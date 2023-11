Santander OFERECE mais de 300 EMPREGOS pelo país

O Santander, o terceiro maior banco privado no Brasil e o único banco internacional com escala no país, está contratando novas pessoas para compor o seu time. Isto é, caso você queira entrar em uma instituição financeira mundialmente conhecida, vale a pena verificar a lista de oportunidades abertas:

Assistente (SD) – São Paulo, SP – Tempo integral;

Especialista em Clientes Van Gogh – São Paulo, SP – Tempo integral;

Especialista de Operação I – Back office – São Paulo, SP – Tempo integral: Responsável pelo acompanhamento, classificação e distribuição dos LEADS originados no Chatbot (WhatsApp) e, na Caixa de e-mails Corporativo. Analise de perfil de clientes para geração de bases de vendas que hoje são efetuadas de forma manual; Monitorar esteiras de atendimento;

Especialista Clientes – São Paulo, SP – Tempo integral;

Líder de Equipe – São Paulo, SP – Tempo integral: Organizar, conduzir, coordenar as atividades de atendimento aos clientes e formalização das operações na agência, orientando funcionários;

Especialista em Negócios Imobiliários I – São Paulo, SP – Tempo integral;

Líder de Loja – São Paulo, SP;

Especialista de Operação II – QUALIDADE – São Paulo, SP – Tempo integral;

Especialista em Recuperação de Crédito II – São Paulo, SP – Tempo integral;

Líder de Atendimento III – Blumenau, SC – Tempo integral;

Especialista Oferta de valor Alta Renda III – São Paulo, SP – Tempo integral;

Especialista em Clientes e Empresas I – Curvelo, MG – Tempo integral;

Especialista de Produtos – Cartões – São Paulo, SP – Tempo integral.

Mais sobre o Santander

Falando mais sobre a empresa, podemos ressaltar que o Banco Santander é de origem espanhola. A empresa veio para o Brasil em 1982 com um escritório de representação. Nove anos depois é que as operações do Santander Investment começaram.

A operação brasileira é a mais importante, correspondendo por 25% do lucro do Grupo. Em setembro de 2010, o Santander Brasil registrou ativos totais de R$ 358 bilhões, R$ 253 bilhões de captações totais – R$ 146 bilhões em captações de clientes e R$ 107 bilhões em fundos de investimentos, em torno de 24 milhões de clientes e mais de 10,6 milhões de contas correntes, com depósitos à vista, ativas. A rede de atendimento é composta de 3.623 pontos de venda, entre agências e postos de atendimento.

Como se candidatar em um dos postos acima?

Como você já pôde analisar a lista de postos de trabalho, é só clicar nesse link para ir automaticamente à página da Indeed. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

