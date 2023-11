Santa Marcelina Saúde ABRE CARGOS em vários ramos

A Santa Marcelina Saúde, instituição privada e filantrópica, composta por seis hospitais (sendo quatro em SP) e 134 serviços de atenção primária, distribuídos em cinco regiões da zona leste da capital paulista, está contratando novas pessoas no mercado. Dito isso, veja quais são os principais cargos disponíveis:

Técnico (a) de Radioterapia Externo – HSM Itaquera – São Paulo – SP – Radiologia;

Musicoterapeuta CAPS – APS Santa Marcelina – São Paulo – SP – Música;

Banco de Talentos – São Paulo – SP – Administração Geral;

Orientador (a) Socioeducativo SASF – Itaquera – São Paulo – SP – Assistência / Educação Social;

Jardineiro (a) – Unidade Itaim Paulista – São Paulo – SP -Jardinagem;

Agente Operacional de Limpeza – São Paulo – SP – Limpeza;

Agente Operacional Cozinha – Itaquera – São Paulo – SP – Cozinha;

Cuidador Social (Centro Dia Para Pessoas Com Deficiência) Itaquera – São Paulo – SP – Efetivo;

Auxiliar de Higienização – Itaquaquecetuba – São Paulo – SP – Higienização;

Técnico (a) de Enfermagem – UTI ADULTO – Itaquaquecetuba – São Paulo – SP – Enfermagem;

Nutricionista Hospitalar Para Hospital Santa Marcelina Itaquera – São Paulo – SP – Nutrição;

Agente de Portaria – Unidade Itaim Paulista – São Paulo – SP – Segurança;

Agente de Portaria PCD – Itaim Paulista – São Paulo – SP – Segurança Patrimonial.

Mais sobre a Santa Marcelina Saúde

Falando mais sobre a Santa Marcelina, podemos destacar que trata-se de uma referência em saúde nos diferentes níveis de atenção, atua em parceria governamental no desenvolvimento e fortalecimento do SUS, ampliando as alternativas de atendimento à população e ainda, atende a convênio e particulares.

Comparadas às melhores instituições de saúde, sua atuação se tornou referência em gestão, sendo qualificada como Organização Social de Saúde (OSS), assumindo a gerenciamento e operacionalização de diversos hospitais e serviços básicos de saúde, junto aos entes públicos Estadual e Municipal. Além disso, é pioneira na implantação da Estratégia de Saúde da Família (ESF), em 1996, no município de São Paulo, contribuindo para implantação de novos serviços e organização da Atenção Primária à Saúde (APS).

O Hospital Santa Marcelina (HSM) de Itaquera é a principal referência em saúde para atendimento a casos de alta complexidade, como a realização de transplantes e tratamento avançado contra o câncer. Como entidade filantrópica, dedica 83% de seus serviços ao Sistema Único de Saúde (SUS) e está integrado aos demais níveis de atenção à saúde com objetivo de promover tratamento adequado e integral à população da região.

Como enviar a sua candidatura?

Bom, como já foi possível verificar a lista de cargos, basta acessar esse link que você irá automaticamente à página da InfoJobs. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.



