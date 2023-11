Se você tiver ESTA MOEDA Antiga pode vender hoje por até R$1500

Considerada uma das moedas mais belas da história monetária brasileira, a peça de 400 réis de 1929 é também uma das mais raras do portfólio nacional. Nos últimos anos, ela teve ainda mais valor agregado, e hoje pode valer até R$ 1,5 mil em alguns casos específicos.

Uma curiosidade sobre esta peça, é que ela conta com 26 estrelas que representavam, na época, as 26 unidades da federação. Com o passar dos anos, ela vai se tornando mais rara, e vai agregando ainda mais valor. Assim, ela está se tornando cada vez mais valiosa.

Como identificar a moeda

Abaixo, você pode conferir as principais características da moeda de 400 réis do ano de 1929.

Reforma Monetária;

Plano Monetário: Padrão Réis (1889-1935);

Período: República Velha;

Casa da Moeda: Rio de Janeiro;

Diâmetro: 30mm;

Peso: 12gr;

Metal: Cupro-Níquel;

Borda: Lisa;

Reverso: Moeda;

Moeda Desmonetizada;

Anverso: Busto de mulher personificando a República, à direita, circundada por anel de 21 estrelas;

Reverso: Dístico ‘REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL’, data e valor de face dentro de colar de adornos.

Quanto vale esta moeda

Considerando que você encontre a moeda de 400 réis do ano de 1929 sem nenhum defeito de cunhagem ou de produção, estes são os valores considerando os catálogos mais atualizados dos anos de 2023 e 2024:

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 20,00 R$ 100,00 R$ 400,00



Caso a moeda seja certificada, ela poderá ser vendida por até R$ 1,5 mil, ainda com base nos catálogos mais atualizados.

Esta é uma peça considerada muito valiosa, sobretudo porque ela contou com uma tiragem muito baixa. Dados oficiais indicam que apenas pouco mais de 800 mil exemplares foram colocados em circulação na época. O número é considerado baixo pela maioria dos especialistas na área.

Quando uma moeda é certificada?

Uma moeda é considerada certificada quando são encapsuladas por grandes certificadores, como a Numismatic Garanty Company (NGC), e a Professional Coin Grading Service (PCGS). Para os especialistas, estas indicações seriam a certeza do real estado de conservação da peça, e também da integridade da mesma.

Hoje, é extremamente difícil encontrar uma peça certificada. Como há poucos itens em circulação, eles acabam se valorizando muito, o que justifica o valor indicado acima.

Posso limpar uma peça antiga?

Não há nada que impeça um colecionador de limpar uma moeda antiga para que ela pareça mais nova, ou ao menos mais visível. Contudo, é importante lembrar que em alguns casos esta prática pode reduzir o valor da peça, já que ela poderá contar com uma camada de coloração diferente resultado das reações químicas no metal.

De todo modo, se você está ciente do risco de diminuição do valor, e mesmo assim deseja limpar a sua moeda antiga, é importante ter consigo os seguintes materiais:

Sabão neutro;

Vinagre de álcool;

Bicarbonato de sódio;

Pasta de polimento de metais;

Água destilada;

Toalha macia (evite usar de algodão);

Toalha de papel;

Palito de dente;

Escova de dentes velha, de cerdas macias;

Tigela de vidro;

Estopa.

Agora, basta seguir o passo a passo abaixo:

Segure a moeda pela borda, coloque-a sob água corrente. Especialistas indicam que é melhor que a água esteja morna;

Esfregue suavemente um pouco de sabão neutro em cada face da moeda. Para isso, use sempre as pontas dos dedos;

Deixe a moeda de molho em uma tigela de vidro com água destilada morna por cerca de meia hora;

Enxágue em água morna;

Logo depois, seque com uma toalha macia.

Os réis

Os réis foram as primeiras moedas da história do Brasil, e começaram a ser usadas ainda no período de colonização até poucas décadas atrás. Na chegada dos portugueses, não existiam moedas no Brasil, e o comércio era realizado basicamente em um sistema de trocas de produtos.

Com o avanço da colonização, e consequentemente do comércio, o Brasil começou a ter o mesmo padrão monetário do Portugal: o real. Os reais, plural do real, acabaram sendo popularizados como réis, nome que acabou funcionando oficialmente por centenas de anos.