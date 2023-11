Salários no Brasil: Confira as profissões mais bem pagas no ranking de mais de 400 cargos

Neste artigo, vamos explorar as profissões mais bem pagas no Brasil e apresentar um ranking com mais de 400 posições. Sabemos que o salário é um fator importante na escolha de uma carreira, e ter conhecimento sobre as profissões mais lucrativas pode ajudar a tomar decisões mais informadas.

O panorama salarial no Brasil

Antes de mergulharmos no ranking das profissões mais bem pagas, é importante entender o panorama salarial no Brasil. O salário médio varia de acordo com diversos fatores, como a região do país, nível de experiência, nível educacional e setor de atuação. Além disso, a economia do país e as tendências do mercado de trabalho também têm impacto nos salários.

Profissões mais bem pagas no Brasil

Sem mais delongas, vamos apresentar as profissões mais bem pagas no Brasil. É importante ressaltar que os salários mencionados são valores médios e podem variar de acordo com os fatores mencionados anteriormente.

Confira o ranking dos salários e profissões

Titulação em jun/23 Ocupados Rendimento médio JUÍZES 3.919 R$ 24.732 DIRIGENTES E GERENTES DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE 43.352 R$ 21.536 MATEMÁTICOS, ATUÁRIOS E ESTATÍSTICOS 9.502 R$ 20.927 DIRETORES GERAIS E GERENTES GERAIS 114.383 R$ 19.018 FÍSICOS E ASTRÔNOMOS 1.840 R$ 18.292 DIRIGENTES FINANCEIROS 95.002 R$ 17.954 MÉDICOS ESPECIALISTAS 358.839 R$ 17.753 DIRIGENTES DE EXPLORAÇÕES DE MINERAÇÃO 4.809 R$ 16.950 OPERADORES DE MÁQUINAS DE PROCESSAMENTO DE TEXTO E MECANÓGRAFOS 917 R$ 16.465 MÉDICOS GERAIS 181.371 R$ 13.595 ESCRITURÁRIOS GERAIS 27.697 R$ 13.266 DIRIGENTES DE POLÍTICAS E PLANEJAMENTO 19.087 R$ 13.150 PROFISSIONAIS DA SAÚDE E DA HIGIENE LABORAL E AMBIENTAL 1.382 R$ 13.083 OFICIAIS DAS FORÇAS ARMADAS 69.767 R$ 12.581 DIRIGENTES DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES 104.312 R$ 12.561 DIRIGENTES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 25.686 R$ 12.384 PILOTOS DE AVIAÇÃO E AFINS 12.404 R$ 11.994 DIRIGENTES DE PUBLICIDADE E RELAÇÕES PÚBLICAS 19.133 R$ 11.293 TRABALHADORES DO SERVIÇO DIRETO AOS PASSAGEIROS 7.558 R$ 10.963 ENGENHEIROS MECÂNICOS 87.235 R$ 10.854 INSPETORES DE POLÍCIA E DETETIVES 78.241 R$ 10.611 GERENTES DE SUCURSAIS DE BANCOS, DE SERVIÇOS FINANCEIROS E DE SEGUROS 232.838 R$ 10.327 PROFISSIONAIS EM DIREITO NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE 162.333 R$ 10.258 DIRIGENTES DE EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO 81.770 R$ 10.211 ENGENHEIROS NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE 47.213 R$ 10.130 DIRIGENTES DE ADMINISTRAÇÃO E DE SERVIÇOS NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE 522.130 R$ 9.802 DIRIGENTES DE VENDAS E COMERCIALIZAÇÃO 350.559 R$ 9.761 GEÓLOGOS E GEOFÍSICOS 10.739 R$ 9.735 ECONOMISTAS 29.929 R$ 9.693 ESPECIALISTAS EM POLÍTICAS DE ADMINISTRAÇÃO 4.236 R$ 9.407 ENGENHEIROS INDUSTRIAIS E DE PRODUÇÃO 32.339 R$ 9.322 DIRIGENTES DE SERVIÇOS DE SAÚDE 54.484 R$ 9.273 PROFESSORES DE UNIVERSIDADES E DO ENSINO SUPERIOR 313.328 R$ 9.237 ENGENHEIROS ELETRICISTAS 77.808 R$ 9.206 DIRIGENTES DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA E SILVICULTURA 76.900 R$ 9.198 ENGENHEIROS QUÍMICOS 25.600 R$ 9.167 OPTOMETRISTAS 566 R$ 9.000 PROFISSIONAIS EM REDE DE COMPUTADORES 11.325 R$ 8.978 DESENVOLVEDORES DE PROGRAMAS E APLICATIVOS (SOFTWARE) 160.530 R$ 8.965 ENGENHEIROS ELETRÔNICOS 27.453 R$ 8.768 AGRÔNOMOS E AFINS 63.920 R$ 8.680 AGENTES DE SERVIÇOS DE SEGURIDADE SOCIAL 14.404 R$ 8.592 ASSESSORES FINANCEIROS E EM INVESTIMENTOS 19.192 R$ 8.386 AGENTES DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 40.780 R$ 8.382 CAPITÃES, OFICIAIS DE COBERTA E PRÁTICOS 31.203 R$ 8.377 ANALISTAS DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO 430.925 R$ 8.019 ENGENHEIROS EM TELECOMUNICAÇÕES 6.500 R$ 7.989 ADVOGADOS E JURISTAS 962.090 R$ 7.966 DIRIGENTES DE PRODUÇÃO DA AQUICULTURA E PESCA 2.396 R$ 7.924 DENTISTAS 332.440 R$ 7.877 DIRIGENTES DE EMPRESAS DE ABASTECIMENTO, DISTRIBUIÇÃO E AFINS 81.126 R$ 7.762 ANALISTAS DE SISTEMAS 394.388 R$ 7.754 PROFISSIONAIS DE VENDAS TÉCNICAS E MÉDICAS (EXCLUSIVE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES) 41.772 R$ 7.692 ATORES 8.441 R$ 7.670 ENGENHEIROS DE MINAS, METALÚRGICOS E AFINS 5.345 R$ 7.624 DESENHISTAS DE PRODUTOS E VESTUÁRIO 23.038 R$ 7.585 DESENHISTAS E ADMINISTRADORES DE BASES DE DADOS 20.561 R$ 7.564 CONTADORES 531.929 R$ 7.407 TRABALHADORES DE ARQUIVOS 46.735 R$ 7.345 LEGISLADORES 39.331 R$ 7.281 ENGENHEIROS CIVIS 311.728 R$ 7.211 OPERADORES DE INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO DE ENERGIA 10.570 R$ 7.129 POLICIAIS 156.953 R$ 6.761 DIRETORES DE CINEMA, DE TEATRO E AFINS 37.611 R$ 6.691 ANALISTAS FINANCEIROS 186.013 R$ 6.668 DIRIGENTES SUPERIORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 83.782 R$ 6.662 ATLETAS E ESPORTISTAS 20.203 R$ 6.659 DIRIGENTES DE INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO 232.203 R$ 6.657 AGENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA APLICAÇÃO DA LEI E AFINS NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE 29.886 R$ 6.500 PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO DE MEDICINA TRADICIONAL E ALTERNATIVA 35.087 R$ 6.489 PROFISSIONAIS DA PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE 29.788 R$ 6.458 URBANISTAS E ENGENHEIROS DE TRÂNSITO 5.719 R$ 6.434 AGENTES E CORRETORES DE BOLSA, CÂMBIO E OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS 92.448 R$ 6.324 FONOAUDIÓLOGOS 32.285 R$ 6.250 COZINHEIROS 69.849 R$ 6.203 GERENTES DE CENTROS ESPORTIVOS, DE DIVERSÃO E CULTURAIS 33.456 R$ 6.133 DESENVOLVEDORES E ANALISTAS DE PROGRAMAS E APLICATIVOS (SOFTWARE) E MULTIMÍDIA NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE 15.259 R$ 6.098 GERENTES DE HOTÉIS 45.934 R$ 6.068 SECRETÁRIOS (GERAL) 341.652 R$ 6.051 OUTROS ESCREVENTES 1.734 R$ 6.000 ENGENHEIROS DE MEIO AMBIENTE 19.153 R$ 5.978 DIRIGENTES DE RECURSOS HUMANOS 92.571 R$ 5.965 SOCIÓLOGOS, ANTROPÓLOGOS E AFINS 4.155 R$ 5.938 DESENVOLVEDORES DE PÁGINAS DE INTERNET (WEB) E MULTIMÍDIA 22.621 R$ 5.926 TRADUTORES, INTÉRPRETES E LINGUISTAS 21.000 R$ 5.890 ESPECIALISTAS EM FORMAÇÃO DE PESSOAL 15.376 R$ 5.866 PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO DO DIREITO E SERVIÇOS LEGAIS E AFINS 380.673 R$ 5.780 CARTÓGRAFOS E AGRIMENSORES 4.824 R$ 5.777 TÉCNICOS EM DOCUMENTAÇÃO SANITÁRIA 5.252 R$ 5.770 ARQUITETOS DE EDIFICAÇÕES 189.178 R$ 5.743 GUARDIÕES DE PRESÍDIOS 105.443 R$ 5.685 DIRIGENTES DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO 146.189 R$ 5.672 TÉCNICOS EM OPTOMETRIA E ÓPTICOS 6.332 R$ 5.638 MECÂNICOS E REPARADORES DE MOTORES DE AVIÃO 13.940 R$ 5.601 CONSTRUTORES DE CASAS 77.357 R$ 5.596 PRODUTORES E TRABALHADORES QUALIFICADOS DE EXPLORAÇÃO AGROPECUÁRIA MISTA 4.648 R$ 5.575 PROGRAMADORES DE APLICAÇÕES 75.028 R$ 5.570 MEMBROS DAS FORÇAS ARMADAS, POLICIAIS E BOMBEIROS M ILITARES 17.519 R$ 5.546 PSICÓLOGOS 360.820 R$ 5.474 VETERINÁRIOS 132.183 R$ 5.335 ESCRITORES 49.555 R$ 5.272 ESPECIALISTAS EM BASE DE DADOS E EM REDES DE COMPUTADORES NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE 13.928 R$ 5.255 OPERADORES DE INSTALAÇÕES DE REFINO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL 2.589 R$ 5.241 OPERADORES DE MÁQUINAS PARA FABRICAR PRODUTOS FOTOGRÁFICOS 3.007 R$ 5.156 TRABALHADORES DE SERVIÇOS ESTATÍSTICOS, FINANCEIROS E DE SEGUROS 121.555 R$ 5.124 PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PÚBLICAS 28.486 R$ 5.047 PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO 701.686 R$ 5.022 QUÍMICOS 21.896 R$ 5.017 GERENTES DE COMÉRCIOS ATACADISTAS E VAREJISTAS 519.016 R$ 5.000 PROFISSIONAIS DA MEDICINA TRADICIONAL E ALTERNATIVA 5.621 R$ 4.969 ESPECIALISTAS EM MÉTODOS PEDAGÓGICOS 340.904 R$ 4.860 TÉCNICOS EM QUÍMICA INDUSTRIAL 69.261 R$ 4.858 FARMACÊUTICOS 213.993 R$ 4.850 TÉCNICOS AGROPECUÁRIOS 43.966 R$ 4.848 PROFISSIONAIS DA PUBLICIDADE E DA COMERCIALIZAÇÃO 366.731 R$ 4.827 DIETISTAS E NUTRICIONISTAS 127.388 R$ 4.796 SECRETÁRIOS EXECUTIVOS E ADMINISTRATIVOS 177.008 R$ 4.780 PROFISSIONAIS DE VENDAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES 7.999 R$ 4.687 GERENTES DE RESTAURANTES 237.978 R$ 4.644 PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM 477.937 R$ 4.641 MÚSICOS, CANTORES E COMPOSITORES 127.457 R$ 4.612 CORRETORES DE COMERCIALIZAÇÃO 9.415 R$ 4.593 CAIXAS DE BANCO E AFINS 44.467 R$ 4.585 DIRIGENTES DE SERVIÇOS DE BEM-ESTAR SOCIAL 692 R$ 4.495 BIÓLOGOS, BOTÂNICOS, ZOÓLOGOS E AFINS 70.605 R$ 4.473 TÉCNICOS DE ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES 55.072 R$ 4.467 JORNALISTAS 174.423 R$ 4.464 SUPERVISORES DE SECRETARIA 445.918 R$ 4.427 AGENTES IMOBILIÁRIOS 325.507 R$ 4.422 AVALIADORES 4.562 R$ 4.403 SUPERVISORES DA MINERAÇÃO 10.939 R$ 4.375 ASSISTENTES SOCIAIS 127.841 R$ 4.294 SUPERVISORES DE INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO 185.465 R$ 4.291 TRABALHADORES DE AGÊNCIAS DE VIAGEM 66.280 R$ 4.267 SUPERVISORES DA CONSTRUÇÃO 125.631 R$ 4.265 AGENTES DE SEGUROS 159.471 R$ 4.263 FISIOTERAPEUTAS 251.020 R$ 4.236 REPRESENTANTES COMERCIAIS 359.599 R$ 4.164 ORGANIZADORES DE CONFERÊNCIAS E EVENTOS 150.639 R$ 4.146 DIRIGENTES DE SERVIÇOS DE CUIDADOS INFANTIS 16.085 R$ 4.135 ESPECIALISTAS EM POLÍTICAS E SERVIÇOS DE PESSOAL E AFINS 206.318 R$ 4.127 AGENTES DE COMPRAS 131.300 R$ 4.063 MAQUINISTAS DE LOCOMOTIVAS 8.993 R$ 4.026 BIBLIOTECÁRIOS, DOCUMENTARISTAS E AFINS 39.010 R$ 4.022 PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1.483.286 R$ 3.977 AGENTES DE SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE LICENÇAS E PERMISSÕES 9.804 R$ 3.950 TRABALHADORES ENCARREGADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO 22.528 R$ 3.949 CONTROLADORES DE INSTALAÇÕES DE PROCESSAMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS 3.044 R$ 3.900 TRABALHADORES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE 52.387 R$ 3.893 TÉCNICOS EM CIÊNCIAS FÍSICAS E QUÍMICAS 21.444 R$ 3.891 TÉCNICOS DA WEB 25.366 R$ 3.854 INSPETORES DE SAÚDE LABORAL, AMBIENTAL E AFINS 168.116 R$ 3.837 GRADUADOS E PRAÇAS DAS FORÇAS ARMADAS 301.125 R$ 3.832 ADMINISTRADORES DE SISTEMAS 27.851 R$ 3.804 TÉCNICOS EM ENGENHARIA DE MINAS E METALURGIA 39.942 R$ 3.798 PERFURADORES E SONDADORES DE POÇOS E AFINS 19.296 R$ 3.796 TÉCNICOS EM APARELHOS DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO MÉDICO 72.532 R$ 3.787 SUPERVISORES DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE EDIFÍCIOS EM ESCRITÓRIOS, HOTÉIS E ESTABELECIMENTOS 29.797 R$ 3.761 GERENTES DE SERVIÇOS NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE 45.784 R$ 3.758 PROFISSIONAIS DA SAÚDE NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE 37.892 R$ 3.743 ARQUIVOLOGISTAS E CURADORES DE MUSEUS 980 R$ 3.717 AGENTES DE SERVIÇOS COMERCIAIS NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE 132.033 R$ 3.706 DESENHISTAS E DECORADORES DE INTERIORES 49.553 R$ 3.703 OPERADORES DE INCINERADORES, INSTALAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E AFINS 16.034 R$ 3.687 OPERADORES DE INSTALAÇÕES PARA A PREPARAÇÃO DE PASTA DE PAPEL E PAPEL 22.529 R$ 3.644 TÉCNICOS EM OPERAÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DAS COMUNICAÇÕES 221.275 R$ 3.625 COMERCIANTES DE LOJAS 3.421.413 R$ 3.605 TRABALHADORES ELEMENTARES DE MINAS E PEDREIRAS 32.877 R$ 3.591 OUTROS PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO EM ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS 29.769 R$ 3.569 AGENTES DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO 42.809 R$ 3.534 SECRETÁRIOS JURÍDICOS 23.990 R$ 3.531 SUPERVISORES DE LOJAS 284.409 R$ 3.526 TÉCNICOS EM ELETRÔNICA 136.984 R$ 3.502 FILÓSOFOS, HISTORIADORES E ESPECIALISTAS EM CIÊNCIA POLÍTICA 1.430 R$ 3.498 ELETROTÉCNICOS 157.028 R$ 3.474 TÉCNICOS DE REDES E SISTEMAS DE COMPUTADORES 249.330 R$ 3.449 PROFESSORES DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 110.638 R$ 3.428 TÉCNICOS EM ASSISTÊNCIA AO USUÁRIO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DAS COMUNICAÇÕES 70.790 R$ 3.399 AUXILIARES DE SERVIÇO DE BORDO 23.484 R$ 3.388 DESPACHANTES ADUANEIROS 27.795 R$ 3.383 DESENHISTAS GRÁFICOS E DE MULTIMÍDIA 166.488 R$ 3.375 CONTABILISTAS E GUARDA LIVROS 165.461 R$ 3.372 TÉCNICOS DE PRÓTESES MÉDICAS E DENTÁRIAS 53.437 R$ 3.354 CONTROLADORES DE TRÁFEGO AÉREO 3.056 R$ 3.293 TÉCNICOS DE RADIODIFUSÃO E GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL 99.771 R$ 3.281 TÉCNICOS EM ENGENHARIA MECÂNICA 188.854 R$ 3.249 DESENHISTAS E PROJETISTAS TÉCNICOS 70.987 R$ 3.231 MINISTROS DE CULTOS RELIGIOSOS, MISSIONÁRIOS E AFINS 111.589 R$ 3.198 PROFESSORES DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR 754.290 R$ 3.185 TRABALHADORES DE SERVIÇOS DE CORREIOS 50.404 R$ 3.163 OUTROS PROFESSORES DE IDIOMAS 97.864 R$ 3.124 MECÂNICOS E REPARADORES DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS E INDUSTRIAIS 600.150 R$ 3.119 TÉCNICOS DE LABORATÓRIOS MÉDICOS 74.033 R$ 3.113 TRABALHADORES SUBAQUÁTICOS 1.045 R$ 3.106 OUTROS PROFESSORES DE MÚSICA 52.516 R$ 3.104 VENDEDORES POR TELEFONE 292.082 R$ 3.054 DIRIGENTES DE SERVIÇOS DE CUIDADO A PESSOAS IDOSAS 3.271 R$ 2.996 LOCUTORES DE RÁDIO, TELEVISÃO E OUTROS MEIOS DE COMUNICAÇÃO 38.301 R$ 2.994 TÉCNICOS EM ENGENHARIA CIVIL 135.177 R$ 2.976 CHEFES DE COZINHA 50.150 R$ 2.975 TRABALHADORES DE FUNERÁRIAS E EMBALSAMADORES 23.145 R$ 2.959 MECÂNICOS MONTADORES DE MAQUINARIA MECÂNICA 117.936 R$ 2.955 INSTRUTORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ATIVIDADES RECREATIVAS 323.600 R$ 2.953 TÉCNICOS EM CIÊNCIAS FÍSICAS E DA ENGENHARIA NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE 131.372 R$ 2.950 AGRICULTORES E TRABALHADORES QUALIFICADOS DE CULTIVOS MISTOS 17.621 R$ 2.945 TREINADORES, INSTRUTORES E ÁRBITROS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS 52.701 R$ 2.938 MECÂNICOS E REPARADORES DE INSTRUMENTOS DE PRECISÃO 18.421 R$ 2.931 TÉCNICOS E ASSISTENTES FARMACÊUTICOS 69.721 R$ 2.930 FERRAMENTEIROS E AFINS 84.340 R$ 2.930 CONDUTORES DE CAMINHÕES PESADOS 1.937.171 R$ 2.918 OPERADORES DE GUINDASTES, GRUAS, APARATOS DE ELEVAÇÃO E AFINS 81.057 R$ 2.884 AGENTES DE EMPREGO E AGENCIADORES DE MÃO DE OBRA 10.617 R$ 2.845 CONFECCIONADORES E AFINADORES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS 2.326 R$ 2.831 CLASSIFICADORES E PROVADORES DE PRODUTOS (EXCETO DE BEBIDAS E ALIMENTOS) 228.574 R$ 2.814 INSTALADORES E REPARADORES DE LINHAS ELÉTRICAS 74.063 R$ 2.776 TRABALHADORES DA AQUICULTURA 16.360 R$ 2.767 EDUCADORES PARA NECESSIDADES ESPECIAIS 31.411 R$ 2.757 TRABALHADORES DE BIBLIOTECAS 15.760 R$ 2.730 PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO DE ENFERMAGEM 1.119.436 R$ 2.710 BOMBEIROS 35.027 R$ 2.692 OPERADORES DE MÁQUINAS POLIDORAS, GALVANIZADORAS E RECOBRIDORAS DE METAIS 57.001 R$ 2.689 TRABALHADORES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE 96.702 R$ 2.659 TRABALHADORES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE 437.929 R$ 2.639 REGULADORES E OPERADORES DE MÁQUINAS-FERRAMENTAS 322.893 R$ 2.635 CONDUTORES DE ÔNIBUS E BONDES 413.233 R$ 2.633 TÉCNICOS E PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (EXCLUSIVE DA MEDICINA) 13.813 R$ 2.625 OPERADORES DE MÁQUINAS DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS E AFINS 257.939 R$ 2.619 TRABALHADORES E ASSISTENTES SOCIAIS DE NÍVEL MÉDIO 115.836 R$ 2.609 CONTROLADORES DE PROCESSOS DE PRODUÇÃO DE METAIS 18.080 R$ 2.593 BAILARINOS E COREÓGRAFOS 2.658 R$ 2.583 LIMPADORES DE FACHADAS 2.858 R$ 2.567 MOLDADORES DE METAL E MACHEIROS 26.770 R$ 2.565 CRIADORES DE GADO E TRABALHADORES QUALIFICADOS DA CRIAÇÃO DE GADO 1.387.717 R$ 2.558 TRABALHADORES DE CUIDADOS PESSOAIS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE 55.002 R$ 2.556 PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO DA SAÚDE NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE 46.129 R$ 2.543 MECÂNICOS-INSTALADORES DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO 65.141 R$ 2.539 PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO DE PARTOS 6.502 R$ 2.512 TÉCNICOS EM SEGURANÇA AERONÁUTICA 3.740 R$ 2.500 MINEIROS E OPERADORES DE MÁQUINAS E DE INSTALAÇÕES EM MINAS E PEDREIRAS 8.246 R$ 2.497 MARCENEIROS E AFINS 352.148 R$ 2.461 AJUDANTES DE AMBULÂNCIAS 16.842 R$ 2.459 GUIAS DE TURISMO 30.443 R$ 2.456 OPERADORES DE INSTALAÇÕES DE PROCESSAMENTO DE METAIS 98.985 R$ 2.456 ESCRITURÁRIOS GERAIS 3.869.266 R$ 2.449 SOLDADORES E OXICORTADORES 303.320 R$ 2.447 CONDUTORES DE AUTOMÓVEIS, TAXIS E CAMINHONETES 2.032.455 R$ 2.447 OPERADORES DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS E FLORESTAIS MÓVEIS 336.745 R$ 2.446 LIMPADORES DE JANELAS 4.236 R$ 2.439 MECÂNICOS E REPARADORES EM ELETRÔNICA 62.060 R$ 2.429 FOTÓGRAFOS 121.216 R$ 2.419 MECÂNICOS E REPARADORES DE VEÍCULOS A MOTOR 1.259.650 R$ 2.413 TRABALHADORES DE CONTABILIDADE E CÁLCULO DE CUSTOS 271.553 R$ 2.403 AVICULTORES E TRABALHADORES QUALIFICADOS DA AVICULTURA 110.239 R$ 2.394 OPERADORES DE MÁQUINAS DE VAPOR E CALDEIRAS 43.980 R$ 2.390 IMPRESSORES 77.669 R$ 2.383 ENCADERNADORES E AFINS 14.148 R$ 2.381 ASTRÓLOGOS, ADIVINHOS E AFINS 14.169 R$ 2.379 DIRIGENTES DE ORGANIZAÇÕES QUE APRESENTAM UM INTERESSE ESPECIAL 12.717 R$ 2.378 VENDEDORES NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE 556.589 R$ 2.375 OPERADORES DE INSTALAÇÕES DE PROCESSAMENTO DE MINERAIS E ROCHAS 20.088 R$ 2.375 MECÂNICOS E AJUSTADORES ELETRICISTAS 375.682 R$ 2.366 OPERADORES DE MÁQUINAS DE LAVRAR MADEIRA 81.152 R$ 2.357 INSTALADORES DE MATERIAL ISOLANTE TÉRMICO E ACÚSTICO 22.387 R$ 2.357 OUTROS PROFESSORES DE ARTES 46.300 R$ 2.356 PESSOAS QUE REALIZAM VÁRIAS TAREFAS 11.331 R$ 2.338 LUSTRADORES 169.794 R$ 2.332 OPERADORES DE INSTALAÇÕES E MÁQUINAS DE PRODUTOS QUÍMICOS 46.101 R$ 2.331 BOMBEIROS E ENCANADORES 146.850 R$ 2.327 MONTADORES DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS 71.121 R$ 2.302 OPERADORES DE EMPILHADEIRAS 234.844 R$ 2.293 TRABALHADORES DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE 16.729 R$ 2.284 INSTRUTORES EM TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO 12.088 R$ 2.281 GOVERNANTAS E MORDOMOS DOMÉSTICOS 16.389 R$ 2.273 CHAPISTAS E CALDEIREIROS 478.732 R$ 2.263 TRABALHADORES DO SEXO 4.507 R$ 2.259 TRABALHADORES DO SERVIÇO DE PESSOAL 73.211 R$ 2.253 INSTRUTORES DE AUTOESCOLA 52.905 R$ 2.249 SECRETÁRIOS (GERAL) 527.643 R$ 2.234 ENTREVISTADORES DE PESQUISAS DE MERCADO 26.581 R$ 2.217 GUARDAS DE SEGURANÇA 1.297.008 R$ 2.198 GUARDA-FREIOS E AGENTES DE MANOBRAS 2.432 R$ 2.177 POLIDORES DE METAIS E AFIADORES DE FERRAMENTAS 26.718 R$ 2.174 MONTADORES DE ESTRUTURAS METÁLICAS 114.864 R$ 2.173 MARINHEIROS DE COBERTA E AFINS 44.133 R$ 2.171 ASSISTENTES DE MEDICINA 36.966 R$ 2.169 GESSEIROS 125.168 R$ 2.152 INSTALADORES E REPARADORES EM TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES 316.194 R$ 2.149 TELHADORES 33.092 R$ 2.147 TRABALHADORES DE SERVIÇOS DE APOIO À PRODUÇÃO 98.645 R$ 2.147 ELETRICISTAS DE OBRAS E AFINS 459.483 R$ 2.132 OPERADORES DE INSTALAÇÕES DE VIDRARIA E CERÂMICA 60.285 R$ 2.119 TRABALHADORES DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO E ESTOQUES 949.437 R$ 2.073 CORTADORES, POLIDORES, JATEADORES E GRAVADORES DE VIDROS E AFINS 6.849 R$ 2.065 JOALHEIROS E LAPIDADORES DE GEMAS, ARTESÃOS DE METAIS PRECIOSOS E SEMIPRECIOSOS 46.314 R$ 2.064 OPERADORES DE MÁQUINAS PARA FABRICAR CIMENTO, PEDRAS E OUTROS PRODUTOS MINERAIS 24.879 R$ 2.058 OPERADORES DE ENTRADA DE DADOS 32.339 R$ 2.051 COBRADORES E AFINS 56.892 R$ 2.036 CABELEIREIROS 1.155.466 R$ 2.035 OPERADORES DE MÁQUINAS PARA FABRICAR PRODUTOS DE PAPEL 33.251 R$ 2.033 OPERADORES DE MÁQUINAS PARA FABRICAR PRODUTOS DE MATERIAL PLÁSTICO 141.388 R$ 2.027 CANTEIROS, CORTADORES E GRAVADORES DE PEDRAS 78.183 R$ 2.024 TRABALHADORES FLORESTAIS QUALIFICADOS E AFINS 82.928 R$ 2.023 PORTEIROS E ZELADORES 799.092 R$ 2.021 APLICADORES DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS, PASTILHAS, PEDRAS E MADEIRAS 75.728 R$ 2.017 DINAMITADORES E DETONADORES 6.552 R$ 2.014 OPERADORES DE MÁQUINAS PARA FABRICAR PRODUTOS DE BORRACHA 182.736 R$ 2.008 VIDRACEIROS 77.719 R$ 2.008 TÉCNICOS E ASSISTENTES FISIOTERAPEUTAS 57.622 R$ 2.008 TRABALHADORES DA DEGUSTAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS 19.998 R$ 2.007 APARELHADORES E EMENDADORES DE CABOS 348 R$ 2.000 PEDREIROS 2.670.030 R$ 1.994 FUMIGADORES E OUTROS CONTROLADORES DE PRAGAS E ERVAS DANINHAS 34.332 R$ 1.987 OPERADORES DE MÁQUINAS DE PREPARAÇÃO DE FIBRAS, FIAÇÃO E BOBINAMENTO DE FIOS 30.518 R$ 1.977 OPERADORES DE MÁQUINAS PARA FABRICAR PRODUTOS TÊXTEIS E ARTIGOS DE COURO E PELE NÃO CLASSIFICADOS 5.309 R$ 1.971 MONTADORES NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE 151.244 R$ 1.959 COLETORES DE DINHEIRO EM MÁQUINAS AUTOMÁTICAS DE VENDA E LEITORES DE MEDIDORES 25.035 R$ 1.951 OPERADORES DE MÁQUINAS DE BRANQUEAMENTO, TINGIMENTO E LIMPEZA DE TECIDOS 67.499 R$ 1.949 TAPECEIROS, COLCHOEIROS E AFINS 81.251 R$ 1.949 OPERADORES DE MÁQUINAS DE EMBALAGEM, ENGARRAFAMENTO E ETIQUETAGEM 99.617 R$ 1.946 OPERADORES DE MÁQUINAS E DE INSTALAÇÕES FIXAS NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE 30.248 R$ 1.942 TRABALHADORES DOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES 132.653 R$ 1.935 CARPINTEIROS 174.136 R$ 1.924 TRABALHADORES DA PRÉ-IMPRESSÃO GRÁFICA 19.492 R$ 1.920 DEMONSTRADORES DE LOJAS 87.745 R$ 1.918 PINTORES E EMPAPELADORES 681.811 R$ 1.917 VENDEDORES A DOMICILIO 1.095.387 R$ 1.914 TRABALHADORES DE CUIDADOS PESSOAIS EM INSTITUIÇÕES 80.231 R$ 1.909 MAGAREFES E AFINS 529.879 R$ 1.906 TRABALHADORES EM CIMENTO E CONCRETO ARMADO 18.616 R$ 1.903 TÉCNICOS EM GALERIAS DE ARTE, MUSEUS E BIBLIOTECAS 8.374 R$ 1.902 TÉCNICOS EM CONTROLE DE PROCESSOS NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE 13.210 R$ 1.892 TRABALHADORES ELEMENTARES DE OBRAS PÚBLICAS E DA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, REPRESAS E SIMILARES 33.590 R$ 1.873 TRABALHADORES QUALIFICADOS DO TRATAMENTO DE COUROS E PELES 6.998 R$ 1.865 CERAMISTAS E AFINS (PREPARAÇÃO E FABRICAÇÃO) 90.124 R$ 1.862 FISCAIS E COBRADORES DE TRANSPORTES PÚBLICOS 76.995 R$ 1.853 REDATORES DE CARTAZES, PINTORES DECORATIVOS E GRAVADORES 10.920 R$ 1.849 BALCONISTAS E VENDEDORES DE LOJAS 3.484.244 R$ 1.847 OPERADORES DE INSTALAÇÕES PARA PROCESSAMENTO DE MADEIRA 90.221 R$ 1.846 OPERADORES DE MÁQUINAS DE PROCESSAMENTO DE COUROS E PELES 4.254 R$ 1.831 AGRICULTORES E TRABALHADORES QUALIFICADOS EM ATIVIDADES DA AGRICULTURA (EXCLUSIVE HORTAS, VIVEIROS E JARDINS) 2.295.089 R$ 1.821 FRENTISTAS DE POSTO DE GASOLINA 291.021 R$ 1.802 TRABALHADORES ELEMENTARES DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE 785.737 R$ 1.802 CODIFICADORES DE DADOS, REVISORES DE PROVAS DE IMPRESSÃO E AFINS 247 R$ 1.800 OUTROS TRABALHADORES QUALIFICADOS E OPERÁRIOS DA CONSTRUÇÃO NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE 193.186 R$ 1.789 ARTISTAS PLÁSTICOS 29.181 R$ 1.780 OUTROS TRABALHADORES DE LIMPEZA 37.125 R$ 1.772 ATENDENTES DE BAR 187.760 R$ 1.763 DENTISTAS AUXILIARES E AJUDANTES DE ODONTOLOGIA 105.338 R$ 1.749 OPERADORES DE TEARES E OUTRAS MÁQUINAS DE TECELAGEM 48.098 R$ 1.728 SECRETÁRIOS DE MEDICINA 74.282 R$ 1.722 CUIDADORES DE ANIMAIS 159.951 R$ 1.720 RECEPCIONISTAS DE HOTÉIS 84.512 R$ 1.716 TRABALHADORES DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO AO CLIENTE NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE 111.612 R$ 1.703 RECEPCIONISTAS EM GERAL 953.458 R$ 1.690 COZINHEIROS 1.512.821 R$ 1.680 TRABALHADORES DE SERVIÇOS PESSOAIS NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE 6.069 R$ 1.673 TELEFONISTAS 48.339 R$ 1.667 OPERADORES DE MÁQUINAS PARA FABRICAÇÃO DE CALÇADOS E AFINS 94.705 R$ 1.655 AJUDANTES DE PROFESSORES 408.511 R$ 1.651 AGRICULTORES E TRABALHADORES QUALIFICADOS NO CULTIVO DE HORTAS, VIVEIROS E JARDINS 636.668 R$ 1.646 OPERADORES DE MÁQUINAS PARA ELABORAR ALIMENTOS E PRODUTOS AFINS 223.661 R$ 1.637 VENDEDORES DE QUIOSQUES E POSTOS DE MERCADOS 452.525 R$ 1.632 GARÇONS 536.838 R$ 1.626 PADEIROS, CONFEITEIROS E AFINS 917.532 R$ 1.623 COLETORES DE LIXO E MATERIAL RECICLÁVEL 231.838 R$ 1.622 PREPARADORES DE COMIDAS RÁPIDAS 135.565 R$ 1.615 EMPACOTADORES MANUAIS 195.189 R$ 1.612 LAVADORES DE VEÍCULOS 294.082 R$ 1.602 TÉCNICOS E ASSISTENTES VETERINÁRIOS 13.507 R$ 1.594 CAIXAS E EXPEDIDORES DE BILHETES 1.072.231 R$ 1.586 TRABALHADORES DE CENTRAIS DE ATENDIMENTO 476.016 R$ 1.584 AUXILIARES LEIGOS DE RELIGIÃO 2.954 R$ 1.576 MENSAGEIROS, CARREGADORES DE BAGAGENS E ENTREGADORES DE ENCOMENDAS 67.667 R$ 1.567 CONDUTORES DE MOTOCICLETAS 986.323 R$ 1.562 LAVADEIROS DE ROUPAS E PASSADEIROS MANUAIS 70.470 R$ 1.554 CARREGADORES 842.904 R$ 1.551 FERREIROS E FORJADORES 6.844 R$ 1.534 OPERADORES DE MÁQUINAS DE COSTURA 754.817 R$ 1.531 TRABALHADORES DA PASTEURIZAÇÃO DO LEITE E FABRICAÇÃO DE LATICÍNIOS E AFINS 87.436 R$ 1.517 REPOSITORES DE PRATELEIRAS 704.126 R$ 1.516 ESPECIALISTAS EM TRATAMENTO DE BELEZA E AFINS 1.355.669 R$ 1.512 OPERADORES DE MÁQUINAS DE LAVAR, TINGIR E PASSAR ROUPAS 8.805 R$ 1.490 TRABALHADORES DE LIMPEZA DE INTERIOR DE EDIFÍCIOS, ESCRITÓRIOS, HOTÉIS E OUTROS ESTABELECIMENTOS 2.523.463 R$ 1.489 REPARADORES DE BICICLETAS E AFINS 49.854 R$ 1.478 SAPATEIROS E AFINS 154.287 R$ 1.466 TRABALHADORES ELEMENTARES DA AGROPECUÁRIA 30.593 R$ 1.453 ACOMPANHANTES E CRIADOS PARTICULARES 4.539 R$ 1.451 AJUDANTES DE COZINHA 706.305 R$ 1.444 VARREDORES E AFINS 3.239 R$ 1.442 TRABALHADORES QUALIFICADOS DA PREPARAÇÃO DA CONFECÇÃO DE ROUPAS 19.639 R$ 1.426 TÉCNICOS FLORESTAIS 3.532 R$ 1.394 BALCONISTAS DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO 440.193 R$ 1.388 TRABALHADORES DE CUIDADOS PESSOAIS A DOMICÍLIOS 728.511 R$ 1.384 PROFISSIONAIS DE ENSINO NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE 228.379 R$ 1.358 VENDEDORES AMBULANTES (EXCLUSIVE DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO) 251.095 R$ 1.355 COLETORES DE APOSTAS E DE JOGOS 80.268 R$ 1.322 ARTESÃOS NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE 84.781 R$ 1.310 APICULTORES, SERICICULTORES E TRABALHADORES QUALIFICADOS DA APICULTURA E SERICICULTURA 21.821 R$ 1.289 TRABALHADORES ELEMENTARES DA JARDINAGEM E HORTICULTURA 55.885 R$ 1.282 VENDEDORES AMBULANTES DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO 308.840 R$ 1.264 OUTROS CRIADORES E TRABALHADORES QUALIFICADOS DA PECUÁRIA NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE 271 R$ 1.261 PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO DE SERVIÇOS ESTATÍSTICOS, MATEMÁTICOS E AFINS 58.147 R$ 1.251 ARQUITETOS PAISAGISTAS 4.699 R$ 1.250 ALFAIATES, MODISTAS, CHAPELEIROS E PELETEIROS 457.914 R$ 1.244 OUTROS TRABALHADORES QUALIFICADOS E OPERÁRIOS DA INDÚSTRIA E DO ARTESANATO NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE 2.136 R$ 1.233 TRABALHADORES ELEMENTARES DA PECUÁRIA 510.618 R$ 1.213 ARTESÃOS DE PEDRA, MADEIRA, VIME E MATERIAIS SEMELHANTES 97.744 R$ 1.195 TRABALHADORES FLORESTAIS ELEMENTARES 151.642 R$ 1.157 TRABALHADORES ELEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 1.728.956 R$ 1.151 CUIDADORES DE CRIANÇAS 984.910 R$ 1.123 TRABALHADORES DOS SERVIÇOS DOMÉSTICOS EM GERAL 4.267.688 R$ 1.112 OUTRAS OCUPAÇÕES ELEMENTARES NÃO CLASSIFICADAS ANTERIORMENTE 248.158 R$ 1.058 TRABALHADORES ELEMENTARES DA AGRICULTURA 1.280.812 R$ 1.046 TRABALHADORES ELEMENTARES DA CAÇA, PESCA E AQUICULTURA 20.602 R$ 1.042 TRABALHADORES DA CONSERVAÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E SIMILARES 59.233 R$ 1.033 CLASSIFICADORES DE RESÍDUOS 312.374 R$ 1.031 ARTESÃOS DE TECIDOS, COUROS E MATERIAIS SEMELHANTES 212.892 R$ 980 TRABALHADORES QUALIFICADOS DA PREPARAÇÃO DO FUMO E SEUS PRODUTOS 7.442 R$ 940 CONDUTORES DE VEÍCULOS ACIONADOS A PEDAL OU A BRAÇOS 36.743 R$ 909 TRABALHADORES AMBULANTES DOS SERVIÇOS E AFINS 37.219 R$ 869 COSTUREIROS, BORDADEIROS E AFINS 123.854 R$ 818 CONDUTORES DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DE TRAÇÃO ANIMAL 18.169 R$ 805 MODELOS DE MODA, ARTE E PUBLICIDADE 5.213 R$ 784 PESCADORES 306.257 R$ 736 TRABALHADORES DE TRATAMENTO E PREPARAÇÃO DA MADEIRA 1.153 R$ 602 CARREGADORES DE ÁGUA E COLETORES DE LENHA 1.920 R$ 588 ARTISTAS CRIATIVOS E INTERPRETATIVOS NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE 2.079 R$ 509

tabela: moneytimes

Ademais, o salário é um fator importante a ser considerado ao escolher uma carreira. Neste artigo, apresentamos uma lista das profissões mais bem pagas no Brasil, destacando os setores que oferecem os salários mais altos.

É importante lembrar que os salários podem variar de acordo com diversos fatores, e que a escolha de uma profissão deve ser baseada não apenas no aspecto financeiro, mas também nos interesses e habilidades individuais.

Lembre-se de que o sucesso profissional vai além do salário, e encontrar satisfação e realização no trabalho também são aspectos importantes a serem considerados.





Fonte: Notícias Concursos