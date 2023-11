Salários serão reajustados em 10,68%; confira

No Brasil, o salário mínimo é reajustado anualmente, mas nem sempre ocorre um aumento real para os trabalhadores. No entanto, uma nova mudança implementada pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva promete trazer um ganho real para os brasileiros. A partir de agora, o reajuste salarial levará em conta a inflação do último ano e o Produto Interno Bruto (PIB) do segundo ano anterior. Essa medida também afeta o valor dos benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) aos aposentados e demais beneficiários.

Como funcionará o novo cálculo do salário mínimo?

O novo cálculo do salário mínimo considera a soma da inflação do último ano com o crescimento do PIB do segundo ano anterior. Isso significa que, se o país apresentar um crescimento econômico, os trabalhadores também serão beneficiados com um aumento real em seus salários. O salário mínimo serve como referência tanto para os trabalhadores quanto para os beneficiários do INSS, garantindo que nenhum deles receba menos do que o valor estipulado para o ano.

Aumento salarial para beneficiários do INSS

O reajuste salarial dos beneficiários do INSS seguirá a mesma lógica do novo cálculo do salário mínimo. No entanto, os valores exatos só poderão ser determinados após o encerramento do ano, quando serão conhecidos os índices de inflação e o crescimento do PIB. Com base nas projeções atuais, estima-se que o aumento no salário mínimo possa chegar a 10,68%. Isso representaria um acréscimo de R$ 141 no piso salarial, elevando-o de R$ 1.320 para R$ 1.461.

Quando ocorrerá o aumento salarial do INSS?

A nova política de valorização do salário mínimo e o reajuste salarial do INSS entrarão em vigor a partir de 1º de janeiro de 2024. A partir dessa data, os aumentos salariais serão calculados levando em consideração a inflação do último ano e o crescimento do PIB. Essa medida visa garantir que os aposentados e beneficiários do INSS também sejam contemplados com um aumento real em seus benefícios, acompanhando o desenvolvimento econômico do país.

Aumento do salário mínimo e a margem para empréstimo consignado

Uma das consequências do aumento do salário mínimo é o impacto na margem para empréstimo consignado dos beneficiários do INSS. A margem consignável representa o percentual do salário que pode ser comprometido com o pagamento das parcelas de um empréstimo. Em 2023, a margem consignável é de 35%. Com o aumento salarial previsto, aqueles que já utilizaram todo o valor da margem poderão contratar empréstimos adicionais. Por exemplo, se o aumento for de R$ 141, como estimado, a margem disponível para empréstimo aumentará em R$ 49,35, o que representa um valor adicional de aproximadamente R$ 2.000.



Valorização do trabalho e esforço

O novo cálculo do salário mínimo, aprovado pelo presidente Lula, traz a possibilidade de um aumento real para os trabalhadores brasileiros. Além disso, o reajuste salarial do INSS também acompanhará essa nova política, garantindo que os aposentados e demais beneficiários do instituto tenham um aumento real em seus benefícios. Essa medida visa valorizar o trabalho e o esforço daqueles que contribuíram para o desenvolvimento do país ao longo de suas vidas.