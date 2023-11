Saque adicional de R$ 300 anima os beneficiários

O Bolsa Família, um dos maiores programas de assistência social do Brasil, traz excelentes novidades para os beneficiários no mês de novembro. Com o anúncio do Ministro Wellington Dias, foi revelado que será disponibilizado um adicional de R$ 300. Nesta matéria do Notícias Concursos vamos entender quem tem direito a receber esse benefício extra e como ele será distribuído.

Quem pode receber o adicional de R$ 300

Os critérios para o adicional de R$ 300 envolvem a recepção de dois valores complementares: um referente ao Benefício Primeira Infância e outro ao Benefício Variável Familiar. Vamos entender cada um deles:

Benefício Primeira Infância

Este benefício garante um acréscimo de R$ 150 no Caixa Tem para cada criança de até seis anos.

Benefício Variável Familiar

Este benefício concede um suporte de R$ 50 no Caixa Tem para lactantes, gestantes ou jovens com idade entre sete e dezoito anos incompletos.

Cronograma de pagamentos do Bolsa Família

Para aqueles interessados, o cronograma completo do pagamento em novembro segue as seguintes datas de acordo com o final do Número de Identificação Social (NIS):



Final do NIS 1 – 17/11; Final do NIS 2 – 20/11 (disponível em 18/11); Final do NIS 3 – 21/11; Final do NIS 4 – 22/11; Final do NIS 5 – 23/11; Final do NIS 6 – 24/11; Final do NIS 7 – 27/11 (disponível em 25/11); Final do NIS 8 – 28/11; Final do NIS 9 – 29/11; Final do NIS 0 – 30/11.

É importante destacar que as datas acima podem sofrer alterações conforme decisões do governo.

Como consultar o Bolsa Família

Para acessar o suporte do Bolsa Família, as famílias podem entrar em contato com a central de atendimento do Ministério do Desenvolvimento Social, responsável pelo programa, ligando para o número 121. Durante a ligação, os beneficiários podem tirar dúvidas e realizar consultas sobre o benefício.

O acesso é gratuito apenas para chamadas feitas por telefone fixo ou celular. Basta informar o número do CPF ou o Número de Identificação Social (NIS) para iniciar o atendimento sobre o Bolsa Família.

Além disso, informações sobre o cartão e saques do benefício podem ser obtidas através do atendimento da Caixa Econômica Federal, no telefone 111.

Os beneficiários também podem realizar consultas pela internet, utilizando o aplicativo Caixa Tem ou o aplicativo específico do Bolsa Família, disponíveis para IOS e Android.

Em resumo, o Bolsa Família continua a ser uma ferramenta essencial para milhões de brasileiros, e com as últimas atualizações, espera-se que muitas famílias possam ser ainda mais beneficiadas. Fique atento às próximas notícias para mais informações sobre o programa.

Como se cadastrar no Bolsa Família em 2023?

Para se cadastrar no Bolsa Família em 2023, é necessário realizar o pré-cadastro no Cadastro Único (CadÚnico). Essa etapa pode ser feita pela internet, por meio de um site/aplicativo chamado MOPS, lançado pelo Governo Federal. No MOPS, é possível verificar qual é o posto de atendimento mais próximo da sua casa ou trabalho.

No momento do cadastro, é importante ter em mãos alguns documentos, tanto do solicitante quanto dos demais membros da família. Os documentos necessários incluem:

Documentos necessários para o cadastro no Bolsa Família:

Solicitante: Documento com foto (RG ou CNH); Título de eleitor ou CPF; Comprovante de endereço; Comprovante de tutela (documento de guarda ou outros documentos que comprovem a tutela do dependente declarado).

Demais familiares: Documento com foto (RG); CPF; Certidão de nascimento, certidão de casamento; Carteira de trabalho (quando houver).

Outros documentos importantes: Comprovante de vacinação; Comprovante de matrícula e frequência escolar dos dependentes; Comprovante de acompanhamento pré-natal, no caso de gestantes.



Após o cadastro, é necessário comparecer a um posto da assistência social, prefeitura ou outro órgão público para passar por uma entrevista. Essa entrevista serve para confirmar as informações presentes nos documentos apresentados e não é necessário levar toda a família, apenas o solicitante pode comparecer e levar os documentos de cada um dos dependentes.