Saque do INSS será LIBERADO NESTA SEMANA: beneficiários APLAUDEM

Programado para esta semana, o pagamento do benefício do INSS (pensões e aposentadorias), será liberado para uma série de cidadãos. No entanto, há outros grupos que também estão celebrando os depósitos.

Além de quitar as pensões e aposentadorias, a autarquia também está liberando saques para as pessoas que recebem auxílio-reclusão, auxílio-doença e outros. O valor disponibilizado corresponde ao benefício do INSS do mês de novembro, sendo efetuado de acordo com o número de cadastro de cada beneficiário.

Como receber o benefício do INSS nesta rodada

Nesta semana, serão feitos os pagamentos dos segurados que recebem o benefício de até um salário mínimo. Atualmente, o valor está em R$ 1.320.

Além desse primeiro grupo, os beneficiários que recebem um valor superior a R$ 1.320 também serão contemplados com os pagamentos. Para essas pessoas, a liberação do benefício acontecerá apenas a partir do dia 01 de dezembro.

Em todos os casos, o pagamento segue a ordem do número do benefício. Para saber em qual dia será contemplado, o beneficiário precisará consultar seu número do INSS e levar em consideração o penúltimo dígito da série de dez números.

O pagamento será realizado na conta cadastrada pelo aposentado ou pensionista no momento da solicitação do benefício. De acordo com o INSS, o país conta com cerca de 36 milhões de segurados.

Veja a ordem dos repasses do benefício do INSS para quem recebe até R$ 1.320:

1: Pagamento em 24 de novembro;

2: Pagamento em 27 de novembro;

3: Pagamento em 28 de novembro;

4: Pagamento em 29 de novembro;

5: Pagamento em 30 de novembro;

6: Pagamento em 1º de dezembro;

7: Pagamento em 4 de dezembro;

8: Pagamento em 5 de dezembro;

9: Pagamento em 6 de dezembro;

0: Pagamento em 7 de dezembro.



Confira também o calendário de pagamento do INSS para quem recebe acima de um salário mínimo:

1 e 6: Pagamento em 1º de dezembro;

2 E 7: Pagamento em 4 de dezembro;

3 E 8: Pagamento em 5 de dezembro;

4 E 9: Pagamento em 6 de dezembro;

5 e 0: Pagamento em 7 de dezembro.

Onde é possível verificar o status do benefício do INSS

Uma das opções para acessar informações sobre o benefício do INSS é por meio do site oficial do MEU INSS. Além do código do benefício do INSS, o portal disponibiliza uma variedade de outros dados. Para utilizar este serviço, basta fazer login usando sua conta gov.br. O código do benefício pode ser encontrado no início da página, junto com os detalhes sobre os benefícios concedidos ao segurado.

Outra alternativa é o aplicativo Meu INSS, que funciona de forma muito similar ao site. Você precisa fazer login utilizando sua conta gov.br, onde informará o CPF. No aplicativo, basta acessar a aba “meus benefícios”. Este aplicativo está disponível para dispositivos Android e iOS.

A Central de Atendimento do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) opera de segunda a sábado, até às 22h. É importante observar que a chamada pode ter um custo, por isso o órgão recomenda o uso de um telefone fixo ou um celular com créditos.

E se você não tem o código do benefício do INSS, mas precisa dele, verifique a sequência por meio da central telefônica, seguindo os passos:

Ligue para o número 135. Forneça o número do seu CPF. Escolha a opção que indica “código do benefício” ou “informações sobre o benefício.” Você poderá acessar a informação desejada.