Saque do FGTS está LIBERADO para ESTES trabalhadores

Os trabalhadores do país com carteira assinada já podem realizar mais um saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) neste mês de novembro. O direito trabalhista vem sendo utilizado por milhares de trabalhadores, que podem sacar uma parte do valor do FGTS todos os anos.

Isso é possível graças ao saque-aniversário do abono trabalhista, que surgiu há pouco tempo no Brasil e ainda gera muita polêmica. Enquanto muitas pessoas defendem a modalidade, outras tantas o criticam fervorosamente.

Instituído pela Lei 13.932/19, o saque-aniversário consiste no pagamento anual do FGTS aos trabalhadores, mas o valor sacado é apenas uma parte do saldo disponível no fundo. As retiradas pelos trabalhadores acontecem no mês de aniversário do titular da conta, ou seja, uma vez por ano.

Saque-aniversário do FGTS

Em resumo, o saque-aniversário permite a retirada de valores entre o primeiro e o último dia útil do mês de aniversário dos trabalhadores. Isso quer dizer que os titulares das contas que fazem aniversário em novembro já estão podendo realizar saques desde o dia 1º, e as retiradas seguirão até o dia 30 de novembro.

No entanto, vale destacar que os saques não se limitam apenas ao mês de aniversário. Nem todos sabem, mas é possível realizar retiradas do FGTS, através do saque-aniversário, por três meses. Isso mesmo, o trabalhador que completar ano em novembro ainda poderá realizar o saque em dezembro deste ano ou em janeiro de 2024, caso não o faça neste mês de novembro.

A saber, a liberação dos saques fica disponível por três meses. Por isso que os trabalhadores que fazem aniversário em setembro devem se apressar para não perderem a chance de acessar o valor disponível, que chega ao fim agora em novembro.

Caso o prazo de retirada se encerre, o trabalhador que faz aniversário em setembro só poderá acessar o valor do FGTS no nono mês de 2024.



Você também pode gostar:

Veja os valores do saque-aniversário do FGTS

Em suma, os trabalhadores precisam aderir ao saque-aniversário para terem acesso aos valores. A propósito, a Caixa Econômica paga o benefício entre o primeiro e o último dia útil do mês de aniversário dos titulares das contas, mas o prazo se estende por mais dois meses, dando mais tempo para os trabalhadores sacarem seu abono.

Os trabalhadores podem resgatar até 50% do valor das poupanças trabalhistas, a depender do saldo disponível nas contas. Isso porque, em caso de valores muito elevados, o limite dos saques pode cair para apenas 5%.

Confira os percentuais de saque em cada faixa de valor disponível no fundo do FGTS:

Até R$ 500: 50%;

50%; De R$ 500,01 até R$ 1 mil: 40% (+R$ 50);

40% (+R$ 50); De 1.000,01 até 5 mil: 30% (+R$ 150);

30% (+R$ 150); De 5.000,01 até 10 mil: 20% (+R$ 650);

20% (+R$ 650); De 10.000,01 até 15 mil: 15% (+R$ 1.150);

15% (+R$ 1.150); De 15.000,01 até 20 mil: 10% (+R$ 1.900);

10% (+R$ 1.900); Acima de 20 mil: 5% (+R$ 2.900).

A primeira faixa, referente às contas que têm saldo de até R$ 500, permite o saque de até 50% do valor disponível nas contas. Entretanto, os trabalhadores não têm direito a qualquer parcela adicional.

Em contrapartida, as demais faixas liberam parcelas extras. Por exemplo, uma pessoa que tem R$ 1 mil na sua conta do FGTS poderá resgatar até 40% desse valor (R$ 400) acrescido de R$ 50, que é uma parcela adicional fixa para esta faixa.

Nas faixas seguintes, as parcelas adicionais possuem valores ainda maiores, chegando a R$ 2,9 mil na última faixa. Contudo, os percentuais de saque diminuem gradativamente. Assim, uma pessoa que possui mais de R$ 20 mil poderá sacar até 5% do saldo da conta, acrescido de R$ 2.900, com um valor limite de R$ 3.900.

Qual a melhor modalidade do FGTS?

Desde o início do ano, há polêmica envolvendo o saque-aniversário, e muitos trabalhadores começaram a se perguntar qual a modalidade é realmente melhor para os brasileiros. Contudo, segundo especialistas, ambas as formas de saque possuem pontos positivos e negativos para o cidadão.

No caso do saque-aniversário, a modalidade dá a chance de o trabalhador sacar o dinheiro e aplicá-lo em investimentos mais rentáveis. Em resumo, o FGTS tem uma rentabilidade muito baixa, e até perde para a poupança em momentos como o que estamos vivendo hoje em dia, com os juros em patamar bastante elevado.

Contudo, há um grande problema nessa modalidade: os brasileiros não possuem grandes conhecimentos em educação financeira. Na verdade, a maioria das pessoas não sabe direito como usar o dinheiro e acabam prejudicadas, gastando todo o valor.

Especialistas afirmam que o saque-aniversário deve ser escolhido apenas por quem possuir reserva de emergência. Assim, mesmo que algo inesperado aconteça e leve a pessoa a uma eventual crise financeira, ela terá como superar o momento de dificuldade, pelo menos por algum tempo.

Em contrapartida, caso o trabalhador tenha dificuldade em juntar dinheiro ou aplicá-lo em algum investimento, sem gastá-lo, o indicador é continuar com o saque-rescisão.

Em síntese, o saque-aniversário costuma ser escolhido pelos trabalhadores que precisam do dinheiro. Uma pequena parte opta por esta modalidade para investimento. E, temendo que essas decisões prejudiquem os trabalhadores no futuro, o governo Lula cogita acabar com o saque-aniversário.