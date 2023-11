Samuel L. Jackson não quer Sean McVay no Rams, abre debate sobre seu futuro

Taqui estão certas celebridades que você nunca quer ouvir dizerem palavrões sobre você, e para muitos Samuel L. Jackson será um deles.

Infelizmente para Rams de Los Angeles treinador Sean McVayele ficou do lado errado do lendário ator que é conhecido por vários papéis diferentes.

O Carneiros foram facilmente derrotados pelos Green Bay Packers no fim de semana por um placar de 20-3, o que significa que houve muita reflexão acontecendo.

O Carneiros agora tem um recorde de 3-5 e o Empacotadores eles próprios não têm estado no seu melhor, por isso a situação parece bastante sombria em Los Angeles.

Um tweet de Jackson provocou ainda mais debate sobre se McVay é o homem que Carneiros deve confiar para guiá-los às vitórias durante o resto da temporada.

Em que ponto iniciamos a conversa sobre coaching do Rams??!! ? Samuel L. Jackson (@SamuelLJackson) 5 de novembro de 2023

Jackson twittou: “Em que ponto começamos o Carneiros conversa de coaching??!”

McVay reage à derrota

Não pode ser legal para McVay saber que ele tem um fã proeminente como Jackson nas costas neste início de temporada.

Ele admitiu que não conseguiu encontrar nenhum ponto positivo no desempenho contra o Empacotadores de forma alguma.

“Ofensivamente, é difícil dizer realmente que houve algo que você possa considerar positivo a partir de hoje. É aí que entra a parte realmente humilhante.” McVay disse.

Ele elogiou a defesa: “Fiquei orgulhoso da forma como nossa defesa jogou hoje. Eles nos mantiveram no jogo, continuaram a lutar, então meio que escapou um pouco no final. trabalho suficiente ofensivamente. Você tem essas viradas, não fazemos um bom trabalho de capitalização quando nossa defesa consegue as viradas, e não fomos realmente capazes de fazer nada acontecer em termos de impulso.

“Foi um bom dia de humildade. Às vezes você tem dias assim, mas dê-nos a chance de dar um passo atrás, fazer um trabalho melhor e descobrir como podemos nos orgulhar da forma como competimos, da forma como que jogamos… Quero fazer um trabalho melhor treinando os últimos oito jogos que foram garantidos.”