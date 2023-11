Scaloni discute o futuro de Lionel Messi com a Argentina: a aposentadoria está à vista?

Argentina finalmente conseguiu conquistar seu terceiro título da Copa do Mundo graças a dois homens chamados Lionel: Messi e Escadariacapitão e técnico respectivamente da Albiceleste, e a dupla que a Argentina precisava para finalmente vencer a Copa do Mundo do Catar em 2022.

Contudo, parece que grandes mudanças se aproximam na Seleção Argentina, já que Escadaria deu a entender que seu ciclo como técnico da Albiceleste poderá chegar ao fim em breve. Para não mencionar o fato de que Messi ele próprio já está numa idade em que poderia pensar numa possível reforma internacional.

Lionel Messi e sua família tentam curtir uma manhã em família na DisneyRoberto Ortega

As palavras de Scaloni sobre Messi

Em entrevista ao ex-jogador de futebol italiano Christian Vieri em uma transmissão ao vivo do Twitch, Escadaria mencionou que ele sabe disso Messi pode continuar jogando e que no final é sua decisão se deseja continuar jogando pela Albiceleste.

“Eu disse ao Leo que ele estava feliz em campo, que deveria continuar jogando o máximo que puder. Ele nos mostrou que no futebol não há limites e isso é incrível”, disse. Escadaria.

“Na carreira ele começou como atacante, jogou como ponta e agora o vemos como meio-campista. Ele pode jogar onde quiser e o time é construído em torno dele. Acho que ele pode continuar jogando na seleção, mas a decisão é dele.”

A histórica Scaloneta

Escadaria assumiu o comando da seleção principal da Argentina em 2018, tendo como única experiência como treinador o comando da seleção Sub-20. Com Escadaria no comando, a Albiceleste finalmente conseguiu conquistar o primeiro título da seleção principal desde 1993, ao conquistar a Copa América de 2021.

A ‘Scaloneta’ continuou seu bom momento e conquistou a terceira Copa do Mundo da Argentina, no Catar 2022. Em 67 jogos no comando da seleção nacional, Escadaria tem percentual de vitórias de 68,66%, vencendo 46 jogos, 15 empates e apenas 6 derrotas, com saldo de gols de +98.