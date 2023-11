SAÚDE SP: governo paulista abre concurso com 198 vagas para diversos cargos

Secretaria Estadual de Saúde prevê a contratação de profissionais para os cargos de agente técnico de saúde, físico, enfermeiro, médico e cirurgião dentista.

A Secretaria Estadual de Saúde do estado de São Paulo anunciou a abertura de 198 vagas em um novo concurso público.

O certame visa contratação de profissionais com nível superior para diversos cargos dentro da administração pública.

A banca responsável pela organização do concurso é a Legalle Concursos.

Quais são as vagas?

Ao todo, são oferecidas 198 vagas para contratação imediata.

Confira a disponibilidade de vagas por cargo a seguir:

Cargos e vagas



Agente Técnico de Assistência à Saúde – áreas de formação: Biologista, Biomédico, Farmacêutico, Nutricionista ou Químico – 96 vagas;

Físico – 4 vagas;

Cirurgião Dentista – 2 vagas;

Enfermeiro – 73 vagas;

Médico I – 23 vagas.

Os salários oferecidos pela SES – SP variam entre R$ 1.595,55 a R$ 3.489,75 dependendo do cargo para uma jornada de trabalho que varia entre 20 a 30 horas semanais.

Quem pode se candidatar?

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar os seguintes requisitos:

Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa com direitos e obrigações políticas e civis reconhecidos no País;

Ter, no mínimo, 18 anos completos até a data da contratação;

Ter cumprido as obrigações e encargos militares previstos em lei, se do sexo masculino;

Estar em dia com as obrigações eleitorais;

Possuir os requisitos mínimos de ingresso exigidos para o desempenho da função;

Não receber Proventos de Aposentadoria decorrente do Artigo 40 ou dos Artigos 42 e 142, com proibição prevista no §10 do Artigo 37, da Constituição Federal;

Não exercer Cargo, Emprego ou Função Pública remunerada em qualquer dos Órgãos da Administração Direta, Indireta e Fundacional do Governo Federal, Estadual ou Municipal, Autarquias, Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista, suas subsidiárias e sociedade controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público, ou em qualquer um dos Poderes, senão naqueles casos previstos nas alíneas “a”, “b” e “c”, do inciso XVI, do artigo 37 da Constituição Federal;

Não ter sofrido no exercício de função pública penalidade de demissão;

Não estar condenado por sentença criminal transitada em julgado e não cumprida;

Não participar de gerência ou administração de empresa privada, de sociedade civil ou exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário.

Como se inscrever?

Os interessados em participar do concurso da SES – SP têm até o dia 6 de dezembro de 2023 para realizar a inscrição no certame.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito diretamente pelo site da Legalle Concursos.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 113,06.

Os dados constantes da ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, inclusive quanto aos erros, omissões ou incorreções.

Em caso de falsa declaração o candidato estará sujeito às sanções previstas em lei, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único do artigo 1.º do Decreto Federal n.° 83.936, de 06 de setembro de 1979.

Perfil Profissional desejado

Confira a seguir o perfil desejado dos cargos cargos oferecidos:

Perfil desejado

Iniciativa, responsabilidade e sigilo profissional.

Dinamismo no desenvolvimento das tarefas.

Concentração.

Senso de organização.

Assertividade nas resoluções.

Flexibilidade em relação a diferentes cenários e novas realidades de trabalho.

Capacidade para trabalhar em equipe multiprofissional;

Cordialidade nas relações interpessoais.

Comprometimento: engajamento com os objetivos do trabalho que realiza e ser capaz de traçar estratégias para atendê-las, bem como aperfeiçoá-las.

Capacidade de inovar e socializar o conhecimento e a experiência profissional.

Capacidade de comunicar-se de maneira eficaz e eficiente.

Ter responsabilidade social, noções de ética, democracia e compromisso com o serviço público.

Busca dos melhores resultados na realização de suas atividades.

Quais as etapas de seleção?

O concurso público para a SES – SP contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório.

de caráter eliminatório e classificatório. Prova de títulos de caráter classificatório.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 4 de fevereiro de 2024.

Clique aqui para acessar o edital na íntegra e conferir maiores informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.