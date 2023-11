Saque da Caixa disponível! Veja se você tem direito a R$6.220,00

A Caixa Econômica Federal anunciou que a partir desta quinta-feira (09), está liberando um saque especial de até R$ 6.220,00 para quatro grupos de trabalhadores em uma determinada região do Brasil. Essa modalidade de saque se refere ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Entenda como realizar esse saque da Caixa e aproveite esse benefício!

O que é o saque de dinheiro da Caixa?

O saque da Caixa é uma medida disponibilizada quando o governo decreta situação de emergência ou calamidade pública. Essa ação visa auxiliar trabalhadores que sejam afetados por desastres naturais, permitindo o acesso a parte do saldo disponível em suas contas do FGTS.

Quem pode solicitar o saque de dinheiro?

Para ter direito a esse saque da Caixa, é necessário ser um trabalhador com carteira assinada que resida em um dos municípios identificados pela Defesa Civil Municipal. Atualmente, os quatro municípios contemplados são Bagé, Agronômica, Bocaina do Sul e Irineópolis, localizados nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Como solicitar o saque de dinheiro?

Para efetuar o saque de dinheiro da Caixa no valor de até R$ 6.220,00, os trabalhadores precisam utilizar o Aplicativo FGTS, disponível para dispositivos Android e iOS. Após acessar o aplicativo, é necessário fornecer os dados de registro e navegar até a seção “Meus Resgates”.

Em seguida, selecione a opção “Outras Situações de Saque” e, depois, “Calamidade Pública”. Informe a cidade de residência e envie os documentos necessários, como uma foto do documento de identidade e um comprovante de residência.

Por fim, escolha entre as modalidades de saque do FGTS, que incluem “Crédito em conta bancária de qualquer instituição” ou “Saque presencial”. Após a análise da solicitação, se aprovado, o valor estará disponível na conta do trabalhador em até cinco dias úteis.



Prazos para solicitar o saque de dinheiro

Os prazos para solicitar o saque de dinheiro da Caixa variam de acordo com a cidade. Para Bagé (RS), o prazo se estende até dia 25 de dezembro de 2023. Já os residentes de Agronômica, Bocaina do Sul e Irineópolis (SC) têm até 14 de janeiro de 2024 para realizar a solicitação.

Benefícios de saque da Caixa

O saque de dinheiro da Caixa oferece diversos benefícios aos trabalhadores. Além de auxiliar em momentos de dificuldade, como desastres naturais, esse recurso pode ser utilizado para cobrir despesas emergenciais, como reparos em imóveis ou gastos com saúde.

Documentos necessários para o saque

Ao solicitar o saque da Caixa, é importante ter em mãos os documentos necessários para agilizar o processo. Entre eles, estão:

Documento de identidade (RG ou CNH);

Comprovante de residência atualizado;

Número do CPF;

Número do PIS/PASEP.

Obtenha esses documentos em mãos antes de iniciar o processo de solicitação para evitar atrasos ou problemas na análise de sua solicitação.

Dúvidas frequentes sobre saque da Caixa

1. Posso solicitar o saque se não tiver saldo no FGTS?

Não. Para solicitar o saque de dinheiro da Caixa, é necessário ter saldo disponível em sua conta do FGTS. Caso não tenha sorte, essa modalidade de saque não estará disponível para você.

2. Posso solicitar o saque novamente se já realizei um saque por motivo de calamidade pública nos últimos doze meses?

Não. De acordo com as regras da Caixa Econômica Federal, é permitido o saque de dinheiro por motivo de calamidade pública apenas uma vez a cada doze meses. Portanto, se você já fez esse saque recentemente, não poderá solicitar novamente.

Siga as orientações da Caixa e forneça os documentos necessários

O saque de dinheiro da Caixa é uma medida importante para auxiliar trabalhadores em momentos de dificuldades causadas por desastres naturais. Se você reside em uma das cidades contempladas e possui saldo disponível em sua conta do FGTS, aproveite essa oportunidade para solicitar o saque e utilizar esse recurso de forma consciente e responsável.

Lembrando que é essencial seguir as orientações da Caixa Econômica Federal e fornecer os documentos necessários para agilizar o processo de solicitação. Em caso de dúvidas, consulte as informações disponibilizadas pelo banco ou entre em contato com o atendimento ao cliente. Aproveite os benefícios desse saque de dinheiro e mantenha-se informado sobre novas medidas e oportunidades oferecidas pela Caixa!