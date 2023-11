Samsung OFERECE VAGAS presenciais e HÍBRIDAS; Dê uma olhada!

Samsung, famosa empresa multinacional sul-coreana que atua na fabricação de computadores e produtos eletrônicos, está com ótimas possibilidades de emprego disponíveis. Posto isso, antes de falar com mais ênfase sobre, consulte quais são as oportunidades abertas:

Analista de Java Pleno – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista em Projetos de Infraestrutura de TI – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Banco de Talentos – São Paulo – SP – Banco de talentos;

Desenvolvedor (a) Java Sr. – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Estagiário (a) de Controladoria – São Paulo – SP e Híbrido – Estágio;

Estagiário (a) de Sistemas de TI (BI) – São Paulo – SP e Híbrido – Estágio;

Estagiário (a) de Redes de Computadores – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Estagiário (a) de Cloud Service -São Paulo – SP – Efetivo;

Estagiário (a) em Administração – São Paulo – SP – Estágio;

Gerente de Produto e Inovação SR – São Paulo – SP – Efetivo;

Product Owner – CRM – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Product Owner (E-commerce) – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo.

Mais sobre a Samsung

Contando mais sobre a Samsung, é interessante deixar claro que, com operações em 40 países, suas soluções utilizam plataformas pioneiras de análise, inteligência artificial e tecnologias blockchain para atender a uma ampla variedade de setores.

Além disso, oferece serviços de logística avançada através de uma plataforma integrada que rastreia em tempo real o status das cargas e oferece acesso a todas as funções necessárias globalmente.

Sua visão para a nova era é impulsionada por um desejo fundamental de chegar ao cerne dos problemas e se tornar líderes de transformação digital orientada por dados, aproveitando as mais avançadas tecnologias e soluções de TI para descobrir os mais produtivos insights.

Não à toa, a empresa se motiva por um sonho de enriquecer e inspirar o mundo ao seu redor com melhores experiências para os clientes e parceiros e, de forma mais ampla, com níveis mais elevados de bem-estar social para o bem maior da sociedade.

Saiba como realizar a sua candidatura



Você também pode gostar:

Agora que a lista de vagas já foi exposta, a inscrição acontece de maneira bem simples. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página da Gupy.

No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Quer ficar de olho nas principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas principais vagas de empregos espalhadas pelo Brasil? Confira tudo agora mesmo o Notícias Concursos!