Salários no Brasil: Confira as profissões mais bem pagas no ranking de mais de 400 cargos



Salários no Brasil: Confira as profissões mais bem pagas no ranking de mais de 400 cargos

Neste artigo, vamos explorar as profissões mais bem pagas no Brasil e apresentar um ranking com mais de 400 posições. Sabemos que o salário é um fator importante na escolha de uma carreira, e ter conhecimento sobre as profissões mais lucrativas pode ajudar a tomar decisões mais informadas.

O panorama salarial no Brasil

Antes de mergulharmos no ranking das profissões mais bem pagas, é importante entender o panorama salarial no Brasil. O salário médio varia de acordo com diversos fatores, como a região do país, nível de experiência, nível educacional e setor de atuação. Além disso, a economia do país e as tendências do mercado de trabalho também têm impacto nos salários.

Profissões mais bem pagas no Brasil

Sem mais delongas, vamos apresentar as profissões mais bem pagas no Brasil. É importante ressaltar que os salários mencionados são valores médios e podem variar de acordo com os fatores mencionados anteriormente.

Confira o ranking dos salários e profissões

Titulação em jun/23 Ocupados Rendimento médio
JUÍZES 3.919 R$ 24.732
DIRIGENTES E GERENTES DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE 43.352 R$ 21.536
MATEMÁTICOS, ATUÁRIOS E ESTATÍSTICOS 9.502 R$ 20.927
DIRETORES GERAIS E GERENTES GERAIS 114.383 R$ 19.018
FÍSICOS E ASTRÔNOMOS 1.840 R$ 18.292
DIRIGENTES FINANCEIROS 95.002 R$ 17.954
MÉDICOS ESPECIALISTAS 358.839 R$ 17.753
DIRIGENTES DE EXPLORAÇÕES DE MINERAÇÃO 4.809 R$ 16.950
OPERADORES DE MÁQUINAS DE PROCESSAMENTO DE TEXTO E MECANÓGRAFOS 917 R$ 16.465
MÉDICOS GERAIS 181.371 R$ 13.595
ESCRITURÁRIOS GERAIS 27.697 R$ 13.266
DIRIGENTES DE POLÍTICAS E PLANEJAMENTO 19.087 R$ 13.150
PROFISSIONAIS DA SAÚDE E DA HIGIENE LABORAL E AMBIENTAL 1.382 R$ 13.083
OFICIAIS DAS FORÇAS ARMADAS 69.767 R$ 12.581
DIRIGENTES DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES 104.312 R$ 12.561
DIRIGENTES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 25.686 R$ 12.384
PILOTOS DE AVIAÇÃO E AFINS 12.404 R$ 11.994
DIRIGENTES DE PUBLICIDADE E RELAÇÕES PÚBLICAS 19.133 R$ 11.293
TRABALHADORES DO SERVIÇO DIRETO AOS PASSAGEIROS 7.558 R$ 10.963
ENGENHEIROS MECÂNICOS 87.235 R$ 10.854
INSPETORES DE POLÍCIA E DETETIVES 78.241 R$ 10.611
GERENTES DE SUCURSAIS DE BANCOS, DE SERVIÇOS FINANCEIROS E DE SEGUROS 232.838 R$ 10.327
PROFISSIONAIS EM DIREITO NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE 162.333 R$ 10.258
DIRIGENTES DE EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO 81.770 R$ 10.211
ENGENHEIROS NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE 47.213 R$ 10.130
DIRIGENTES DE ADMINISTRAÇÃO E DE SERVIÇOS NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE 522.130 R$ 9.802
DIRIGENTES DE VENDAS E COMERCIALIZAÇÃO 350.559 R$ 9.761
GEÓLOGOS E GEOFÍSICOS 10.739 R$ 9.735
ECONOMISTAS 29.929 R$ 9.693
ESPECIALISTAS EM POLÍTICAS DE ADMINISTRAÇÃO 4.236 R$ 9.407
ENGENHEIROS INDUSTRIAIS E DE PRODUÇÃO 32.339 R$ 9.322
DIRIGENTES DE SERVIÇOS DE SAÚDE 54.484 R$ 9.273
PROFESSORES DE UNIVERSIDADES E DO ENSINO SUPERIOR 313.328 R$ 9.237
ENGENHEIROS ELETRICISTAS 77.808 R$ 9.206
DIRIGENTES DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA E SILVICULTURA 76.900 R$ 9.198
ENGENHEIROS QUÍMICOS 25.600 R$ 9.167
OPTOMETRISTAS 566 R$ 9.000
PROFISSIONAIS EM REDE DE COMPUTADORES 11.325 R$ 8.978
DESENVOLVEDORES DE PROGRAMAS E APLICATIVOS (SOFTWARE) 160.530 R$ 8.965
ENGENHEIROS ELETRÔNICOS 27.453 R$ 8.768
AGRÔNOMOS E AFINS 63.920 R$ 8.680
AGENTES DE SERVIÇOS DE SEGURIDADE SOCIAL 14.404 R$ 8.592
ASSESSORES FINANCEIROS E EM INVESTIMENTOS 19.192 R$ 8.386
AGENTES DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 40.780 R$ 8.382
CAPITÃES, OFICIAIS DE COBERTA E PRÁTICOS 31.203 R$ 8.377
ANALISTAS DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO 430.925 R$ 8.019
ENGENHEIROS EM TELECOMUNICAÇÕES 6.500 R$ 7.989
ADVOGADOS E JURISTAS 962.090 R$ 7.966
DIRIGENTES DE PRODUÇÃO DA AQUICULTURA E PESCA 2.396 R$ 7.924
DENTISTAS 332.440 R$ 7.877
DIRIGENTES DE EMPRESAS DE ABASTECIMENTO, DISTRIBUIÇÃO E AFINS 81.126 R$ 7.762
ANALISTAS DE SISTEMAS 394.388 R$ 7.754
PROFISSIONAIS DE VENDAS TÉCNICAS E MÉDICAS (EXCLUSIVE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES) 41.772 R$ 7.692
ATORES 8.441 R$ 7.670
ENGENHEIROS DE MINAS, METALÚRGICOS E AFINS 5.345 R$ 7.624
DESENHISTAS DE PRODUTOS E VESTUÁRIO 23.038 R$ 7.585
DESENHISTAS E ADMINISTRADORES DE BASES DE DADOS 20.561 R$ 7.564
CONTADORES 531.929 R$ 7.407
TRABALHADORES DE ARQUIVOS 46.735 R$ 7.345
LEGISLADORES 39.331 R$ 7.281
ENGENHEIROS CIVIS 311.728 R$ 7.211
OPERADORES DE INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO DE ENERGIA 10.570 R$ 7.129
POLICIAIS 156.953 R$ 6.761
DIRETORES DE CINEMA, DE TEATRO E AFINS 37.611 R$ 6.691
ANALISTAS FINANCEIROS 186.013 R$ 6.668
DIRIGENTES SUPERIORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 83.782 R$ 6.662
ATLETAS E ESPORTISTAS 20.203 R$ 6.659
DIRIGENTES DE INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO 232.203 R$ 6.657
AGENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA APLICAÇÃO DA LEI E AFINS NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE 29.886 R$ 6.500
PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO DE MEDICINA TRADICIONAL E ALTERNATIVA 35.087 R$ 6.489
PROFISSIONAIS DA PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE 29.788 R$ 6.458
URBANISTAS E ENGENHEIROS DE TRÂNSITO 5.719 R$ 6.434
AGENTES E CORRETORES DE BOLSA, CÂMBIO E OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS 92.448 R$ 6.324
FONOAUDIÓLOGOS 32.285 R$ 6.250
COZINHEIROS 69.849 R$ 6.203
GERENTES DE CENTROS ESPORTIVOS, DE DIVERSÃO E CULTURAIS 33.456 R$ 6.133
DESENVOLVEDORES E ANALISTAS DE PROGRAMAS E APLICATIVOS (SOFTWARE) E MULTIMÍDIA NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE 15.259 R$ 6.098
GERENTES DE HOTÉIS 45.934 R$ 6.068
SECRETÁRIOS (GERAL) 341.652 R$ 6.051
OUTROS ESCREVENTES 1.734 R$ 6.000
ENGENHEIROS DE MEIO AMBIENTE 19.153 R$ 5.978
DIRIGENTES DE RECURSOS HUMANOS 92.571 R$ 5.965
SOCIÓLOGOS, ANTROPÓLOGOS E AFINS 4.155 R$ 5.938
DESENVOLVEDORES DE PÁGINAS DE INTERNET (WEB) E MULTIMÍDIA 22.621 R$ 5.926
TRADUTORES, INTÉRPRETES E LINGUISTAS 21.000 R$ 5.890
ESPECIALISTAS EM FORMAÇÃO DE PESSOAL 15.376 R$ 5.866
PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO DO DIREITO E SERVIÇOS LEGAIS E AFINS 380.673 R$ 5.780
CARTÓGRAFOS E AGRIMENSORES 4.824 R$ 5.777
TÉCNICOS EM DOCUMENTAÇÃO SANITÁRIA 5.252 R$ 5.770
ARQUITETOS DE EDIFICAÇÕES 189.178 R$ 5.743
GUARDIÕES DE PRESÍDIOS 105.443 R$ 5.685
DIRIGENTES DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO 146.189 R$ 5.672
TÉCNICOS EM OPTOMETRIA E ÓPTICOS 6.332 R$ 5.638
MECÂNICOS E REPARADORES DE MOTORES DE AVIÃO 13.940 R$ 5.601
CONSTRUTORES DE CASAS 77.357 R$ 5.596
PRODUTORES E TRABALHADORES QUALIFICADOS DE EXPLORAÇÃO AGROPECUÁRIA MISTA 4.648 R$ 5.575
PROGRAMADORES DE APLICAÇÕES 75.028 R$ 5.570
MEMBROS DAS FORÇAS ARMADAS, POLICIAIS E BOMBEIROS M ILITARES 17.519 R$ 5.546
PSICÓLOGOS 360.820 R$ 5.474
VETERINÁRIOS 132.183 R$ 5.335
ESCRITORES 49.555 R$ 5.272
ESPECIALISTAS EM BASE DE DADOS E EM REDES DE COMPUTADORES NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE 13.928 R$ 5.255
OPERADORES DE INSTALAÇÕES DE REFINO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL 2.589 R$ 5.241
OPERADORES DE MÁQUINAS PARA FABRICAR PRODUTOS FOTOGRÁFICOS 3.007 R$ 5.156
TRABALHADORES DE SERVIÇOS ESTATÍSTICOS, FINANCEIROS E DE SEGUROS 121.555 R$ 5.124
PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PÚBLICAS 28.486 R$ 5.047
PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO 701.686 R$ 5.022
QUÍMICOS 21.896 R$ 5.017
GERENTES DE COMÉRCIOS ATACADISTAS E VAREJISTAS 519.016 R$ 5.000
PROFISSIONAIS DA MEDICINA TRADICIONAL E ALTERNATIVA 5.621 R$ 4.969
ESPECIALISTAS EM MÉTODOS PEDAGÓGICOS 340.904 R$ 4.860
TÉCNICOS EM QUÍMICA INDUSTRIAL 69.261 R$ 4.858
FARMACÊUTICOS 213.993 R$ 4.850
TÉCNICOS AGROPECUÁRIOS 43.966 R$ 4.848
PROFISSIONAIS DA PUBLICIDADE E DA COMERCIALIZAÇÃO 366.731 R$ 4.827
DIETISTAS E NUTRICIONISTAS 127.388 R$ 4.796
SECRETÁRIOS EXECUTIVOS E ADMINISTRATIVOS 177.008 R$ 4.780
PROFISSIONAIS DE VENDAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES 7.999 R$ 4.687
GERENTES DE RESTAURANTES 237.978 R$ 4.644
PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM 477.937 R$ 4.641
MÚSICOS, CANTORES E COMPOSITORES 127.457 R$ 4.612
CORRETORES DE COMERCIALIZAÇÃO 9.415 R$ 4.593
CAIXAS DE BANCO E AFINS 44.467 R$ 4.585
DIRIGENTES DE SERVIÇOS DE BEM-ESTAR SOCIAL 692 R$ 4.495
BIÓLOGOS, BOTÂNICOS, ZOÓLOGOS E AFINS 70.605 R$ 4.473
TÉCNICOS DE ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES 55.072 R$ 4.467
JORNALISTAS 174.423 R$ 4.464
SUPERVISORES DE SECRETARIA 445.918 R$ 4.427
AGENTES IMOBILIÁRIOS 325.507 R$ 4.422
AVALIADORES 4.562 R$ 4.403
SUPERVISORES DA MINERAÇÃO 10.939 R$ 4.375
ASSISTENTES SOCIAIS 127.841 R$ 4.294
SUPERVISORES DE INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO 185.465 R$ 4.291
TRABALHADORES DE AGÊNCIAS DE VIAGEM 66.280 R$ 4.267
SUPERVISORES DA CONSTRUÇÃO 125.631 R$ 4.265
AGENTES DE SEGUROS 159.471 R$ 4.263
FISIOTERAPEUTAS 251.020 R$ 4.236
REPRESENTANTES COMERCIAIS 359.599 R$ 4.164
ORGANIZADORES DE CONFERÊNCIAS E EVENTOS 150.639 R$ 4.146
DIRIGENTES DE SERVIÇOS DE CUIDADOS INFANTIS 16.085 R$ 4.135
ESPECIALISTAS EM POLÍTICAS E SERVIÇOS DE PESSOAL E AFINS 206.318 R$ 4.127
AGENTES DE COMPRAS 131.300 R$ 4.063
MAQUINISTAS DE LOCOMOTIVAS 8.993 R$ 4.026
BIBLIOTECÁRIOS, DOCUMENTARISTAS E AFINS 39.010 R$ 4.022
PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1.483.286 R$ 3.977
AGENTES DE SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE LICENÇAS E PERMISSÕES 9.804 R$ 3.950
TRABALHADORES ENCARREGADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO 22.528 R$ 3.949
CONTROLADORES DE INSTALAÇÕES DE PROCESSAMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS 3.044 R$ 3.900
TRABALHADORES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE 52.387 R$ 3.893
TÉCNICOS EM CIÊNCIAS FÍSICAS E QUÍMICAS 21.444 R$ 3.891
TÉCNICOS DA WEB 25.366 R$ 3.854
INSPETORES DE SAÚDE LABORAL, AMBIENTAL E AFINS 168.116 R$ 3.837
GRADUADOS E PRAÇAS DAS FORÇAS ARMADAS 301.125 R$ 3.832
ADMINISTRADORES DE SISTEMAS 27.851 R$ 3.804
TÉCNICOS EM ENGENHARIA DE MINAS E METALURGIA 39.942 R$ 3.798
PERFURADORES E SONDADORES DE POÇOS E AFINS 19.296 R$ 3.796
TÉCNICOS EM APARELHOS DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO MÉDICO 72.532 R$ 3.787
SUPERVISORES DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE EDIFÍCIOS EM ESCRITÓRIOS, HOTÉIS E ESTABELECIMENTOS 29.797 R$ 3.761
GERENTES DE SERVIÇOS NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE 45.784 R$ 3.758
PROFISSIONAIS DA SAÚDE NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE 37.892 R$ 3.743
ARQUIVOLOGISTAS E CURADORES DE MUSEUS 980 R$ 3.717
AGENTES DE SERVIÇOS COMERCIAIS NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE 132.033 R$ 3.706
DESENHISTAS E DECORADORES DE INTERIORES 49.553 R$ 3.703
OPERADORES DE INCINERADORES, INSTALAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E AFINS 16.034 R$ 3.687
OPERADORES DE INSTALAÇÕES PARA A PREPARAÇÃO DE PASTA DE PAPEL E PAPEL 22.529 R$ 3.644
TÉCNICOS EM OPERAÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DAS COMUNICAÇÕES 221.275 R$ 3.625
COMERCIANTES DE LOJAS 3.421.413 R$ 3.605
TRABALHADORES ELEMENTARES DE MINAS E PEDREIRAS 32.877 R$ 3.591
OUTROS PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO EM ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS 29.769 R$ 3.569
AGENTES DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO 42.809 R$ 3.534
SECRETÁRIOS JURÍDICOS 23.990 R$ 3.531
SUPERVISORES DE LOJAS 284.409 R$ 3.526
TÉCNICOS EM ELETRÔNICA 136.984 R$ 3.502
FILÓSOFOS, HISTORIADORES E ESPECIALISTAS EM CIÊNCIA POLÍTICA 1.430 R$ 3.498
ELETROTÉCNICOS 157.028 R$ 3.474
TÉCNICOS DE REDES E SISTEMAS DE COMPUTADORES 249.330 R$ 3.449
PROFESSORES DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 110.638 R$ 3.428
TÉCNICOS EM ASSISTÊNCIA AO USUÁRIO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DAS COMUNICAÇÕES 70.790 R$ 3.399
AUXILIARES DE SERVIÇO DE BORDO 23.484 R$ 3.388
DESPACHANTES ADUANEIROS 27.795 R$ 3.383
DESENHISTAS GRÁFICOS E DE MULTIMÍDIA 166.488 R$ 3.375
CONTABILISTAS E GUARDA LIVROS 165.461 R$ 3.372
TÉCNICOS DE PRÓTESES MÉDICAS E DENTÁRIAS 53.437 R$ 3.354
CONTROLADORES DE TRÁFEGO AÉREO 3.056 R$ 3.293
TÉCNICOS DE RADIODIFUSÃO E GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL 99.771 R$ 3.281
TÉCNICOS EM ENGENHARIA MECÂNICA 188.854 R$ 3.249
DESENHISTAS E PROJETISTAS TÉCNICOS 70.987 R$ 3.231
MINISTROS DE CULTOS RELIGIOSOS, MISSIONÁRIOS E AFINS 111.589 R$ 3.198
PROFESSORES DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR 754.290 R$ 3.185
TRABALHADORES DE SERVIÇOS DE CORREIOS 50.404 R$ 3.163
OUTROS PROFESSORES DE IDIOMAS 97.864 R$ 3.124
MECÂNICOS E REPARADORES DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS E INDUSTRIAIS 600.150 R$ 3.119
TÉCNICOS DE LABORATÓRIOS MÉDICOS 74.033 R$ 3.113
TRABALHADORES SUBAQUÁTICOS 1.045 R$ 3.106
OUTROS PROFESSORES DE MÚSICA 52.516 R$ 3.104
VENDEDORES POR TELEFONE 292.082 R$ 3.054
DIRIGENTES DE SERVIÇOS DE CUIDADO A PESSOAS IDOSAS 3.271 R$ 2.996
LOCUTORES DE RÁDIO, TELEVISÃO E OUTROS MEIOS DE COMUNICAÇÃO 38.301 R$ 2.994
TÉCNICOS EM ENGENHARIA CIVIL 135.177 R$ 2.976
CHEFES DE COZINHA 50.150 R$ 2.975
TRABALHADORES DE FUNERÁRIAS E EMBALSAMADORES 23.145 R$ 2.959
MECÂNICOS MONTADORES DE MAQUINARIA MECÂNICA 117.936 R$ 2.955
INSTRUTORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ATIVIDADES RECREATIVAS 323.600 R$ 2.953
TÉCNICOS EM CIÊNCIAS FÍSICAS E DA ENGENHARIA NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE 131.372 R$ 2.950
AGRICULTORES E TRABALHADORES QUALIFICADOS DE CULTIVOS MISTOS 17.621 R$ 2.945
TREINADORES, INSTRUTORES E ÁRBITROS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS 52.701 R$ 2.938
MECÂNICOS E REPARADORES DE INSTRUMENTOS DE PRECISÃO 18.421 R$ 2.931
TÉCNICOS E ASSISTENTES FARMACÊUTICOS 69.721 R$ 2.930
FERRAMENTEIROS E AFINS 84.340 R$ 2.930
CONDUTORES DE CAMINHÕES PESADOS 1.937.171 R$ 2.918
OPERADORES DE GUINDASTES, GRUAS, APARATOS DE ELEVAÇÃO E AFINS 81.057 R$ 2.884
AGENTES DE EMPREGO E AGENCIADORES DE MÃO DE OBRA 10.617 R$ 2.845
CONFECCIONADORES E AFINADORES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS 2.326 R$ 2.831
CLASSIFICADORES E PROVADORES DE PRODUTOS (EXCETO DE BEBIDAS E ALIMENTOS) 228.574 R$ 2.814
INSTALADORES E REPARADORES DE LINHAS ELÉTRICAS 74.063 R$ 2.776
TRABALHADORES DA AQUICULTURA 16.360 R$ 2.767
EDUCADORES PARA NECESSIDADES ESPECIAIS 31.411 R$ 2.757
TRABALHADORES DE BIBLIOTECAS 15.760 R$ 2.730
PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO DE ENFERMAGEM 1.119.436 R$ 2.710
BOMBEIROS 35.027 R$ 2.692
OPERADORES DE MÁQUINAS POLIDORAS, GALVANIZADORAS E RECOBRIDORAS DE METAIS 57.001 R$ 2.689
TRABALHADORES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE 96.702 R$ 2.659
TRABALHADORES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE 437.929 R$ 2.639
REGULADORES E OPERADORES DE MÁQUINAS-FERRAMENTAS 322.893 R$ 2.635
CONDUTORES DE ÔNIBUS E BONDES 413.233 R$ 2.633
TÉCNICOS E PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (EXCLUSIVE DA MEDICINA) 13.813 R$ 2.625
OPERADORES DE MÁQUINAS DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS E AFINS 257.939 R$ 2.619
TRABALHADORES E ASSISTENTES SOCIAIS DE NÍVEL MÉDIO 115.836 R$ 2.609
CONTROLADORES DE PROCESSOS DE PRODUÇÃO DE METAIS 18.080 R$ 2.593
BAILARINOS E COREÓGRAFOS 2.658 R$ 2.583
LIMPADORES DE FACHADAS 2.858 R$ 2.567
MOLDADORES DE METAL E MACHEIROS 26.770 R$ 2.565
CRIADORES DE GADO E TRABALHADORES QUALIFICADOS DA CRIAÇÃO DE GADO 1.387.717 R$ 2.558
TRABALHADORES DE CUIDADOS PESSOAIS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE 55.002 R$ 2.556
PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO DA SAÚDE NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE 46.129 R$ 2.543
MECÂNICOS-INSTALADORES DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO 65.141 R$ 2.539
PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO DE PARTOS 6.502 R$ 2.512
TÉCNICOS EM SEGURANÇA AERONÁUTICA 3.740 R$ 2.500
MINEIROS E OPERADORES DE MÁQUINAS E DE INSTALAÇÕES EM MINAS E PEDREIRAS 8.246 R$ 2.497
MARCENEIROS E AFINS 352.148 R$ 2.461
AJUDANTES DE AMBULÂNCIAS 16.842 R$ 2.459
GUIAS DE TURISMO 30.443 R$ 2.456
OPERADORES DE INSTALAÇÕES DE PROCESSAMENTO DE METAIS 98.985 R$ 2.456
ESCRITURÁRIOS GERAIS 3.869.266 R$ 2.449
SOLDADORES E OXICORTADORES 303.320 R$ 2.447
CONDUTORES DE AUTOMÓVEIS, TAXIS E CAMINHONETES 2.032.455 R$ 2.447
OPERADORES DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS E FLORESTAIS MÓVEIS 336.745 R$ 2.446
LIMPADORES DE JANELAS 4.236 R$ 2.439
MECÂNICOS E REPARADORES EM ELETRÔNICA 62.060 R$ 2.429
FOTÓGRAFOS 121.216 R$ 2.419
MECÂNICOS E REPARADORES DE VEÍCULOS A MOTOR 1.259.650 R$ 2.413
TRABALHADORES DE CONTABILIDADE E CÁLCULO DE CUSTOS 271.553 R$ 2.403
AVICULTORES E TRABALHADORES QUALIFICADOS DA AVICULTURA 110.239 R$ 2.394
OPERADORES DE MÁQUINAS DE VAPOR E CALDEIRAS 43.980 R$ 2.390
IMPRESSORES 77.669 R$ 2.383
ENCADERNADORES E AFINS 14.148 R$ 2.381
ASTRÓLOGOS, ADIVINHOS E AFINS 14.169 R$ 2.379
DIRIGENTES DE ORGANIZAÇÕES QUE APRESENTAM UM INTERESSE ESPECIAL 12.717 R$ 2.378
VENDEDORES NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE 556.589 R$ 2.375
OPERADORES DE INSTALAÇÕES DE PROCESSAMENTO DE MINERAIS E ROCHAS 20.088 R$ 2.375
MECÂNICOS E AJUSTADORES ELETRICISTAS 375.682 R$ 2.366
OPERADORES DE MÁQUINAS DE LAVRAR MADEIRA 81.152 R$ 2.357
INSTALADORES DE MATERIAL ISOLANTE TÉRMICO E ACÚSTICO 22.387 R$ 2.357
OUTROS PROFESSORES DE ARTES 46.300 R$ 2.356
PESSOAS QUE REALIZAM VÁRIAS TAREFAS 11.331 R$ 2.338
LUSTRADORES 169.794 R$ 2.332
OPERADORES DE INSTALAÇÕES E MÁQUINAS DE PRODUTOS QUÍMICOS 46.101 R$ 2.331
BOMBEIROS E ENCANADORES 146.850 R$ 2.327
MONTADORES DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS 71.121 R$ 2.302
OPERADORES DE EMPILHADEIRAS 234.844 R$ 2.293
TRABALHADORES DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE 16.729 R$ 2.284
INSTRUTORES EM TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO 12.088 R$ 2.281
GOVERNANTAS E MORDOMOS DOMÉSTICOS 16.389 R$ 2.273
CHAPISTAS E CALDEIREIROS 478.732 R$ 2.263
TRABALHADORES DO SEXO 4.507 R$ 2.259
TRABALHADORES DO SERVIÇO DE PESSOAL 73.211 R$ 2.253
INSTRUTORES DE AUTOESCOLA 52.905 R$ 2.249
SECRETÁRIOS (GERAL) 527.643 R$ 2.234
ENTREVISTADORES DE PESQUISAS DE MERCADO 26.581 R$ 2.217
GUARDAS DE SEGURANÇA 1.297.008 R$ 2.198
GUARDA-FREIOS E AGENTES DE MANOBRAS 2.432 R$ 2.177
POLIDORES DE METAIS E AFIADORES DE FERRAMENTAS 26.718 R$ 2.174
MONTADORES DE ESTRUTURAS METÁLICAS 114.864 R$ 2.173
MARINHEIROS DE COBERTA E AFINS 44.133 R$ 2.171
ASSISTENTES DE MEDICINA 36.966 R$ 2.169
GESSEIROS 125.168 R$ 2.152
INSTALADORES E REPARADORES EM TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES 316.194 R$ 2.149
TELHADORES 33.092 R$ 2.147
TRABALHADORES DE SERVIÇOS DE APOIO À PRODUÇÃO 98.645 R$ 2.147
ELETRICISTAS DE OBRAS E AFINS 459.483 R$ 2.132
OPERADORES DE INSTALAÇÕES DE VIDRARIA E CERÂMICA 60.285 R$ 2.119
TRABALHADORES DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO E ESTOQUES 949.437 R$ 2.073
CORTADORES, POLIDORES, JATEADORES E GRAVADORES DE VIDROS E AFINS 6.849 R$ 2.065
JOALHEIROS E LAPIDADORES DE GEMAS, ARTESÃOS DE METAIS PRECIOSOS E SEMIPRECIOSOS 46.314 R$ 2.064
OPERADORES DE MÁQUINAS PARA FABRICAR CIMENTO, PEDRAS E OUTROS PRODUTOS MINERAIS 24.879 R$ 2.058
OPERADORES DE ENTRADA DE DADOS 32.339 R$ 2.051
COBRADORES E AFINS 56.892 R$ 2.036
CABELEIREIROS 1.155.466 R$ 2.035
OPERADORES DE MÁQUINAS PARA FABRICAR PRODUTOS DE PAPEL 33.251 R$ 2.033
OPERADORES DE MÁQUINAS PARA FABRICAR PRODUTOS DE MATERIAL PLÁSTICO 141.388 R$ 2.027
CANTEIROS, CORTADORES E GRAVADORES DE PEDRAS 78.183 R$ 2.024
TRABALHADORES FLORESTAIS QUALIFICADOS E AFINS 82.928 R$ 2.023
PORTEIROS E ZELADORES 799.092 R$ 2.021
APLICADORES DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS, PASTILHAS, PEDRAS E MADEIRAS 75.728 R$ 2.017
DINAMITADORES E DETONADORES 6.552 R$ 2.014
OPERADORES DE MÁQUINAS PARA FABRICAR PRODUTOS DE BORRACHA 182.736 R$ 2.008
VIDRACEIROS 77.719 R$ 2.008
TÉCNICOS E ASSISTENTES FISIOTERAPEUTAS 57.622 R$ 2.008
TRABALHADORES DA DEGUSTAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS 19.998 R$ 2.007
APARELHADORES E EMENDADORES DE CABOS 348 R$ 2.000
PEDREIROS 2.670.030 R$ 1.994
FUMIGADORES E OUTROS CONTROLADORES DE PRAGAS E ERVAS DANINHAS 34.332 R$ 1.987
OPERADORES DE MÁQUINAS DE PREPARAÇÃO DE FIBRAS, FIAÇÃO E BOBINAMENTO DE FIOS 30.518 R$ 1.977
OPERADORES DE MÁQUINAS PARA FABRICAR PRODUTOS TÊXTEIS E ARTIGOS DE COURO E PELE NÃO CLASSIFICADOS 5.309 R$ 1.971
MONTADORES NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE 151.244 R$ 1.959
COLETORES DE DINHEIRO EM MÁQUINAS AUTOMÁTICAS DE VENDA E LEITORES DE MEDIDORES 25.035 R$ 1.951
OPERADORES DE MÁQUINAS DE BRANQUEAMENTO, TINGIMENTO E LIMPEZA DE TECIDOS 67.499 R$ 1.949
TAPECEIROS, COLCHOEIROS E AFINS 81.251 R$ 1.949
OPERADORES DE MÁQUINAS DE EMBALAGEM, ENGARRAFAMENTO E ETIQUETAGEM 99.617 R$ 1.946
OPERADORES DE MÁQUINAS E DE INSTALAÇÕES FIXAS NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE 30.248 R$ 1.942
TRABALHADORES DOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES 132.653 R$ 1.935
CARPINTEIROS 174.136 R$ 1.924
TRABALHADORES DA PRÉ-IMPRESSÃO GRÁFICA 19.492 R$ 1.920
DEMONSTRADORES DE LOJAS 87.745 R$ 1.918
PINTORES E EMPAPELADORES 681.811 R$ 1.917
VENDEDORES A DOMICILIO 1.095.387 R$ 1.914
TRABALHADORES DE CUIDADOS PESSOAIS EM INSTITUIÇÕES 80.231 R$ 1.909
MAGAREFES E AFINS 529.879 R$ 1.906
TRABALHADORES EM CIMENTO E CONCRETO ARMADO 18.616 R$ 1.903
TÉCNICOS EM GALERIAS DE ARTE, MUSEUS E BIBLIOTECAS 8.374 R$ 1.902
TÉCNICOS EM CONTROLE DE PROCESSOS NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE 13.210 R$ 1.892
TRABALHADORES ELEMENTARES DE OBRAS PÚBLICAS E DA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, REPRESAS E SIMILARES 33.590 R$ 1.873
TRABALHADORES QUALIFICADOS DO TRATAMENTO DE COUROS E PELES 6.998 R$ 1.865
CERAMISTAS E AFINS (PREPARAÇÃO E FABRICAÇÃO) 90.124 R$ 1.862
FISCAIS E COBRADORES DE TRANSPORTES PÚBLICOS 76.995 R$ 1.853
REDATORES DE CARTAZES, PINTORES DECORATIVOS E GRAVADORES 10.920 R$ 1.849
BALCONISTAS E VENDEDORES DE LOJAS 3.484.244 R$ 1.847
OPERADORES DE INSTALAÇÕES PARA PROCESSAMENTO DE MADEIRA 90.221 R$ 1.846
OPERADORES DE MÁQUINAS DE PROCESSAMENTO DE COUROS E PELES 4.254 R$ 1.831
AGRICULTORES E TRABALHADORES QUALIFICADOS EM ATIVIDADES DA AGRICULTURA (EXCLUSIVE HORTAS, VIVEIROS E JARDINS) 2.295.089 R$ 1.821
FRENTISTAS DE POSTO DE GASOLINA 291.021 R$ 1.802
TRABALHADORES ELEMENTARES DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE 785.737 R$ 1.802
CODIFICADORES DE DADOS, REVISORES DE PROVAS DE IMPRESSÃO E AFINS 247 R$ 1.800
OUTROS TRABALHADORES QUALIFICADOS E OPERÁRIOS DA CONSTRUÇÃO NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE 193.186 R$ 1.789
ARTISTAS PLÁSTICOS 29.181 R$ 1.780
OUTROS TRABALHADORES DE LIMPEZA 37.125 R$ 1.772
ATENDENTES DE BAR 187.760 R$ 1.763
DENTISTAS AUXILIARES E AJUDANTES DE ODONTOLOGIA 105.338 R$ 1.749
OPERADORES DE TEARES E OUTRAS MÁQUINAS DE TECELAGEM 48.098 R$ 1.728
SECRETÁRIOS DE MEDICINA 74.282 R$ 1.722
CUIDADORES DE ANIMAIS 159.951 R$ 1.720
RECEPCIONISTAS DE HOTÉIS 84.512 R$ 1.716
TRABALHADORES DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO AO CLIENTE NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE 111.612 R$ 1.703
RECEPCIONISTAS EM GERAL 953.458 R$ 1.690
COZINHEIROS 1.512.821 R$ 1.680
TRABALHADORES DE SERVIÇOS PESSOAIS NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE 6.069 R$ 1.673
TELEFONISTAS 48.339 R$ 1.667
OPERADORES DE MÁQUINAS PARA FABRICAÇÃO DE CALÇADOS E AFINS 94.705 R$ 1.655
AJUDANTES DE PROFESSORES 408.511 R$ 1.651
AGRICULTORES E TRABALHADORES QUALIFICADOS NO CULTIVO DE HORTAS, VIVEIROS E JARDINS 636.668 R$ 1.646
OPERADORES DE MÁQUINAS PARA ELABORAR ALIMENTOS E PRODUTOS AFINS 223.661 R$ 1.637
VENDEDORES DE QUIOSQUES E POSTOS DE MERCADOS 452.525 R$ 1.632
GARÇONS 536.838 R$ 1.626
PADEIROS, CONFEITEIROS E AFINS 917.532 R$ 1.623
COLETORES DE LIXO E MATERIAL RECICLÁVEL 231.838 R$ 1.622
PREPARADORES DE COMIDAS RÁPIDAS 135.565 R$ 1.615
EMPACOTADORES MANUAIS 195.189 R$ 1.612
LAVADORES DE VEÍCULOS 294.082 R$ 1.602
TÉCNICOS E ASSISTENTES VETERINÁRIOS 13.507 R$ 1.594
CAIXAS E EXPEDIDORES DE BILHETES 1.072.231 R$ 1.586
TRABALHADORES DE CENTRAIS DE ATENDIMENTO 476.016 R$ 1.584
AUXILIARES LEIGOS DE RELIGIÃO 2.954 R$ 1.576
MENSAGEIROS, CARREGADORES DE BAGAGENS E ENTREGADORES DE ENCOMENDAS 67.667 R$ 1.567
CONDUTORES DE MOTOCICLETAS 986.323 R$ 1.562
LAVADEIROS DE ROUPAS E PASSADEIROS MANUAIS 70.470 R$ 1.554
CARREGADORES 842.904 R$ 1.551
FERREIROS E FORJADORES 6.844 R$ 1.534
OPERADORES DE MÁQUINAS DE COSTURA 754.817 R$ 1.531
TRABALHADORES DA PASTEURIZAÇÃO DO LEITE E FABRICAÇÃO DE LATICÍNIOS E AFINS 87.436 R$ 1.517
REPOSITORES DE PRATELEIRAS 704.126 R$ 1.516
ESPECIALISTAS EM TRATAMENTO DE BELEZA E AFINS 1.355.669 R$ 1.512
OPERADORES DE MÁQUINAS DE LAVAR, TINGIR E PASSAR ROUPAS 8.805 R$ 1.490
TRABALHADORES DE LIMPEZA DE INTERIOR DE EDIFÍCIOS, ESCRITÓRIOS, HOTÉIS E OUTROS ESTABELECIMENTOS 2.523.463 R$ 1.489
REPARADORES DE BICICLETAS E AFINS 49.854 R$ 1.478
SAPATEIROS E AFINS 154.287 R$ 1.466
TRABALHADORES ELEMENTARES DA AGROPECUÁRIA 30.593 R$ 1.453
ACOMPANHANTES E CRIADOS PARTICULARES 4.539 R$ 1.451
AJUDANTES DE COZINHA 706.305 R$ 1.444
VARREDORES E AFINS 3.239 R$ 1.442
TRABALHADORES QUALIFICADOS DA PREPARAÇÃO DA CONFECÇÃO DE ROUPAS 19.639 R$ 1.426
TÉCNICOS FLORESTAIS 3.532 R$ 1.394
BALCONISTAS DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO 440.193 R$ 1.388
TRABALHADORES DE CUIDADOS PESSOAIS A DOMICÍLIOS 728.511 R$ 1.384
PROFISSIONAIS DE ENSINO NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE 228.379 R$ 1.358
VENDEDORES AMBULANTES (EXCLUSIVE DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO) 251.095 R$ 1.355
COLETORES DE APOSTAS E DE JOGOS 80.268 R$ 1.322
ARTESÃOS NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE 84.781 R$ 1.310
APICULTORES, SERICICULTORES E TRABALHADORES QUALIFICADOS DA APICULTURA E SERICICULTURA 21.821 R$ 1.289
TRABALHADORES ELEMENTARES DA JARDINAGEM E HORTICULTURA 55.885 R$ 1.282
VENDEDORES AMBULANTES DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO 308.840 R$ 1.264
OUTROS CRIADORES E TRABALHADORES QUALIFICADOS DA PECUÁRIA NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE 271 R$ 1.261
PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO DE SERVIÇOS ESTATÍSTICOS, MATEMÁTICOS E AFINS 58.147 R$ 1.251
ARQUITETOS PAISAGISTAS 4.699 R$ 1.250
ALFAIATES, MODISTAS, CHAPELEIROS E PELETEIROS 457.914 R$ 1.244
OUTROS TRABALHADORES QUALIFICADOS E OPERÁRIOS DA INDÚSTRIA E DO ARTESANATO NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE 2.136 R$ 1.233
TRABALHADORES ELEMENTARES DA PECUÁRIA 510.618 R$ 1.213
ARTESÃOS DE PEDRA, MADEIRA, VIME E MATERIAIS SEMELHANTES 97.744 R$ 1.195
TRABALHADORES FLORESTAIS ELEMENTARES 151.642 R$ 1.157
TRABALHADORES ELEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 1.728.956 R$ 1.151
CUIDADORES DE CRIANÇAS 984.910 R$ 1.123
TRABALHADORES DOS SERVIÇOS DOMÉSTICOS EM GERAL 4.267.688 R$ 1.112
OUTRAS OCUPAÇÕES ELEMENTARES NÃO CLASSIFICADAS ANTERIORMENTE 248.158 R$ 1.058
TRABALHADORES ELEMENTARES DA AGRICULTURA 1.280.812 R$ 1.046
TRABALHADORES ELEMENTARES DA CAÇA, PESCA E AQUICULTURA 20.602 R$ 1.042
TRABALHADORES DA CONSERVAÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E SIMILARES 59.233 R$ 1.033
CLASSIFICADORES DE RESÍDUOS 312.374 R$ 1.031
ARTESÃOS DE TECIDOS, COUROS E MATERIAIS SEMELHANTES 212.892 R$ 980
TRABALHADORES QUALIFICADOS DA PREPARAÇÃO DO FUMO E SEUS PRODUTOS 7.442 R$ 940
CONDUTORES DE VEÍCULOS ACIONADOS A PEDAL OU A BRAÇOS 36.743 R$ 909
TRABALHADORES AMBULANTES DOS SERVIÇOS E AFINS 37.219 R$ 869
COSTUREIROS, BORDADEIROS E AFINS 123.854 R$ 818
CONDUTORES DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DE TRAÇÃO ANIMAL 18.169 R$ 805
MODELOS DE MODA, ARTE E PUBLICIDADE 5.213 R$ 784
PESCADORES 306.257 R$ 736
TRABALHADORES DE TRATAMENTO E PREPARAÇÃO DA MADEIRA 1.153 R$ 602
CARREGADORES DE ÁGUA E COLETORES DE LENHA 1.920 R$ 588
ARTISTAS CRIATIVOS E INTERPRETATIVOS NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE 2.079 R$ 509

tabela: moneytimes

Ademais, o salário é um fator importante a ser considerado ao escolher uma carreira. Neste artigo, apresentamos uma lista das profissões mais bem pagas no Brasil, destacando os setores que oferecem os salários mais altos.

É importante lembrar que os salários podem variar de acordo com diversos fatores, e que a escolha de uma profissão deve ser baseada não apenas no aspecto financeiro, mas também nos interesses e habilidades individuais.

Lembre-se de que o sucesso profissional vai além do salário, e encontrar satisfação e realização no trabalho também são aspectos importantes a serem considerados.



Fonte: Notícias Concursos

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