Sam Haskell Jr. Disse que corpos cortados em filme de terror são demais para ele

Sam Haskell Jr. aparentemente não aguentou o sangue retratado em um filme de terror – algo que ele contou a um amigo no início deste ano … mesmo sendo acusado de ser um açougueiro.

TMZ obteve IG DMs de maio de 2023 que Samuel – o filho do superagente de Hollywood Samuel Haskell Sr. – enviado para seu ex-personal trainer Tróia Piedade … que tocou “The Forever Purge”, um filme que SHJ disse que o deixou enjoado por causa dos corpos desmembrados.

Como você pode ver, Sam menciona ‘The Purge’ e escreve … “O expurgo para sempre foi um pouco diferente, os tolos realmente estão sendo picados no México de verdade, é difícil para mim curtir um filme sobre isso, estou com o expurgo 2 anarquia.” Ele então diz que quer fazer um filme com Troy.