES DE MÁQUINAS DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS E AFINS
|257.939
|R$ 2.619
|TRABALHADORES E ASSISTENTES SOCIAIS DE NÍVEL MÉDIO
|115.836
|R$ 2.609
|CONTROLADORES DE PROCESSOS DE PRODUÇÃO DE METAIS
|18.080
|R$ 2.593
|BAILARINOS E COREÓGRAFOS
|2.658
|R$ 2.583
|LIMPADORES DE FACHADAS
|2.858
|R$ 2.567
|MOLDADORES DE METAL E MACHEIROS
|26.770
|R$ 2.565
|CRIADORES DE GADO E TRABALHADORES QUALIFICADOS DA CRIAÇÃO DE GADO
|1.387.717
|R$ 2.558
|TRABALHADORES DE CUIDADOS PESSOAIS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE
|55.002
|R$ 2.556
|PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO DA SAÚDE NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE
|46.129
|R$ 2.543
|MECÂNICOS-INSTALADORES DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO
|65.141
|R$ 2.539
|PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO DE PARTOS
|6.502
|R$ 2.512
|TÉCNICOS EM SEGURANÇA AERONÁUTICA
|3.740
|R$ 2.500
|MINEIROS E OPERADORES DE MÁQUINAS E DE INSTALAÇÕES EM MINAS E PEDREIRAS
|8.246
|R$ 2.497
|MARCENEIROS E AFINS
|352.148
|R$ 2.461
|AJUDANTES DE AMBULÂNCIAS
|16.842
|R$ 2.459
|GUIAS DE TURISMO
|30.443
|R$ 2.456
|OPERADORES DE INSTALAÇÕES DE PROCESSAMENTO DE METAIS
|98.985
|R$ 2.456
|ESCRITURÁRIOS GERAIS
|3.869.266
|R$ 2.449
|SOLDADORES E OXICORTADORES
|303.320
|R$ 2.447
|CONDUTORES DE AUTOMÓVEIS, TAXIS E CAMINHONETES
|2.032.455
|R$ 2.447
|OPERADORES DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS E FLORESTAIS MÓVEIS
|336.745
|R$ 2.446
|LIMPADORES DE JANELAS
|4.236
|R$ 2.439
|MECÂNICOS E REPARADORES EM ELETRÔNICA
|62.060
|R$ 2.429
|FOTÓGRAFOS
|121.216
|R$ 2.419
|MECÂNICOS E REPARADORES DE VEÍCULOS A MOTOR
|1.259.650
|R$ 2.413
|TRABALHADORES DE CONTABILIDADE E CÁLCULO DE CUSTOS
|271.553
|R$ 2.403
|AVICULTORES E TRABALHADORES QUALIFICADOS DA AVICULTURA
|110.239
|R$ 2.394
|OPERADORES DE MÁQUINAS DE VAPOR E CALDEIRAS
|43.980
|R$ 2.390
|IMPRESSORES
|77.669
|R$ 2.383
|ENCADERNADORES E AFINS
|14.148
|R$ 2.381
|ASTRÓLOGOS, ADIVINHOS E AFINS
|14.169
|R$ 2.379
|DIRIGENTES DE ORGANIZAÇÕES QUE APRESENTAM UM INTERESSE ESPECIAL
|12.717
|R$ 2.378
|VENDEDORES NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE
|556.589
|R$ 2.375
|OPERADORES DE INSTALAÇÕES DE PROCESSAMENTO DE MINERAIS E ROCHAS
|20.088
|R$ 2.375
|MECÂNICOS E AJUSTADORES ELETRICISTAS
|375.682
|R$ 2.366
|OPERADORES DE MÁQUINAS DE LAVRAR MADEIRA
|81.152
|R$ 2.357
|INSTALADORES DE MATERIAL ISOLANTE TÉRMICO E ACÚSTICO
|22.387
|R$ 2.357
|OUTROS PROFESSORES DE ARTES
|46.300
|R$ 2.356
|PESSOAS QUE REALIZAM VÁRIAS TAREFAS
|11.331
|R$ 2.338
|LUSTRADORES
|169.794
|R$ 2.332
|OPERADORES DE INSTALAÇÕES E MÁQUINAS DE PRODUTOS QUÍMICOS
|46.101
|R$ 2.331
|BOMBEIROS E ENCANADORES
|146.850
|R$ 2.327
|MONTADORES DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS
|71.121
|R$ 2.302
|OPERADORES DE EMPILHADEIRAS
|234.844
|R$ 2.293
|TRABALHADORES DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE
|16.729
|R$ 2.284
|INSTRUTORES EM TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO
|12.088
|R$ 2.281
|GOVERNANTAS E MORDOMOS DOMÉSTICOS
|16.389
|R$ 2.273
|CHAPISTAS E CALDEIREIROS
|478.732
|R$ 2.263
|TRABALHADORES DO SEXO
|4.507
|R$ 2.259
|TRABALHADORES DO SERVIÇO DE PESSOAL
|73.211
|R$ 2.253
|INSTRUTORES DE AUTOESCOLA
|52.905
|R$ 2.249
|SECRETÁRIOS (GERAL)
|527.643
|R$ 2.234
|ENTREVISTADORES DE PESQUISAS DE MERCADO
|26.581
|R$ 2.217
|GUARDAS DE SEGURANÇA
|1.297.008
|R$ 2.198
|GUARDA-FREIOS E AGENTES DE MANOBRAS
|2.432
|R$ 2.177
|POLIDORES DE METAIS E AFIADORES DE FERRAMENTAS
|26.718
|R$ 2.174
|MONTADORES DE ESTRUTURAS METÁLICAS
|114.864
|R$ 2.173
|MARINHEIROS DE COBERTA E AFINS
|44.133
|R$ 2.171
|ASSISTENTES DE MEDICINA
|36.966
|R$ 2.169
|GESSEIROS
|125.168
|R$ 2.152
|INSTALADORES E REPARADORES EM TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES
|316.194
|R$ 2.149
|TELHADORES
|33.092
|R$ 2.147
|TRABALHADORES DE SERVIÇOS DE APOIO À PRODUÇÃO
|98.645
|R$ 2.147
|ELETRICISTAS DE OBRAS E AFINS
|459.483
|R$ 2.132
|OPERADORES DE INSTALAÇÕES DE VIDRARIA E CERÂMICA
|60.285
|R$ 2.119
|TRABALHADORES DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO E ESTOQUES
|949.437
|R$ 2.073
|CORTADORES, POLIDORES, JATEADORES E GRAVADORES DE VIDROS E AFINS
|6.849
|R$ 2.065
|JOALHEIROS E LAPIDADORES DE GEMAS, ARTESÃOS DE METAIS PRECIOSOS E SEMIPRECIOSOS
|46.314
|R$ 2.064
|OPERADORES DE MÁQUINAS PARA FABRICAR CIMENTO, PEDRAS E OUTROS PRODUTOS MINERAIS
|24.879
|R$ 2.058
|OPERADORES DE ENTRADA DE DADOS
|32.339
|R$ 2.051
|COBRADORES E AFINS
|56.892
|R$ 2.036
|CABELEIREIROS
|1.155.466
|R$ 2.035
|OPERADORES DE MÁQUINAS PARA FABRICAR PRODUTOS DE PAPEL
|33.251
|R$ 2.033
|OPERADORES DE MÁQUINAS PARA FABRICAR PRODUTOS DE MATERIAL PLÁSTICO
|141.388
|R$ 2.027
|CANTEIROS, CORTADORES E GRAVADORES DE PEDRAS
|78.183
|R$ 2.024
|TRABALHADORES FLORESTAIS QUALIFICADOS E AFINS
|82.928
|R$ 2.023
|PORTEIROS E ZELADORES
|799.092
|R$ 2.021
|APLICADORES DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS, PASTILHAS, PEDRAS E MADEIRAS
|75.728
|R$ 2.017
|DINAMITADORES E DETONADORES
|6.552
|R$ 2.014
|OPERADORES DE MÁQUINAS PARA FABRICAR PRODUTOS DE BORRACHA
|182.736
|R$ 2.008
|VIDRACEIROS
|77.719
|R$ 2.008
|TÉCNICOS E ASSISTENTES FISIOTERAPEUTAS
|57.622
|R$ 2.008
|TRABALHADORES DA DEGUSTAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS
|19.998
|R$ 2.007
|APARELHADORES E EMENDADORES DE CABOS
|348
|R$ 2.000
|PEDREIROS
|2.670.030
|R$ 1.994
|FUMIGADORES E OUTROS CONTROLADORES DE PRAGAS E ERVAS DANINHAS
|34.332
|R$ 1.987
|OPERADORES DE MÁQUINAS DE PREPARAÇÃO DE FIBRAS, FIAÇÃO E BOBINAMENTO DE FIOS
|30.518
|R$ 1.977
|OPERADORES DE MÁQUINAS PARA FABRICAR PRODUTOS TÊXTEIS E ARTIGOS DE COURO E PELE NÃO CLASSIFICADOS
|5.309
|R$ 1.971
|MONTADORES NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE
|151.244
|R$ 1.959
|COLETORES DE DINHEIRO EM MÁQUINAS AUTOMÁTICAS DE VENDA E LEITORES DE MEDIDORES
|25.035
|R$ 1.951
|OPERADORES DE MÁQUINAS DE BRANQUEAMENTO, TINGIMENTO E LIMPEZA DE TECIDOS
|67.499
|R$ 1.949
|TAPECEIROS, COLCHOEIROS E AFINS
|81.251
|R$ 1.949
|OPERADORES DE MÁQUINAS DE EMBALAGEM, ENGARRAFAMENTO E ETIQUETAGEM
|99.617
|R$ 1.946
|OPERADORES DE MÁQUINAS E DE INSTALAÇÕES FIXAS NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE
|30.248
|R$ 1.942
|TRABALHADORES DOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES
|132.653
|R$ 1.935
|CARPINTEIROS
|174.136
|R$ 1.924
|TRABALHADORES DA PRÉ-IMPRESSÃO GRÁFICA
|19.492
|R$ 1.920
|DEMONSTRADORES DE LOJAS
|87.745
|R$ 1.918
|PINTORES E EMPAPELADORES
|681.811
|R$ 1.917
|VENDEDORES A DOMICILIO
|1.095.387
|R$ 1.914
|TRABALHADORES DE CUIDADOS PESSOAIS EM INSTITUIÇÕES
|80.231
|R$ 1.909
|MAGAREFES E AFINS
|529.879
|R$ 1.906
|TRABALHADORES EM CIMENTO E CONCRETO ARMADO
|18.616
|R$ 1.903
|TÉCNICOS EM GALERIAS DE ARTE, MUSEUS E BIBLIOTECAS
|8.374
|R$ 1.902
|TÉCNICOS EM CONTROLE DE PROCESSOS NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE
|13.210
|R$ 1.892
|TRABALHADORES ELEMENTARES DE OBRAS PÚBLICAS E DA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, REPRESAS E SIMILARES
|33.590
|R$ 1.873
|TRABALHADORES QUALIFICADOS DO TRATAMENTO DE COUROS E PELES
|6.998
|R$ 1.865
|CERAMISTAS E AFINS (PREPARAÇÃO E FABRICAÇÃO)
|90.124
|R$ 1.862
|FISCAIS E COBRADORES DE TRANSPORTES PÚBLICOS
|76.995
|R$ 1.853
|REDATORES DE CARTAZES, PINTORES DECORATIVOS E GRAVADORES
|10.920
|R$ 1.849
|BALCONISTAS E VENDEDORES DE LOJAS
|3.484.244
|R$ 1.847
|OPERADORES DE INSTALAÇÕES PARA PROCESSAMENTO DE MADEIRA
|90.221
|R$ 1.846
|OPERADORES DE MÁQUINAS DE PROCESSAMENTO DE COUROS E PELES
|4.254
|R$ 1.831
|AGRICULTORES E TRABALHADORES QUALIFICADOS EM ATIVIDADES DA AGRICULTURA (EXCLUSIVE HORTAS, VIVEIROS E JARDINS)
|2.295.089
|R$ 1.821
|FRENTISTAS DE POSTO DE GASOLINA
|291.021
|R$ 1.802
|TRABALHADORES ELEMENTARES DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE
|785.737
|R$ 1.802
|CODIFICADORES DE DADOS, REVISORES DE PROVAS DE IMPRESSÃO E AFINS
|247
|R$ 1.800
|OUTROS TRABALHADORES QUALIFICADOS E OPERÁRIOS DA CONSTRUÇÃO NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE
|193.186
|R$ 1.789
|ARTISTAS PLÁSTICOS
|29.181
|R$ 1.780
|OUTROS TRABALHADORES DE LIMPEZA
|37.125
|R$ 1.772
|ATENDENTES DE BAR
|187.760
|R$ 1.763
|DENTISTAS AUXILIARES E AJUDANTES DE ODONTOLOGIA
|105.338
|R$ 1.749
|OPERADORES DE TEARES E OUTRAS MÁQUINAS DE TECELAGEM
|48.098
|R$ 1.728
|SECRETÁRIOS DE MEDICINA
|74.282
|R$ 1.722
|CUIDADORES DE ANIMAIS
|159.951
|R$ 1.720
|RECEPCIONISTAS DE HOTÉIS
|84.512
|R$ 1.716
|TRABALHADORES DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO AO CLIENTE NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE
|111.612
|R$ 1.703
|RECEPCIONISTAS EM GERAL
|953.458
|R$ 1.690
|COZINHEIROS
|1.512.821
|R$ 1.680
|TRABALHADORES DE SERVIÇOS PESSOAIS NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE
|6.069
|R$ 1.673
|TELEFONISTAS
|48.339
|R$ 1.667
|OPERADORES DE MÁQUINAS PARA FABRICAÇÃO DE CALÇADOS E AFINS
|94.705
|R$ 1.655
|AJUDANTES DE PROFESSORES
|408.511
|R$ 1.651
|AGRICULTORES E TRABALHADORES QUALIFICADOS NO CULTIVO DE HORTAS, VIVEIROS E JARDINS
|636.668
|R$ 1.646
|OPERADORES DE MÁQUINAS PARA ELABORAR ALIMENTOS E PRODUTOS AFINS
|223.661
|R$ 1.637
|VENDEDORES DE QUIOSQUES E POSTOS DE MERCADOS
|452.525
|R$ 1.632
|GARÇONS
|536.838
|R$ 1.626
|PADEIROS, CONFEITEIROS E AFINS
|917.532
|R$ 1.623
|COLETORES DE LIXO E MATERIAL RECICLÁVEL
|231.838
|R$ 1.622
|PREPARADORES DE COMIDAS RÁPIDAS
|135.565
|R$ 1.615
|EMPACOTADORES MANUAIS
|195.189
|R$ 1.612
|LAVADORES DE VEÍCULOS
|294.082
|R$ 1.602
|TÉCNICOS E ASSISTENTES VETERINÁRIOS
|13.507
|R$ 1.594
|CAIXAS E EXPEDIDORES DE BILHETES
|1.072.231
|R$ 1.586
|TRABALHADORES DE CENTRAIS DE ATENDIMENTO
|476.016
|R$ 1.584
|AUXILIARES LEIGOS DE RELIGIÃO
|2.954
|R$ 1.576
|MENSAGEIROS, CARREGADORES DE BAGAGENS E ENTREGADORES DE ENCOMENDAS
|67.667
|R$ 1.567
|CONDUTORES DE MOTOCICLETAS
|986.323
|R$ 1.562
|LAVADEIROS DE ROUPAS E PASSADEIROS MANUAIS
|70.470
|R$ 1.554
|CARREGADORES
|842.904
|R$ 1.551
|FERREIROS E FORJADORES
|6.844
|R$ 1.534
|OPERADORES DE MÁQUINAS DE COSTURA
|754.817
|R$ 1.531
|TRABALHADORES DA PASTEURIZAÇÃO DO LEITE E FABRICAÇÃO DE LATICÍNIOS E AFINS
|87.436
|R$ 1.517
|REPOSITORES DE PRATELEIRAS
|704.126
|R$ 1.516
|ESPECIALISTAS EM TRATAMENTO DE BELEZA E AFINS
|1.355.669
|R$ 1.512
|OPERADORES DE MÁQUINAS DE LAVAR, TINGIR E PASSAR ROUPAS
|8.805
|R$ 1.490
|TRABALHADORES DE LIMPEZA DE INTERIOR DE EDIFÍCIOS, ESCRITÓRIOS, HOTÉIS E OUTROS ESTABELECIMENTOS
|2.523.463
|R$ 1.489
|REPARADORES DE BICICLETAS E AFINS
|49.854
|R$ 1.478
|SAPATEIROS E AFINS
|154.287
|R$ 1.466
|TRABALHADORES ELEMENTARES DA AGROPECUÁRIA
|30.593
|R$ 1.453
|ACOMPANHANTES E CRIADOS PARTICULARES
|4.539
|R$ 1.451
|AJUDANTES DE COZINHA
|706.305
|R$ 1.444
|VARREDORES E AFINS
|3.239
|R$ 1.442
|TRABALHADORES QUALIFICADOS DA PREPARAÇÃO DA CONFECÇÃO DE ROUPAS
|19.639
|R$ 1.426
|TÉCNICOS FLORESTAIS
|3.532
|R$ 1.394
|BALCONISTAS DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO
|440.193
|R$ 1.388
|TRABALHADORES DE CUIDADOS PESSOAIS A DOMICÍLIOS
|728.511
|R$ 1.384
|PROFISSIONAIS DE ENSINO NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE
|228.379
|R$ 1.358
|VENDEDORES AMBULANTES (EXCLUSIVE DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO)
|251.095
|R$ 1.355
|COLETORES DE APOSTAS E DE JOGOS
|80.268
|R$ 1.322
|ARTESÃOS NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE
|84.781
|R$ 1.310
|APICULTORES, SERICICULTORES E TRABALHADORES QUALIFICADOS DA APICULTURA E SERICICULTURA
|21.821
|R$ 1.289
|TRABALHADORES ELEMENTARES DA JARDINAGEM E HORTICULTURA
|55.885
|R$ 1.282
|VENDEDORES AMBULANTES DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO
|308.840
|R$ 1.264
|OUTROS CRIADORES E TRABALHADORES QUALIFICADOS DA PECUÁRIA NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE
|271
|R$ 1.261
|PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO DE SERVIÇOS ESTATÍSTICOS, MATEMÁTICOS E AFINS
|58.147
|R$ 1.251
|ARQUITETOS PAISAGISTAS
|4.699
|R$ 1.250
|ALFAIATES, MODISTAS, CHAPELEIROS E PELETEIROS
|457.914
|R$ 1.244
|OUTROS TRABALHADORES QUALIFICADOS E OPERÁRIOS DA INDÚSTRIA E DO ARTESANATO NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE
|2.136
|R$ 1.233
|TRABALHADORES ELEMENTARES DA PECUÁRIA
|510.618
|R$ 1.213
|ARTESÃOS DE PEDRA, MADEIRA, VIME E MATERIAIS SEMELHANTES
|97.744
|R$ 1.195
|TRABALHADORES FLORESTAIS ELEMENTARES
|151.642
|R$ 1.157
|TRABALHADORES ELEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
|1.728.956
|R$ 1.151
|CUIDADORES DE CRIANÇAS
|984.910
|R$ 1.123
|TRABALHADORES DOS SERVIÇOS DOMÉSTICOS EM GERAL
|4.267.688
|R$ 1.112
|OUTRAS OCUPAÇÕES ELEMENTARES NÃO CLASSIFICADAS ANTERIORMENTE
|248.158
|R$ 1.058
|TRABALHADORES ELEMENTARES DA AGRICULTURA
|1.280.812
|R$ 1.046
|TRABALHADORES ELEMENTARES DA CAÇA, PESCA E AQUICULTURA
|20.602
|R$ 1.042
|TRABALHADORES DA CONSERVAÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E SIMILARES
|59.233
|R$ 1.033
|CLASSIFICADORES DE RESÍDUOS
|312.374
|R$ 1.031
|ARTESÃOS DE TECIDOS, COUROS E MATERIAIS SEMELHANTES
|212.892
|R$ 980
|TRABALHADORES QUALIFICADOS DA PREPARAÇÃO DO FUMO E SEUS PRODUTOS
|7.442
|R$ 940
|CONDUTORES DE VEÍCULOS ACIONADOS A PEDAL OU A BRAÇOS
|36.743
|R$ 909
|TRABALHADORES AMBULANTES DOS SERVIÇOS E AFINS
|37.219
|R$ 869
|COSTUREIROS, BORDADEIROS E AFINS
|123.854
|R$ 818
|CONDUTORES DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DE TRAÇÃO ANIMAL
|18.169
|R$ 805
|MODELOS DE MODA, ARTE E PUBLICIDADE
|5.213
|R$ 784
|PESCADORES
|306.257
|R$ 736
|TRABALHADORES DE TRATAMENTO E PREPARAÇÃO DA MADEIRA
|1.153
|R$ 602
|CARREGADORES DE ÁGUA E COLETORES DE LENHA
|1.920
|R$ 588
|ARTISTAS CRIATIVOS E INTERPRETATIVOS NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE
|2.079
|R$ 509
tabela: moneytimes
Ademais, o salário é um fator importante a ser considerado ao escolher uma carreira. Neste artigo, apresentamos uma lista das profissões mais bem pagas no Brasil, destacando os setores que oferecem os salários mais altos.
É importante lembrar que os salários podem variar de acordo com diversos fatores, e que a escolha de uma profissão deve ser baseada não apenas no aspecto financeiro, mas também nos interesses e habilidades individuais.
Lembre-se de que o sucesso profissional vai além do salário, e encontrar satisfação e realização no trabalho também são aspectos importantes a serem considerados.
Fonte: Notícias Concursos