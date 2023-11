Se apresse! Atualize seu CADASTRO para não perder o BPC; saiba como

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) é um programa de assistência social criado para auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade. No entanto, para continuar recebendo o benefício, é necessário estar atento à atualização dos dados cadastrais. Neste artigo, vamos explicar a importância de manter o cadastro atualizado e como realizar essa atualização.

O que é o Benefício de Prestação Continuada (BPC)?

O BPC é um benefício garantido por lei, instituído com base na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). Seu objetivo principal é amparar pessoas que vivem em condições de pobreza e que não possuem capacidade para trabalhar devido a suas limitações. O programa oferece um auxílio financeiro mensal para idosos com idade igual ou superior a 65 anos e para pessoas com deficiência (PCD).

Quem tem direito ao BPC?

Para ter direito ao BPC, é necessário atender a alguns critérios estabelecidos pela legislação. O benefício é destinado a pessoas que possuem renda familiar mensal de até ¼ do salário mínimo. Existem dois grupos que podem receber o valor do BPC:

Idosos com idade igual ou superior a 65 anos. Pessoas com deficiência (PCD), desde que a deficiência cause impedimentos de natureza física, mental, intelectual ou sensorial de longo prazo, que impossibilitem a participação efetiva na sociedade. Essa condição deve ter efeitos por pelo menos dois anos.

A importância da atualização do cadastro

Para continuar recebendo o BPC, é fundamental que o cadastro do programa esteja atualizado. Isso evita problemas na hora do pagamento e garante que o benefício seja repassado corretamente. A atualização cadastral é necessária para manter as informações pessoais, como endereço e telefone, sempre atualizadas.

Além disso, a atualização também é importante para verificar se o beneficiário ainda se enquadra nos critérios do programa. Pode ocorrer mudanças na renda familiar ou na situação de deficiência do beneficiário, o que pode afetar o direito ao benefício. Portanto, manter o cadastro sempre atualizado é essencial para evitar possíveis transtornos.



Como atualizar o cadastro do BPC?

A atualização do cadastro do BPC pode ser realizada de diferentes maneiras. Veja as opções disponíveis:

Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da sua cidade: O CRAS é o órgão responsável por fazer o cadastro do BPC e também por atualizá-lo. Procure o CRAS mais próximo da sua residência e solicite a atualização do seu cadastro. Agências da Previdência Social (APS): As agências da Previdência Social também podem realizar a atualização cadastral do BPC. Dirija-se a uma agência e informe-se sobre os documentos necessários e os procedimentos para atualização. Central de Atendimento: É possível realizar a atualização do cadastro do BPC pela Central de Atendimento do INSS, através do telefone 135. A ligação é gratuita quando realizada de um telefone fixo. Site ou aplicativo “Meu INSS”: O INSS disponibiliza o site e o aplicativo “Meu INSS” para diversos serviços, incluindo a atualização cadastral do BPC. Acesse o site ou faça o download do aplicativo e siga as instruções para atualizar seus dados.

Documentos necessários para a atualização

Para realizar a atualização do cadastro do BPC, é necessário apresentar alguns documentos. São eles:

Documento de identificação com foto: Pode ser RG, CNH , Passaporte, Carteira de Trabalho, entre outros. O documento não precisa ser original, mas deve ser apresentado tanto pelo requerente (quem solicita o benefício) quanto pela pessoa que irá receber o benefício.

Conclusão

Manter o cadastro atualizado é essencial para continuar recebendo o Benefício de Prestação Continuada (BPC). É importante estar atento aos prazos e procedimentos para a atualização, utilizando as opções disponíveis, como o CRAS, as agências da Previdência Social, a Central de Atendimento do INSS e o site ou aplicativo “Meu INSS”. Lembre-se de reunir os documentos necessários para realizar a atualização e evite transtornos no recebimento do benefício. Garanta seus direitos e mantenha-se informado sobre os programas sociais disponíveis.