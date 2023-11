Saque com cartão de crédito está DISPONÍVEL no PicPay; veja como solicitar

Você sabia que pode fazer saques com o seu cartão de crédito pelo PicPay? Isso mesmo, o aplicativo que já facilita a sua vida na hora de pagar contas, transferir dinheiro e recarregar o celular, também te ajuda a ter dinheiro na mão quando precisar.

Trata-se de uma nova modalidade que tem ganhado espaço entre as instituições financeiras, com milhares de solicitações no Brasil. A seguir, confira a nossa matéria na íntegra e veja como solicitar o saque com cartão de crédito pelo PicPay e quais são as vantagens dessa novidade.

O que é o saque com cartão de crédito?

O saque com cartão de crédito é uma forma de você retirar dinheiro em espécie usando o limite do seu cartão. Todo cartão de crédito fornece um limite máximo que pode ser utilizado em compras físicas ou online. Dessa forma, o cliente pode utilizar esse limite para receber em dinheiro.

O PicPay é uma das instituições que fornecem essa opção. Para utilizar, basta ter crédito disponível no seu cartão. Assim, para sacar o seu limite na instituição, você precisa se dirigir a um caixa da rede Banco 24 horas e escolher a opção “saque com cartão de crédito”.

Limite de saque

É importante destacar que o valor disponível para saque no cartão de crédito não contempla todo o limite disponível para compras. Geralmente, as instituições oferecem entre 5% e 20% do limite disponível para saque.

Isso acontece porque as taxas para este tipo de transação são muito altas. Dessa forma, a intenção é não incentivar que os clientes utilizem essa opção. Antes de escolher utilizar o seu limite do cartão de crédito, é importante procurar por outras opções mais vantajosas, como um empréstimo ou mesmo a utilização do FGTS.

Os clientes do PicPay podem utilizar até 20% do limite disponível no seu cartão de crédito. Assim, caso o limite disponível seja de R$ 2 mil, só será possível sacar até 20% desse valor, ou seja, R$ 400.



Além disso, a instituição cobra uma taxa de R$16,90, mais o IOF (Imposto sobre Operação Financeira) e encargos de financiamento de 19,8% ao mês por cada saque.

Como saber o limite do cartão de crédito no PicPay?

Antes de começar a usar o saque com cartão de crédito é importante conferir o seu limite disponível. Isso porque é ele que vai definir o valor que você poderá ter acesso.

Geralmente, os bancos e instituições financeiras disponibilizam essa informação no aplicativo ou internet banking. A seguir, confira o passo a passo para saber o seu limite no PicPay:

Primeiro, acesse o aplicativo PicPay e toque em “Carteira”; Depois, selecione a opção “Meus Cartões”; Na sequência, clique no desenho do PicPay Card e selecione “Meu PicPay Card”; Pronto! agora é só conferir seu limite na imagem do cartão que vai aparecer.

Pix com cartão de crédito

O cartão de crédito, pode ser utilizado para compras presenciais e online, mas também conta com outras funções. Além do saque utilizando o seu limite, muitas pessoas também podem se beneficiar com a função Pix com cartão de crédito.

De modo geral, a ferramenta garante que o destinatário receba o dinheiro em apenas alguns segundos diretamente na sua conta bancária. No entanto, o pagador que escolhe fazer a operação com o cartão de crédito receberá a cobrança na sua fatura.

O PicPay é uma das instituições que oferece esse serviço e cobra uma taxa de 5,99%. Além disso, o cliente pode parcelar o pagamento em até 12 vezes.

Por exemplo: em uma transferência de R$ 100 e 1x, o destinatário vai receber R$ 100 e o cliente vai pagar R$ 105,99 na sua fatura referente à transação.

No caso do Pix Parcelado, a taxa de 5,99% é aplicada sobre cada parcela. Isso significa que, em uma transferência de R$ 100 dividida em 2x, o cliente vai pagar duas parcelas de R$ 55,99.

Mas é importante lembrar que não é possível utilizar esta opção para transferências entre contas com o mesmo CPF. Assim, se você tentar transferir para uma conta em seu nome de outro banco não vai funcionar. Nesse caso, deverá utilizar o saldo disponível em sua carteira para concluir a transferência.