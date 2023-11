Se a sua moeda de 1 REAL tiver este detalhe ela vale uma nota!

Os brasileiros utilizam moedas principalmente para passar troco, já que poucas coisas podem ser adquiridas no país apenas com estes itens. Contudo, as pessoas devem ficar atentas ao pegar moedas, pois algumas delas possuem defeitos escondidos que aumentam significativamente o seu valor.

Para a maioria das pessoas, uma moeda de 1 real vale, logicamente, 1 real. No entanto, para muitos colecionadores, alguns destes modelos podem valer dezenas, centenas ou até mesmo milhares de reais.

Em resumo, os colecionadores buscam exemplares que possuem características únicas. Por isso, essas pessoas não se importam com o valor de face da moeda, já que isso se torna apenas um detalhe. O que os colecionadores realmente buscam são itens únicos, com características específicas, que os transformam em verdadeiros tesouros.

Confira o que eleva o valor de uma moeda

Muitas moedas fazem sucesso entre os colecionadores e passam a ter valores muito altos. Isso acontece devido a características únicas destes modelos, encontradas em poucos exemplares. A propósito, as principais características que valorizam um item são:

Exemplares fabricados para datas comemorativas;

Modelos com erro de cunho ou fabricação;

Poucos exemplares produzidos;

Poucas unidades em circulação no país.

Em suma, essas são as principais características que tornam uma moeda ou uma cédula mais valiosas. Como os colecionadores buscam itens raros e únicos, estes fatores chamam a atenção e os fazem pagar caro para terem os itens.

Com o passar do tempo, torna-se cada vez mais difícil encontrar estes modelos. Por isso que seus valores crescem tanto, fazendo diversas pessoas venderem itens com preços muito altos.



Moeda de 1 REAL vale dezenas de reais

A Casa da Moeda fabrica o dinheiro no Brasil, conforme os pedidos feitos pelo Banco Central (BC). Em algumas ocasiões, como datas comemorativas e momentos de celebração, o BC costuma solicitar a fabricação exclusiva e limitada de alguns exemplares. Geralmente, são estes modelos que costumam valer uma fortuna devido à sua quantidade restrita.

No caso da moeda de 1 real que vale até R$ 20, o modelo foi fabricado em 2013 e, para a maioria das pessoas, trata-se apenas de um item comum. Aliás, a grande maioria da população nem sequer percebe o erro do item, que pode ser considerado “bobo” por alguns, mas que é uma característica muito buscar por outros.

Em síntese, o anverso da moeda de 1 real possui a Efígie da República, além de desenhos indígenas e o dístico BRASIL. Já no reverso do exemplar estão dispostos valor, data e alusão ao Pavilhão Nacional. No anel, ainda há desenhos indígenas.

O exemplar com erro possui data marcada no anverso. A data foi cunhada no reverso, mas ultrapassou o disco e acabou aparecendo, levemente, no anverso, oculta no cabelo da efígie. Esse erro elevou o valor do modelo para a faixa de R$ 20, segundo o catálogo ilustrado de Moedas com Erro

Cabe salientar que os valores informados em catálogos são apenas estimativas para as moedas. Na verdade, tudo depende da negociação entre vendedores e compradores, já que uma pessoa pode se mostrar disposta a pagar mais caro que outras pelos itens.

Estado de conservação influencia valor dos itens

A saber, as moedas recebem algumas classificações quanto ao seu estado de conservação. O primeiro termo se chama flor de cunho, que se refere aos exemplares que não circularam, ou seja, não apresentam qualquer sinal de desgaste ou manuseio. Em outras palavras, são moedas que não possuem marcas e estão em perfeito estado de conservação. Estes são os modelos que valem mais.

Por sua vez, o estado de soberba se refere às moedas que apresentam, aproximadamente, 90% dos detalhes da cunhagem original. Em suma, os exemplares que tiveram uma pequena circulação se enquadram neste segmento.

Já a moeda muito bem conservada (MBC) se caracteriza por ter mais sinais de manuseio e uso. Os itens devem apresentar, aproximadamente, 70% dos detalhes da cunhagem original. Além disso, o seu nível de desgaste deve ser homogêneo, sem ter um local bem mais desgastado que outro.

Por fim, os interessados em vender seus exemplares podem entrar em sites especializados. Existem diversas formas para vender moedas raras, como lojas especializadas e leilões, bem como grupos de Facebook e marketplaces online (como Mercado Livre e Shopee), isso sem contar na venda direta para colecionadores.