Se a MOEDA de 10 CENTAVOS “amarelinha” tiver ESSE DETALHE ela vale uma nota!

Para o mundo da numismática, a idade de uma moeda não significa muita coisa. Ao contrário do que muita gente imagina, o valor de uma peça não se mede pela idade da mesma. Assim, mesmo exemplares mais recentes podem valer uma nota no final das contas.

“Uma moeda emitida há duas décadas pode valer mais do que uma do Império ou da Colônia. O que dita o preço de uma peça não é a idade e, sim, a quantidade de moedas feitas naquele ano específico e o estado de conservação”, disse Bruno Pellizzari, vice-presidente da Sociedade Numismática Brasileira.

Esta é uma boa notícia para os colecionadores. Afinal de contas, é possível encontrar moedas raras, que podem valer muito dinheiro, em qualquer troco, por exemplo. Basta prestar bastante atenção aos detalhes para não deixar a peça escapar.

A moeda de 10 centavos

Neste artigo, vamos falar especificamente sobre a moeda de 10 centavos do ano de 2007. Trata-se de uma das peças que ainda estão em circulação, e que ainda possuem valor monetário segundo informações do Banco Central (BC). Assim, é possível encontrar o exemplar ao fazer qualquer compra, por exemplo.

Por mais que esta seja uma das peças mais famosas do Brasil, separamos abaixo o detalhamento de características da moeda de 10 centavos do ano de 2007. Assim, o indivíduo pode ter mais facilidade para identificá-la.

Novo Padrão Monetário 2º Família Diversos Metais;

Plano Monetário: Padrão Real 2º Família (1998-atualmente);

Período: República;

Casa da Moeda: Rio de Janeiro;

Diâmetro: 20mm;

Peso: 4.80gr;

Metal: Aço Revestido de Bronze;

Borda: Serrilhada;

Reverso: Moeda;

Desenho do Anverso: Busto de D. Pedro I inclinado à esquerda, ladeado pelo dístico Brasil e por cena alusiva à proclamação da Independência (7/9/1822), em São Paulo, às margens do Rio Ipiranga;

Desenho do Reverso: À esquerda, linhas diagonais de fundo dão destaque ao dístico correspondente ao valor facial 10 centavos e a data. À direita do valor, a constelação do Cruzeiro do Sul.

Quanto vale esta moeda?

Mas afinal de contas, quanto vale esta moeda de 10 centavos do ano de 2007? De acordo com especialistas, para esta peça tenha um bom valor, é necessário que ela conte com um pequeno defeito. Trata-se de um cunho marcado, conhecido como rastro nas estrelas.



Trata-se de um defeito que ocorre quando quando os cunhos se chocam radicalmente de forma desalinhada, sem que haja um disco entre eles.

Uma peça de 10 centavos do ano de 2007 com este cunho marcado pode valer R$ 25. Mas peças de 10 centavos de outros anos também podem ter este mesmo valor. Veja abaixo:

Moeda de 10 centavos de 2001 com rastro nas estrelas: R$ 25;

Moeda de 10 centavos de 2002 com rastro nas estrelas: R$ 25;

Moeda de 10 centavos de 2003 com rastro nas estrelas: R$ 25;

Moeda de 10 centavos de 2005 com rastro nas estrelas: R$ 25;

Moeda de 10 centavos de 2008 com rastro nas estrelas: R$ 25;

Moeda de 10 centavos de 2010 com rastro nas estrelas: R$ 25;

Moeda de 10 centavos de 2015 com rastro nas estrelas: R$ 25.

Como vender?

Encontrou esta ou qualquer outra peça valiosa? O próximo passo é procurar saber qual é o valor exato daquela peça. Para tanto, o cidadão pode procurar uma loja especializada, que poderá ser virtual ou física. Uma outra opção é procurar uma casa de leilão numismático. Por todos estes caminhos, será possível confirmar o valor do níquel.

Uma das opções é a casa Brasil Moeda Leilões, que funciona de maneira virtual. Logo depois de encontrar a moeda, o cidadão vai poder cadastrar o item encontrado e enviar para uma avaliação. Na sequência, a Casa envia o valor. O cidadão poderá definir se vai colocar à venda ou não.

O cidadão também poderá verificar a lista completa com sites de outro compradores de moedas raras. Nesta lista, será possível inclusive conferir se há alguma loja física de comprador nas proximidades da sua residência.