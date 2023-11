Santander anuncia GRANDE novidade para quem fizer compras internacionais

O Banco Santander anunciou um aumento na pontuação oferecida pelo seu cartão de crédito Unique para compras internacionais. Desde o dia 14 de novembro deste ano, os clientes passaram a acumular 2,6 pontos a cada dólar gasto em transações no exterior.

Antes da mudança, o cartão de crédito Santander Unique concedia 2 pontos por dólar gasto tanto em compras nacionais quanto internacionais. O recente anúncio da ampliação da pontuação representa uma vantagem considerável para aqueles que utilizam o cartão em transações fora do país. Com essa nova estrutura de pontuação, o cenário atualizado é o seguinte:

Compras Nacionais: 2 pontos por dólar gasto

Compras Internacionais: 2,6 pontos por dólar gasto

Como já dito anteriormente, essa mudança representa uma melhoria nos benefícios oferecidos aos detentores do cartão, tornando-o mais atrativo para quem realiza compras em moeda estrangeira. A mudança já está em vigor, beneficiando os titulares do cartão Santander Unique em suas transações globais.

Descubra as exclusividades do cartão de crédito Unique

De acordo com informações disponibilizadas pelo Santander, acumulando gastos a partir de R$ 7.000 por fatura ou investindo a partir de R$ 30 mil, os detentores do Santander Unique podem aproveitar uma redução significativa na anuidade do mês, com 50%de desconto. Para clientes correntistas, a economia é ainda maior, com uma redução adicional de 50%.

O Santander Unique também permite a inclusão de até 5 cartões adicionais sem qualquer custo de anuidade. Essa é uma forma conveniente de estender os benefícios premium aos membros da sua família.

Além dos benefícios citados acima, o Santander Unique pode ser um cartão bastante útil para os usuários que viajam com bastante frequência. Os titulares desse cartão têm acesso gratuito e ilimitado à Sala Mastercard Black no Aeroporto de Guarulhos (GRU), Terminal 3. Além disso, as Salas VIP Loungekey também fazem parte do pacote, oferecendo dois acessos gratuitos por cartão ao ano.

O cartão também oferece acesso a uma rede exclusiva de mais de 1.000 Salas VIP em três distintos programas. Mais informações sobre os benefícios do cartão Unique podem ser obtidas nos canais oficiais do Santander.



Você também pode gostar:

Veja como solicitar um cartão do Santander

O Santander disponibiliza uma variedade de cartões, cada um com características específicas para atender diferentes perfis de clientes. Antes de iniciar o processo de solicitação, é recomendado analisar as próprias necessidades e preferências financeiras.

Para facilitar o processo, o Santander disponibiliza informações detalhadas sobre cada um de seus cartões em seu site oficial. Essas informações incluem benefícios, taxas, limites de crédito e requisitos para elegibilidade. Ao acessar o site, os clientes podem comparar as opções disponíveis e tomar uma decisão informada.

Após escolher o cartão, o próximo passo é iniciar o processo de solicitação. Geralmente, isso pode ser feito online, através do site oficial do Santander. O banco fornece um formulário simples que requer informações pessoais e de renda daqueles que estão solicitando o cartão.

Assim que o usuário enviar a solicitação, o Santander realizará uma análise de crédito para avaliar a elegibilidade do solicitante. Essa etapa é padrão e faz parte do processo de concessão de cartões de crédito da instituição financeira. A resposta do banco será comunicada ao solicitante, indicando se o pedido foi aprovado ou não.