São Paulo Transporte anuncia que as inscrições estão abertas para Concurso Público para médio e superior

São Paulo Transporte abre concurso público para vários cargos com salários de R$ 9,4 mil

A SPTrans, responsável pelo concurso público, desempenha um papel fundamental na administração de um dos maiores sistemas de transporte por ônibus do mundo. O atendimento por ônibus na cidade de São Paulo é constante, funcionando 24 horas por dia, sete dias por semana. O edital anuncia vagas para médio e superior. Confira os cargos e inscreva-se!

A SPTrans desempenha um papel vital na promoção do deslocamento das pessoas na cidade, tornando possível o acesso a diferentes partes do município a qualquer hora do dia ou da noite. Não deixe de conferir as oportunidades por meio deste concurso público.

Vagas do concurso público

O relógio está correndo, e as inscrições para o concorrido concurso da SPTrans (São Paulo Transporte) estão prestes a se encerrar! Mas não se preocupe, ainda dá tempo de fazer parte dessa emocionante jornada rumo a uma carreira repleta de possibilidades.

São 200 vagas esperando por você na movimentada capital de São Paulo, e os salários são tão variados quanto as oportunidades. Desde R$ 2.087,70 até incríveis R$ 9.466,66, além de uma série de benefícios incríveis.

Aqui, tem lugar para todos: se você tem ensino médio, técnico ou nível superior, o concurso da SPTrans tem uma oportunidade sob medida para você. Imagine-se atuando como agente de informações, técnico de processos administrativos, engenheiro civil, ou quem sabe até como advogado ou médico do trabalho. As opções são diversas e emocionantes!

Salários e benefícios deste concurso público

Além do salário atrativo, os contratados também terão acesso a vantagens como vale-refeição, vale-alimentação, plano de assistência médica e odontológica, seguro de vida, auxílio-creche e a chance de participar nos resultados da empresa, com potencial para ganhos de até R$ 5.812,71, se você cumprir as metas.



Sobre as avaliações

As provas estão marcadas para o dia 21 de janeiro de 2024, e o desafio será cativante. Além das questões de múltipla escolha, os candidatos ao cargo de advogado terão a oportunidade de demonstrar suas habilidades na elaboração de uma peça processual, enquanto os demais candidatos poderão mostrar seu talento na elaboração de uma redação.

E tem mais: os aprovados terão um período experimental de 90 dias para mostrar seu potencial. Se você brilhar durante esse período, a SPTrans estará pronta para oferecer a você um vínculo por prazo indeterminado, conforme estabelece o edital.

Não perca a chance de se juntar a essa equipe incrível e fazer parte da transformação do transporte público em São Paulo.

Como se inscrever no concurso público

Os interessados deverão se inscrever até 13 de novembro, às 23h59. Para concorrer, os interessados deverão realizar cadastro por meio deste link.

Vale lembrar que as taxas precisam ser pagas a fim de garantir a sua inscrição. Porém, os valores dependem da área escolhida, sendo:

R$ 59 (nível médio);

R$ 85,90 (curso superior).

Datas do certame

Não perca os prazos e verifique as datas do certame a seguir:

Publicação do edital: Isso aconteceu em 19 de setembro, e desde então, o relógio está correndo.

Inscrições: Você tem até o dia 13 de novembro para se inscrever e garantir a sua chance.

Solicitação de isenção da taxa de inscrição: Se você se enquadra nos critérios de isenção, não deixe passar a oportunidade de solicitar isso entre 28 e 29 de setembro.

Pagamento da taxa de inscrição: O prazo para efetuar o pagamento é até o dia 14 de novembro. Não deixe para a última hora!

Aplicação das provas: O momento decisivo está marcado para o dia 21 de janeiro de 2024. Prepare-se para brilhar!

Divulgação do gabarito preliminar: Fique atento, pois em 23 de janeiro de 2024, os resultados preliminares serão divulgados.

Prazo para interposição de recursos contra o gabarito: Se você tiver alguma discordância em relação ao gabarito, você terá a chance de apresentar recursos entre 24 e 26 de janeiro de 2024.