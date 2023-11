Scottie Pippen foge para o México para evitar o casamento de Larsa com o filho de Michael Jordan

TO grande evento da noite foi sem dúvida o jogo da NBA entre os Falcões de Atlanta e a Mágica de Orlando que aconteceu no Palacio de los Deportes na Cidade do México, tendo como uma das estrelas convidadas o lendário Scottie Pippenque já havia feito uma turnê promocional para conhecer os fãs.

O hexacampeão da NBA, que jogou ao lado Michael Jordan no búfalos de Chicagoé uma grande parte da razão pela qual a NBA se tornou popular no México durante a década de 1990, e ele recebeu uma grande recepção dos fãs na arena.

Scottie Pippen vai para o México

Scottie Pippen foi aplaudido de pé no Palacio de los Deportes antes do jogo entre o Magic e os Hawks, enquanto a multidão gritava seu nome enquanto ele se sentava na primeira fila para assistir ao jogo.

Sentados ao lado dele estavam dois conhecidos artistas mexicanos, Peso penabem como cantora e atriz pop, Maldita Paula. Pippen tirou fotos com ambos.

NBA no México

A NBA no México criou raízes desde que um jogo de pré-temporada entre Rockets e Mavericks foi disputado pela primeira vez no México em 1992.

O primeiro jogo da temporada regular disputado no México foi um jogo Mavs-Rockets de 1997. Desde então, mais 14 jogos da temporada regular foram disputados no Palacio de los Deportes, incluindo aquele com a presença de Pippen.