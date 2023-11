Saul ‘Canelo’ Alvarez posta mensagem estranha com classificação R no X: Sua conta foi hackeada?

Saul ‘Canelo’ Álvarez os fãs ficaram confusos depois que ele postou um GIF com uma mensagem que era meio NSFW, provavelmente ocorreu um hack. A mensagem dizia: “Eu te amo, seu lindo papai. Sinais: Sua Cucha”. Uma mensagem estranha combinada com um GIF clássico de cabra que usa muita língua. As pessoas ficaram instantaneamente perplexas com a postagem, muitos estavam convencidos de que ele havia acabado de ser hackeado, mas algo não batia certo. Cerca de uma hora depois, a verdade surgiu. O telefone do Alvarez foi levado pela sua esposa, Fernanda Gomes. Foi apenas uma questão de tempo até que o famoso boxeador esclarecesse o que aconteceu. Ele escreveu: “Minha mulher foi agarrada pelo celular, caso você esteja se perguntando”.

Em vez de apagar a postagem, Álvarez deixei lá e as pessoas tiveram a chance de continuar a brincadeira logo abaixo dele. Algumas pessoas tentaram arrastar Conor McGregor à conversa, mas o irlandês ainda não respondeu. Essa tentativa ocorre porque muitos querem que a próxima luta do Canelo seja contra o Conor. No entanto, o campeão mexicano afirmou repetidamente que os não-boxeadores não estão no seu nível e ele não quer perder tempo com isso. Ele também disse no passado que poderá considerar esse tipo de luta, mas somente depois de se aposentar do esporte. Atualmente, Alvarez está no auge e há poucos boxeadores que podem desafiá-lo pelo título dos médios.

Quando é a próxima luta do Canelo Alvarez?

Quanto à próxima luta de Canelo, o campeão mexicano está de olho no ‘Cinco de Mayo’ com possibilidade de enfrentar David Benavidez (27-0, 23 nocautes) ou Demétrio Andrade (32-0, 19 KOs). Os dois boxeadores invictos dos médios se enfrentam no dia 25 de novembro, quem vencer parece ter maior chance de enfrentar Canelo em maio. Qualquer um dos dois que tiver a oportunidade de lutar contra Alvarez seria um desafio digno para ele. Ambos estão invictos e são considerados boxeadores de elite na mesma categoria de peso. Embora Benavidez seja o favorito para vencer esta luta devido ao seu equilíbrio e por ter um maior número de nocautes. Por enquanto, Canelo está aproveitando a vida com a família e sem se preocupar com nada.