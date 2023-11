Saque EXCLUSIVO do FGTS: LIBERADO! Veja quem pode sacar e quanto

No complexo universo das relações de trabalho no Brasil, existem diversos aspectos que merecem atenção. Um deles é o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e suas múltiplas regras. Nesta matéria do Notícias Concursos vamos abordar uma modalidade específica do FGTS: o Saque-Aniversário. Vamos explicar o que é, como funciona, quais são os requisitos necessários e os valores que podem ser retirados.

O que é o FGTS

O FGTS é uma reserva financeira obrigatória criada com o objetivo de oferecer uma proteção adicional ao trabalhador registrado em carteira, em situações como demissão sem justa causa. No entanto, existem situações em que o trabalhador pode precisar desse recurso antes de se desligar da empresa.

O Saque-Aniversário do FGTS

Uma dessas situações é o Saque Aniversário do FGTS. Esta modalidade permite que o trabalhador retire, anualmente, uma parte do saldo da conta vinculada ao fundo no mês do seu aniversário. No entanto, esta opção requer a adesão do funcionário e traz algumas implicações.

Como optar pelo Saque-Aniversário

Os trabalhadores que optarem pelo Saque-Aniversário podem solicitar a mudança por meio do aplicativo do FGTS. No entanto, é importante notar que, uma vez feita a opção, a mudança só terá efeito a partir do primeiro dia do 25º mês após a solicitação (Lei 8.036/90, Art. 20-C, §1º, inciso I).

Valores do Saque-Aniversário

O valor que pode ser sacado no Saque-Aniversário é limitado pelo saldo total da conta do FGTS do trabalhador. De acordo com as regras da Caixa, o valor do saque anual será definido pela aplicação de uma alíquota que pode variar de 5% a 50% do saldo existente na conta, além de uma parcela adicional que varia conforme o saldo.



Determinando o valor do saque

O valor do saque é determinado com base em faixas de saldo estabelecidas pela Caixa Econômica Federal. Por exemplo, se o trabalhador tem R$ 1.000 de saldo, ele pode sacar R$ 400 (40% do total) mais uma parcela adicional fixa de R$ 50. Portanto, o valor total do saque seria de R$ 450.

Analisando a melhor opção

A decisão de optar ou não pelo Saque-Aniversário do FGTS deve ser tomada após uma análise cuidadosa da situação financeira do trabalhador, de seus planos para o futuro e de suas necessidades financeiras imediatas. Embora este benefício represente uma proteção valiosa para muitos, é importante entender as implicações de renunciar ao direito de sacar o valor total em caso de demissão.

Alternativa

O Saque-Aniversário do FGTS é uma alternativa que pode ajudar o trabalhador a acessar uma parte de seu fundo em situações específicas. No entanto, é fundamental entender como funciona, quem tem direito e quais são as regras para que se possa tomar a melhor decisão. Lembre-se de que a escolha depende do seu contexto e das suas necessidades financeiras. Portanto, antes de decidir, avalie todas as opções e, se necessário, busque a ajuda de um profissional para orientá-lo.

Dúvidas frequentes

Quanto posso receber anualmente na modalidade Saque-Aniversário do FGTS?

O valor do saque anual é determinado pela aplicação de uma alíquota, que varia de 5% a 50% sobre a soma de todos os saldos das contas do FGTS do trabalhador, acrescida de uma parcela adicional, conforme a Lei 8.036/90.

Fui demitido. Como fica a minha rescisão contratual?

Dependendo da sua opção:

Se você escolheu o Saque-Aniversário, poderá sacar apenas o valor referente à multa rescisória. O saldo remanescente na conta do FGTS poderá ser sacado nos Saques-Aniversários futuros.

Se você está na modalidade Saque-Rescisão, quando demitido sem justa causa, tem direito ao saque integral da conta do FGTS, incluindo a multa rescisória, quando devida.

Antecipação do Saque-Aniversário do FGTS

Os trabalhadores que optarem pelo Saque-Aniversário do FGTS podem contratar um empréstimo junto às instituições financeiras habilitadas, utilizando como garantia o valor do Saque-Aniversário.

Saque Digital

O saque digital é uma nova funcionalidade que permite sacar o FGTS com mais conforto, agilidade, segurança e comodidade.

Quem pode sacar?

A funcionalidade do saque digital está disponível a todos os trabalhadores que se enquadrem em uma das modalidades de Saque previstas em Lei e que possuam valor liberado para saque, inclusive os aposentados.

Como funciona o Saque Digital?

No aplicativo do FGTS, o trabalhador pode consultar os valores disponíveis para saque. Em seguida, basta indicar uma conta na CAIXA ou em qualquer instituição bancária para receber os valores, sem nenhum custo.